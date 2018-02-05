Ван Дейк обвинил Кейна в симуляции

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк обвинил нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна в симуляции.

Напомним, в концовке воскресного матча Премьер-Лиги на "Энфилде" Кейн заработал для "шпор" пенальти, упав после минимального контакта с голкипером "красных" Лорисом Кариусом.



Сам же Харри отправился исполнять стандарт, но Кариуса не переиграл. Зато Кейну удалось это со второй попытки, когда рефери Джонатан Мосс назначил еще один пенальти, за фол Ван Дейка на Эрике Ламеле. Этого 11-метрового тоже не было, считает Виргил.



"Думаю, это нырок. Было четко видно, что он (Кейн) нырял, но никто об этом не говорит. Однако я считаю, что это нырок".



"Можно много дискутировать о том, был офсайд или нет, но лично я думаю, что офсайд там тоже был. Рефери вместе с лайнсменом принял решение назначить пенальти, и хорошо, что они не забили".



"Что касается второго пенальти, то я видел его движение и старался придержать ногу, а он просто выставил свое тело перед мячом и затем упал".



"Изначально рефери сказал продолжать игру, и я был очень расстроен, что лайнсмен увидел другое. Я не думаю, что это пенальти, как и в первом случае. Четко видно, что пенальти не было", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.