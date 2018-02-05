Ван Дейк обвинил Кейна в симуляции
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк обвинил нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна в симуляции.
Напомним, в концовке воскресного матча Премьер-Лиги на "Энфилде" Кейн заработал для "шпор" пенальти, упав после минимального контакта с голкипером "красных" Лорисом Кариусом.
Сам же Харри отправился исполнять стандарт, но Кариуса не переиграл. Зато Кейну удалось это со второй попытки, когда рефери Джонатан Мосс назначил еще один пенальти, за фол Ван Дейка на Эрике Ламеле. Этого 11-метрового тоже не было, считает Виргил.
"Думаю, это нырок. Было четко видно, что он (Кейн) нырял, но никто об этом не говорит. Однако я считаю, что это нырок".
"Можно много дискутировать о том, был офсайд или нет, но лично я думаю, что офсайд там тоже был. Рефери вместе с лайнсменом принял решение назначить пенальти, и хорошо, что они не забили".
"Что касается второго пенальти, то я видел его движение и старался придержать ногу, а он просто выставил свое тело перед мячом и затем упал".
"Изначально рефери сказал продолжать игру, и я был очень расстроен, что лайнсмен увидел другое. Я не думаю, что это пенальти, как и в первом случае. Четко видно, что пенальти не было", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.
05.02.2018 07:00
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Последние комментарии:
Смарт: Мне нужно знать только одно — Ловрен касался мяча?
Мосс: Я не знаю.
Смарт: Если он не касался мяча, это был офсайд и тебе нужно отменять пенальти. Еще раз говорю, офсайд был в том случае, если Ловрен не касался мяча.
Эриксен: Он касался мяча.
Джан: Он не касался мяча.
Мосс — Смарту: Говори со мной.
Смарт: Я прошу об одном — уточни, трогал ли мяч Ловрен? Если там было преднамеренное действие, то это пенальти. Если нет, то офсайд.
Мосс: Честно говоря, я понятия не имею, трогал ли он мяч. Мартин, есть ли что-то из картинки на видео? Так... я даю пенальти.
(ответить)
Просто за ван дейка переплатили... Вот и ноет
(ответить)
Оба пеналя были по делу. Заткнитись уже!
(ответить)
судья у***ок придумал липовые пенальти
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ща бы на судейство ныть,а не показывать норм футбол на поле, лол. За всю игру один созданный момент и то создан одним игроком,а не командой,ничья тут вполне закономерный резалт.
(ответить)
Почему когда до ворот 40 метров и пару противников - игрок бежит и перепрыгивает всё и вся чтобы только быть первым на мяче , а когда ворота пустые, он обыгрывает лежачего вратаря и не может его перепрыгнуть, забей просто в пустые , зачем эта лотерея с пенальти и обвинениями в симуляции!!
(ответить)
Судейство в АПЛ уже давно является огромной проблемой чемпионата. Зачастую, судьи просто не успевают за темпом игры. Если руководство FA не обратит на этот факт должного внимания - большая беда неминуема.
Кстати, введение видео повторов не окончательно исправит ситуацию. Далеко не факт, что просмотрев несколько раз эпизоды с назначенными вчера 11-метровыми, судьи отменили бы свои решения.
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"Был контакт, значит пенальти" Откуда вы это взяли? Что за бред несут здесь эксперты? Вы это в правилах где-то прочитали?
(ответить)
Пы.сы. Там ещё и оффсайды кстати были, так что ливер прибили конеш.
(ответить)
Нету понятий контакт, футбол контактный вид спорта, и если исходить из этого, то можно просто идти пробрасывая мяч, одновременно контактируя нога об ногу, контакт должен быть не мнимый, а явный, который влияет на устойчивость, координацию игрока, всё остальное блеф! Такие контакты называются нарисованными. Игра понравилась, и ТТХ и Ливер заслуживают уважения. Но судьи конечно просто деграданты, надеюсь скоро VAR заработает, а то достали эти азары, янги,погбаки,педры...теперь туда же и Алли с Кейном.
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Поэтому этим пидорам ничего не светит ни в АПЛ ни в лч. Петушки.
(ответить)
3 симуляции за 1 матч . петухи
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в момент гола Ванъямы, показалось что Кариус уж очень медленно вставал на ноги. Потерял концентрацию и не успел. Вроде тренируют падения и резкие подъемы на тренировках.
(ответить)
был или не был контакт уже неважно...
защита ЛФК в целом была хороша, а как Кариус отыграл..... я приятно был удивлен его хладнокровием и уверенностью
(ответить)
интересно за нырок накажут? очевидно же что топарь кариус почти не задел его, и вообще лучший после салаха
(ответить)
Обвиняй не обвиняй счет уже на табло, остальное тлен. Готовьтесь к следующей игре уебки
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Все по делу, офсайд, два липовых пеналя, две симуляции, лайнсмен видимо за ТТХ болеет, протащил ТТХ, на видео еще радуется пид*р...видеоповторы нужно вводить чтобы такой херни не было
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О чем он лопочет? Какая может быть симуляция при наличии контакта? После таких контактов не падают? В обычной жизни может и нет. Но это профессиональный футбол. Здесь все средства хороши для достижения результата. Касание было? Все, можно падать. Повод для пеналя есть. Цинично, зато правда жизни.
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2-ой 100% пеналь! Леамела грамотно подставился
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И вообще там похоже лайнсмен на ничейку хату и анус поставил. В первый момент счёт 1-1 хотел заморозить, второй - чтоб шпоры сравняли.
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