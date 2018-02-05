Гвардиола пока не решил, оставит ли Туре

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что пока не принял решение о дальнейшей судьбе полузащитника Яя Туре.

В этом сезоне Премьер-Лиги 34-летний ивуариец провел только пять матчей, все пять раз выходя на замену. Суммарно Яя сыграл только 89 минут, также отметившись двумя появлениями в старте в рамках Лиги Чемпионов.



Меж тем, действующий контракт Туре истекает уже в конце этого сезона, и Гвардиола пока не решил, оставит ли он ветерана. Тренер предлагает игроку самому повлиять на это.



"Сейчас не время говорить об этом. Яя очень нам помог в прошлом сезоне. В этом сезоне он играет меньше, чем годом прежде, но нам еще предстоит решить".



"Впереди еще много матчей. Если мы оба верим, что он все еще может быть полезен нам, тогда он получит свои игровые минуты".



"Это зависит от него. Он был так важен для нас в прошлом сезоне. Яя — единственный, чей истекающий контракт мы продлили, потому что он показывал игру высочайшего уровня".



"Надеюсь, он поможет нам в остатке сезона, потому что мы нуждаемся в нем", — цитирует Гвардиолу Goal.