Жиру отказал трем клубам ради "Челси"

Оливье Жиру Бывший нападающий "Арсенала" Оливье Жиру заявил, что ради перехода в "Челси" отказал дортмундской "Боруссии", "Севилье" и "Роме".

31-летний Жиру сменил один лондонский клуб на другой в самом конце января. По словам Оливье, ему поступило сразу несколько заманчивых предложений, но от возможности поработать с Антонио Конте он не мог отказаться.

"У меня было предложение из Дортмунда, но они хотели всего лишь арендовать меня. "Севилья" тоже была заинтересована, а "Рома" даже связалась с моим агентом. Но когда Конте сказал, что рассчитывает на меня, мой выбор был сделан".

"Он стал очевиден для меня в тот момент, когда я узнал, что Конте хочет работать со мной. Он ценит мои игровые качества, и, думаю, это поможет нам сработаться", - приводит слова Жиру Telefoot.




Метки Жиру, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 05.02.2018 00:05

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 05.02.2018 01:51 # gidro-met
    Палмерстон и Жиру.. хм, Фабрегас, Мората.. Челси окончательно застолбил за собой номер один для привлечения фанаток...соскам куда-то приятнее смотреть на мачо , а не обезьянгов с чурами ливера)

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  2. gerrard08 05.02.2018 01:00 # gerrard08
    Абамеянг забил в дебюте.
    Батшуай вообще забил двуху и дал гп
    А Жиру отказал 3 клубам!

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  3. manutd-20champ 05.02.2018 01:00 # manutd-20champ
    контекс не сегодня завтра свалит, и где ты будешь? далбич.

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  4. kedr 05.02.2018 00:55 # kedr
    Вырванный из контекста спич! Жиру в Челси перешел так как жена настояла на том, что бы остаться в Лондоне... А так как он относительно недавно ходил налево, то и артачиться ему было не с руки... Тем более у него кажись третий мелкий недавно родился...)

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  5. sexan 05.02.2018 00:13 # sexan
    Странно, что он сидел и улыбался когда нас Борнмут ёб. А так в целом добро пожаловать. Хочется, чтобы завтра вышел и забил Уотфорду, чтоб Мората задумался.

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