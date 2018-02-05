Жиру отказал трем клубам ради "Челси"

Бывший нападающий "Арсенала" Оливье Жиру заявил, что ради перехода в "Челси" отказал дортмундской "Боруссии", "Севилье" и "Роме".

31-летний Жиру сменил один лондонский клуб на другой в самом конце января. По словам Оливье, ему поступило сразу несколько заманчивых предложений, но от возможности поработать с Антонио Конте он не мог отказаться.



"У меня было предложение из Дортмунда, но они хотели всего лишь арендовать меня. "Севилья" тоже была заинтересована, а "Рома" даже связалась с моим агентом. Но когда Конте сказал, что рассчитывает на меня, мой выбор был сделан".



"Он стал очевиден для меня в тот момент, когда я узнал, что Конте хочет работать со мной. Он ценит мои игровые качества, и, думаю, это поможет нам сработаться", - приводит слова Жиру Telefoot.