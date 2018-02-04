Почеттино: "Тоттенхэм" был гораздо лучше"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что его команда была гораздо ближе к победе в ничейном матче против "Ливерпуля".

Во втором тайме воскресного матча на "Энфилде" подопечные Почеттино значительно превосходили "красных", но игра сложилась так, что "Тоттенхэм" оказался на волоске от поражения, которого избежал только благодаря пенальти и на самом исходе компенсированного времени — 2:2.



Маурисио получил удовольствие от этого футбольного спектакля и считает, что "шпоры" должны были побеждать.



"Я был спокоен и расслаблен. Я слегка приболел, у меня простуда".



"Однако я думаю, это была удивительная игра для зрителя. Это были две команды, которые всегда стараются играть в зрелищный футбол, и я думаю, мы были гораздо лучше по итогам 90 минут — думаю, мы потеряли два очка".



"Было важно проявить характер. Если проанализировать игру, то мы всегда еще контролировали после первого гола. Если оценивать 90 минут целиком, то "Тоттенхэм" был гораздо лучше".



"Мы всегда стараемся изо всех сил. Команда всегда показывает свой характер и индивидуальность. Сегодня мы играли на победу, но чтобы изменить историю, требуется время", — сообщил Почеттино Sky Sports.