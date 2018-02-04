Почеттино: "Тоттенхэм" был гораздо лучше"

Маурисио Почеттино Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что его команда была гораздо ближе к победе в ничейном матче против "Ливерпуля".

Во втором тайме воскресного матча на "Энфилде" подопечные Почеттино значительно превосходили "красных", но игра сложилась так, что "Тоттенхэм" оказался на волоске от поражения, которого избежал только благодаря пенальти и на самом исходе компенсированного времени — 2:2.

Маурисио получил удовольствие от этого футбольного спектакля и считает, что "шпоры" должны были побеждать.

"Я был спокоен и расслаблен. Я слегка приболел, у меня простуда".

"Однако я думаю, это была удивительная игра для зрителя. Это были две команды, которые всегда стараются играть в зрелищный футбол, и я думаю, мы были гораздо лучше по итогам 90 минут — думаю, мы потеряли два очка".

"Было важно проявить характер. Если проанализировать игру, то мы всегда еще контролировали после первого гола. Если оценивать 90 минут целиком, то "Тоттенхэм" был гораздо лучше".

"Мы всегда стараемся изо всех сил. Команда всегда показывает свой характер и индивидуальность. Сегодня мы играли на победу, но чтобы изменить историю, требуется время", — сообщил Почеттино Sky Sports.



Метки Ливерпуль, Почеттино, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2018 22:40

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Последние комментарии:




  1. edgarkuznetsov 05.02.2018 01:26 # edgarkuznetsov
    конечно лучше, дома то ваще размазали,тут не повезло

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  2. kojan 05.02.2018 01:21 # kojan
    на везение ливер ушёл от поражения...второй тайм Тотт просто размазал по газону ливерных аки дерьмо по стенке сортира...

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  3. liverpool-kutais 05.02.2018 01:14 # liverpool-kutais
    По матчу ттх заслуживал ничьи, но сука почему честный гол Салаха на 92 минуте надо нивелировать левым пеналем..и вообще как можно в одну сторону ставить меньше чем за 10 минут два пеналя!? Сука ладно первый(классика жанра, на замахе ушёл в сторону, вратарь руки оставил цепанулся, упал) но второй на последних минутах и настолько спорный, опять же спустя 8 минут после первого)это абсурд бля! При этом главный арбитр вообще забил на этот момент, эта сука чучундра лайнсмен стал по итогу главным арбитром

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  4. deathshot19 05.02.2018 00:02 # deathshot19
    Мне одному показалось, что курицы ничуть не лучше соперника сыграли?

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  5. mrsimph 04.02.2018 23:53 # mrsimph
    ни слова о пенальти

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  6. serhio771 04.02.2018 23:44 # serhio771
    Я думаю что Вы клоуны потеряли не 2 очка, а всю нормальную игру. С игры вы клоуны ничего не забили, кроме одного классного гола. Но из-за судьи вытянули 2 пеналя высосаных с пальца. А по игре Ливер вам втащил , так что посапывайте спокойно перед встречей со злым арсеналом. желаю что бы он вам втащил от души, разводяги дешёвые.

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  7. mancunia-planet 04.02.2018 23:32 # mancunia-planet
    мощная полузащита у шпор

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  8. bluehonorcfc9 04.02.2018 23:26 # bluehonorcfc9
    Пакет прав, петухи достойно играли против двойного автобуса калбасы.

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  9. kojan 04.02.2018 23:22 # kojan
    Ливерные должны Кейна внести в зал славы колбасы...

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  10. vkhaindrava 04.02.2018 23:18 # vkhaindrava
    вангую кучу фотожаб с Почеттино

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  11. alexomck 04.02.2018 23:06 # alexomck
    поч превращается в конте, готов к челси уже сейчас.
    из честных, не ноющих тренеров, только моур по ходу остался.

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  12. electric 04.02.2018 22:45 # electric
    в раздвигании рогатки вы были лучше, куриные ошмотки.

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  13. grafters 04.02.2018 22:43 # grafters
    Ну норм. Предложи мне ничью перед матчем или после первого тайма, я был бы только рад. На 2-ой тайм нормально настроились, но что в целом сильнее - хз.

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  14. ray-black 04.02.2018 22:42 # ray-black
    Тут все считают что потеряли 2 очка. Забей Кейн 1й пенальти, то наверняка выиграли бы. Но вместо этого оказались на волосок от поражения. Не стоит говорить о том что мы что то потеряли. Наверно результат справедлив в итоге.

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  15. vt2109 04.02.2018 22:42 # vt2109
    По владению да. По игре закономерный результат на табло.

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