Почеттино: "Тоттенхэм" был гораздо лучше"
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что его команда была гораздо ближе к победе в ничейном матче против "Ливерпуля".
Во втором тайме воскресного матча на "Энфилде" подопечные Почеттино значительно превосходили "красных", но игра сложилась так, что "Тоттенхэм" оказался на волоске от поражения, которого избежал только благодаря пенальти и на самом исходе компенсированного времени — 2:2.
Маурисио получил удовольствие от этого футбольного спектакля и считает, что "шпоры" должны были побеждать.
"Я был спокоен и расслаблен. Я слегка приболел, у меня простуда".
"Однако я думаю, это была удивительная игра для зрителя. Это были две команды, которые всегда стараются играть в зрелищный футбол, и я думаю, мы были гораздо лучше по итогам 90 минут — думаю, мы потеряли два очка".
"Было важно проявить характер. Если проанализировать игру, то мы всегда еще контролировали после первого гола. Если оценивать 90 минут целиком, то "Тоттенхэм" был гораздо лучше".
"Мы всегда стараемся изо всех сил. Команда всегда показывает свой характер и индивидуальность. Сегодня мы играли на победу, но чтобы изменить историю, требуется время", — сообщил Почеттино Sky Sports.
04.02.2018 22:40
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Последние комментарии:
конечно лучше, дома то ваще размазали,тут не повезло
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на везение ливер ушёл от поражения...второй тайм Тотт просто размазал по газону ливерных аки дерьмо по стенке сортира...
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По матчу ттх заслуживал ничьи, но сука почему честный гол Салаха на 92 минуте надо нивелировать левым пеналем..и вообще как можно в одну сторону ставить меньше чем за 10 минут два пеналя!? Сука ладно первый(классика жанра, на замахе ушёл в сторону, вратарь руки оставил цепанулся, упал) но второй на последних минутах и настолько спорный, опять же спустя 8 минут после первого)это абсурд бля! При этом главный арбитр вообще забил на этот момент, эта сука чучундра лайнсмен стал по итогу главным арбитром
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Мне одному показалось, что курицы ничуть не лучше соперника сыграли?
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ни слова о пенальти
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Я думаю что Вы клоуны потеряли не 2 очка, а всю нормальную игру. С игры вы клоуны ничего не забили, кроме одного классного гола. Но из-за судьи вытянули 2 пеналя высосаных с пальца. А по игре Ливер вам втащил , так что посапывайте спокойно перед встречей со злым арсеналом. желаю что бы он вам втащил от души, разводяги дешёвые.
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мощная полузащита у шпор
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Пакет прав, петухи достойно играли против двойного автобуса калбасы.
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Ливерные должны Кейна внести в зал славы колбасы...
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вангую кучу фотожаб с Почеттино
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поч превращается в конте, готов к челси уже сейчас.
из честных, не ноющих тренеров, только моур по ходу остался.
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в раздвигании рогатки вы были лучше, куриные ошмотки.
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Ну норм. Предложи мне ничью перед матчем или после первого тайма, я был бы только рад. На 2-ой тайм нормально настроились, но что в целом сильнее - хз.
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Тут все считают что потеряли 2 очка. Забей Кейн 1й пенальти, то наверняка выиграли бы. Но вместо этого оказались на волосок от поражения. Не стоит говорить о том что мы что то потеряли. Наверно результат справедлив в итоге.
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По владению да. По игре закономерный результат на табло.
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