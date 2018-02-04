Клопп: "Рефери хотел быть в центре внимания, и ему это удалось"

Эрик Ламела и Виргил Ван Дейк Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подверг критике рефери Джонатана Мосса после упущенной победы против "Тоттенхэма" в домашних стенах.

Назначенный Моссом пенальти на последней компенсированной минуте за фол Виргила Ван Дейка на Эрике Ламеле позволил "шпорам" избежать поражения на "Энфилде" в воскресенье — 2:2.

Немногим ранее Мосс поставил еще один 11-метровый в ворота "красных", который, правда, не был реализован, и такого судейство вызывает большие вопросы у Клоппа.

"Сложно согласиться со всеми судейскими решениями сегодня. Было очевидно, что обе команды высочайшего мастерства отчаянно хотят победить, но огромное влияние на результат оказали решения лайнсмена. Что поделать? Нам лишь остается смириться".

"Да, Виргил Ван Дейк задел его, но все знаем, что Ламела хотел этого касания. Также мы знаем, что в первом тайме на нас совершали жесткие фолы, которые не были зафиксированы".

"Таков был уровень судейства сегодня, но допускать подобное на последних минутах? Вау. Рефери хотел быть в центре внимания, и ему это удалось".

"Первый пенальти? Чистый офсайд. Невероятно. Я не знаю, чего они там обсуждали (с ланйсменом)", — сообщил Клопп Sky Sports.



Метки Клопп, Ливерпуль, Мосс, Премьер-Лига, рефери, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2018 22:20

Количество просмотров Просмотров: 3713

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Последние комментарии:




  1. lfc-in-my-heart 05.02.2018 02:27 # lfc-in-my-heart
    Вот такие игры нагляднейшее подтверждение того, что нужны в АПЛ видеоповторы. И надеюсь симулянты Кейн и ламела получат по 3 матча дисквы. И шпоры останутся на 6 месте. А Мосс видно хату на кур поставил, после такого судейства в ЧШ его.

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  2. edgarkuznetsov 05.02.2018 01:21 # edgarkuznetsov
    лучше бы про моменты команды сказал,а не про судейство)

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  3. leysan 05.02.2018 00:41 # leysan
    Первого пенальти не было, так что хорошо, что Кейн его не реализовал, все остались при своих.
    А вот насчёт второго вообще не понимаю, чем Клопп возмущён. Даже обсуждать нечего, чистый пенальти.

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  4. knvlay 04.02.2018 23:38 # knvlay
    А эта портовая истеричка никак не прекратит ныть.

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  5. kukuruzzo 04.02.2018 22:58 # kukuruzzo
    сам обосрался, очказавр; чтобы в 7 защитников играть,надо быть контексом, а не деревенской неваляшкой.

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  6. sj606 04.02.2018 22:55 # sj606
    хватит ныть Физручело

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  7. manutd-20champ 04.02.2018 22:52 # manutd-20champ
    когда мосс хуёвейше отсудил матч лестер-МЮ все молчали, а теперь вдруг Мосс стал хуесосом. он таким был всегда.

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  8. fanat-united 04.02.2018 22:47 # fanat-united
    Скажи такое Моур и ему бы сразу впаяли дискву игр на 5, а этому бомжу всё сойдёт с рук

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  9. alexomck 04.02.2018 22:40 # alexomck
    конте обработал судью на две левых пенки, трясется за свое место в 4ке.

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  10. psycho1 04.02.2018 22:34 # psycho1
    Может не надо было 1-0 удерживать с самого начала матча? Немца кто-то всерьез хвалит за атакующий футбол, но он зачастую так неумело сушить пытается, аки парик последний, в итоге миллиард упущенных побед. При своих болельщиках такая убогая отбивалка весь матч, ничья по игре, судья красава.

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  11. ray-black 04.02.2018 22:33 # ray-black
    "Да, Виргил Ван Дейк задел его". Клопп видимо тоже в глаза долбится?)

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  12. work 04.02.2018 22:32 # work
    Боковой явно радуется, что пенальти назначили:
    https://vk.com/video-37350667_456242350

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  13. insomniac 04.02.2018 22:32 # insomniac
    жесть. оба пеналя Шпор высосаны из пальца. скорее, Ламела фолил ,а не ван Дейк. уж совершенно точно Ламела мячом и близко не владел чтобы в эпизоде с обоюдной борьбой принимать решение в его пользу. Кейн был в метровом офсайде и влиял на эпизод ДО касания защитника. потому там ОФСАЙД, а не ПЕНАЛЬТИ был. сочувствую злейшим врагам за такое судейство.

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  14. liverfun 04.02.2018 22:23 # liverfun
    Красава, топ, на этих мразей надо давить сильнее, чтоб знали свое место

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  15. justwant 04.02.2018 22:22 # justwant
    Первый

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