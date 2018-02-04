Клопп: "Рефери хотел быть в центре внимания, и ему это удалось"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подверг критике рефери Джонатана Мосса после упущенной победы против "Тоттенхэма" в домашних стенах.
Назначенный Моссом пенальти на последней компенсированной минуте за фол Виргила Ван Дейка на Эрике Ламеле позволил "шпорам" избежать поражения на "Энфилде" в воскресенье — 2:2.
Немногим ранее Мосс поставил еще один 11-метровый в ворота "красных", который, правда, не был реализован, и такого судейство вызывает большие вопросы у Клоппа.
"Сложно согласиться со всеми судейскими решениями сегодня. Было очевидно, что обе команды высочайшего мастерства отчаянно хотят победить, но огромное влияние на результат оказали решения лайнсмена. Что поделать? Нам лишь остается смириться".
"Да, Виргил Ван Дейк задел его, но все знаем, что Ламела хотел этого касания. Также мы знаем, что в первом тайме на нас совершали жесткие фолы, которые не были зафиксированы".
"Таков был уровень судейства сегодня, но допускать подобное на последних минутах? Вау. Рефери хотел быть в центре внимания, и ему это удалось".
"Первый пенальти? Чистый офсайд. Невероятно. Я не знаю, чего они там обсуждали (с ланйсменом)", — сообщил Клопп Sky Sports.
04.02.2018 22:20
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Последние комментарии:
Вот такие игры нагляднейшее подтверждение того, что нужны в АПЛ видеоповторы. И надеюсь симулянты Кейн и ламела получат по 3 матча дисквы. И шпоры останутся на 6 месте. А Мосс видно хату на кур поставил, после такого судейства в ЧШ его.
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лучше бы про моменты команды сказал,а не про судейство)
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Первого пенальти не было, так что хорошо, что Кейн его не реализовал, все остались при своих.
А вот насчёт второго вообще не понимаю, чем Клопп возмущён. Даже обсуждать нечего, чистый пенальти.
(ответить)
А эта портовая истеричка никак не прекратит ныть.
(ответить)
сам обосрался, очказавр; чтобы в 7 защитников играть,надо быть контексом, а не деревенской неваляшкой.
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хватит ныть Физручело
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когда мосс хуёвейше отсудил матч лестер-МЮ все молчали, а теперь вдруг Мосс стал хуесосом. он таким был всегда.
(ответить)
Скажи такое Моур и ему бы сразу впаяли дискву игр на 5, а этому бомжу всё сойдёт с рук
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конте обработал судью на две левых пенки, трясется за свое место в 4ке.
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Может не надо было 1-0 удерживать с самого начала матча? Немца кто-то всерьез хвалит за атакующий футбол, но он зачастую так неумело сушить пытается, аки парик последний, в итоге миллиард упущенных побед. При своих болельщиках такая убогая отбивалка весь матч, ничья по игре, судья красава.
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"Да, Виргил Ван Дейк задел его". Клопп видимо тоже в глаза долбится?)
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Боковой явно радуется, что пенальти назначили:
https://vk.com/video-37350667_456242350
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жесть. оба пеналя Шпор высосаны из пальца. скорее, Ламела фолил ,а не ван Дейк. уж совершенно точно Ламела мячом и близко не владел чтобы в эпизоде с обоюдной борьбой принимать решение в его пользу. Кейн был в метровом офсайде и влиял на эпизод ДО касания защитника. потому там ОФСАЙД, а не ПЕНАЛЬТИ был. сочувствую злейшим врагам за такое судейство.
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Красава, топ, на этих мразей надо давить сильнее, чтоб знали свое место
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Первый
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