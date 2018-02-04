Клопп: "Рефери хотел быть в центре внимания, и ему это удалось"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подверг критике рефери Джонатана Мосса после упущенной победы против "Тоттенхэма" в домашних стенах.

Назначенный Моссом пенальти на последней компенсированной минуте за фол Виргила Ван Дейка на Эрике Ламеле позволил "шпорам" избежать поражения на "Энфилде" в воскресенье — 2:2.



Немногим ранее Мосс поставил еще один 11-метровый в ворота "красных", который, правда, не был реализован, и такого судейство вызывает большие вопросы у Клоппа.



"Сложно согласиться со всеми судейскими решениями сегодня. Было очевидно, что обе команды высочайшего мастерства отчаянно хотят победить, но огромное влияние на результат оказали решения лайнсмена. Что поделать? Нам лишь остается смириться".



"Да, Виргил Ван Дейк задел его, но все знаем, что Ламела хотел этого касания. Также мы знаем, что в первом тайме на нас совершали жесткие фолы, которые не были зафиксированы".



"Таков был уровень судейства сегодня, но допускать подобное на последних минутах? Вау. Рефери хотел быть в центре внимания, и ему это удалось".



"Первый пенальти? Чистый офсайд. Невероятно. Я не знаю, чего они там обсуждали (с ланйсменом)", — сообщил Клопп Sky Sports.