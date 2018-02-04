"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" разошлись миром, устроив феерическую концовку
Устроив феерическую концовку с двумя пенальти и обменом голами, "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" разошлись миром — 2:2.
Защитник Виргил Ван Дейк был восстановлен в стартовом составе "красных", заменив Жоэля Матипа. Трент Александер-Арнольд появился вместо Джо Гомеса справа в обороне.
Тренер "шпор" Маурисио Почеттино выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч против "Манчестер Юнайтед" в минувшую среду.
Первый же опасный момент в матче обернулся голом. Это случилось уже на третьей минуте, когда Эрик Дайер, пытаясь не пустить к мячу Садио Мане, сделал отличную передачу на выход один на один Мохамеду Салаху. Египтянин своим шансом великолепно распорядился, послав мяч мимо голкипера — 1:0.
На 11-й минуте пришел черед ошибаться уже Давинсону Санчесу, который уступил мяч на фланге Мане. Садио добрался до лицевой линии, а затем бесхитростно прострелил.
Спустя еще семь минут Джеймс Милнер едва не забросил мяч в дальний угол ворот с края штрафной площади. "Ливерпуль" переигрывал своего соперника, который выглядел подавленным.
Если чем "шпоры" и могли похвастать, то только уверенным владением мячом — правда, на отдалении от ворот. У гостей ничего не получалось до 34-й минуты, когда Кристиан Эриксен отметился ударом из офсайда.
На 40-й минуте голкиперу хозяев Лорису Кариусу пришлось впервые по-настоящему вступить в игру, чтобы отразить плотный удар с дистанции Муссы Дембеле.
Во втором тайме атаке гостей стали гораздо более акцентированными. На 57-й минуте Сон Хен Мин прорвался по левому краю штрафной, однако Кариус вовремя сократил дистанцию до нападающего и заблокировал удар.
Спустя две минуты Кариус совершил еще один сейв, парировав удар головой Харри Кейна с близкого расстояния. Стало очевидно, что "Ливерпуль" начал терять нити игры, поэтому Юрген Клопп поспешил выпустить на поле Джорджиньо Вейналдума и Алекса Окслейд-Чемберлена.
И все-таки натиск "Тоттенхэма" был вознагражден. На 80-й минуте Кариус прервал прострел с фланга, отбив мяч за пределы штрафной, а вышедший на замену Виктор Ваньяма тут же нанес удар в касание, поразив "девятку" и едва не порвав сетку — 1:1.
Пока хозяева приходили в себя, на 84-й минуте Кейн, чудом избежав офсайда, остался один на один с Кариусом, и тот нарушил правила. После длительного совещания с лайнсменом рефери Джонатан Мосс назначил пенальти, однако Харри пробил бесхитростно — прямо в Лориса.
Единственный за весь второй тайм ответ "красных" последовал уже в компенсированное время, когда Салах обыграл на пятачке четырех защитников и с острого угла расстрелял Уго Льориса — 2:1.
Однако это был еще не конец. На последней добавленной минуте Мосс назначил второй пенальти в ворота Кариуса за фол Ван Дейка на Эрике Ламеле, и со второй попытки Кейн не оплошал — 2:2.
"Ливерпуль" провалил второй тайм, так и не нащупав игру на контратаках и позволив "Тоттенхэму" полностью доминировать над собой. В концовке матча чаша весов легко могла качнуться в любую сторону, все-таки предпочтя замереть в равновесии.
"Ливерпуль" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
04.02.2018 21:25
Просмотров: 9434
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Салах забил с подачи Даера - везуха ливеру... Кейн не забил пиналь - опять везуха ливеру... чистый отскок ливера на повезло... Тотт подарил очко...
(ответить)
В последних изменениях конкретизировали же, мол, если часть тела которой можно забить, находится в офсайде на 1 см, то судья должен свистеть. Даже если признать, что Ламела не нырял, он находился в оффсайде. Конечно, фанаты шпор или Челси могут с вами не согласиться и спорить до самого утра, ну они конкуренты ЛФК по турнирной таблице, это нормально.
(ответить)
Как бы не хотела красная портовая помойка казаться топ клубом, все равно не может отказаться от того, чтоб её переехал неумолимый 25 сантиметровый удав, после чего нашему взору вновь предстает таже потрепаная бестрофейная красная помойка Ливерпуль с символом - поводок.
(ответить)
Феерично забил только муххамед... остальное фееречная жопа . Алли мерзкий.. кейн дно .. эриксенну пора искать посерьезнее клуб. Луверпулю поответственнее играть...
(ответить)
https://pp.userapi.com/c7003/v7003313/46345/FOm6BM7QVuM.jpg
(ответить)
клепп никогда не ставит автобус, да копченые? гг. шпоры потеряли 2 очка. игра была похожа на выездной матч топ-клуба с аутсайдером.
через пару тройку туров куры должны выкинуть портовых с четверы.
(ответить)
подворотный хуесос подает признаки жизни
я то думал его трупак гниет под шконкой уже
(ответить)
в следующем туре Арсенал просто в говно уничтожит этот тотеншит, по сути они и одного очка не заработали в игре, а при нормальном судействе уже бы остались в деветяром за постоянные симуляции и мразотные игры локтями, ждем
(ответить)
Ван Дейк это фейлище. Старый еблан хз какая болезнь у тебя. Игра равная
(ответить)
Все скузи под шконкой.
(ответить)
слова поча после матча абсолютно адекватные.
портовая помойка наиграла на 1-5, реализуй сон, кейн и эриксен свои моменты.
про то, что арбитры лупились в очко с клоппом вместо судейства, даже говорить не стоит.
кк тренту, милнеру, грязная игра джана, липовый офсайд сона - это только первое, что приходит в голову.
(ответить)
почетинно подрывает жестче грита
(ответить)
1 победа за сезон над лидером и место в 4ке трофей для ливера. колбосойды такие тупые хавают дерьмо из года в год. самые безвольные фанаты в англии,даже гейсенальцы каждый год пытаются пучить и что то поменять в команде. 20 лет выпивания мочи стали обыденностью.
(ответить)
Валить надо Салаху из этого бомжатника вслед за Коутом, ибо все эти копченые Джони Эвансы за 75 млн и прочий портовый скам, способны заруинить любые 3 очка, которые, казалось бы, уже добыты титаническим трудом египтянина.
Вот взять хотя бы этот матч - оба гола были забиты чисто индивидуальными действиями Салаха, но для остальной колбасной шелупони было привычнее отсосать за те оставшиеся 3 минуты матча. Даже немного обидно за этого парня.
(ответить)
вотфард - говнелси прогноз 2-2
(ответить)
Немного чешской поэзии
Опопешку какашек
я незвиглаю виста
иштунбали вэзвэжноць - изаплэжно ци брат
за братишкой визджлощи
бэзнэплэчно сглиснаще
избесплоще вездлыще на земле вжилось
так откудашь издыщи
скрувдавыщи зде здолжнесць
и бэспэчноць чью вечносць.
(ответить)
2022 год, Саранск. Отец Яков рассказывает сыну Владиславу об уходе Клоппа из Ливерпуля:
- Сынок, это было 2 года назад. Ты еще в армии был, а я видел эти матчи. Сначала в 29 туре он уступил Стоуку 1:0 при ударах по воротам 2:10 в пользу Ливерпуля. Потом была ничья с Челси на Бридже. В первом тайме они вели 0:4, но во втором пропустили 4 и свели матч вничью, благодаря голам Мораты, двум ударам Ампаду и Ловрена. Через два тура они играли с Сити на "Этихаде" и проиграли 3:0. После матча Гвардиола хотел пожать руку Юргену, но тот обозлился, в спешке уронил на поле свои очки и ушел восвояси, не пожав руку великому Пепу.
- Пап, а когда его уволили?
- В конце сезона, а потом команду возлавил Стиви Джи, по кличке "Пёс с Мерси"
- Хмм, что он сказал, когда прощался с игроками??
- Ну, это было тяжело видеть. Он плакал и кричал, что "Он оставил свои очки на Этихаде, хотел воспитать Арнольда, говорил что хорошо играет с топами и выиграет ЛЧ с Ливерпулем"
- Пап, а ты веришь, что наши скаузеры выиграют рано или поздно титул Апл?
- Сын, я за Сити. Горожанин однажды - чемпион навсегда
- Эмм, пап я ващет за Пуль
- Лошок ты. Ору с тебя, как раньше орал на фапле, пока мои акки все не перебанили
(ответить)
какой то левый матч..."левый" купил судей
(ответить)
Почётно после свистка пошёл к своим, оставив все эти вежливости с рукопожатиями или я проморгнулэтт момент?
(ответить)
25 февраля 2018
Арсенал vs. Манчестер Сити 17:05
Манчестер Юнайтед vs. Челси 17:05
че реально в одно время7
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий