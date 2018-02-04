"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" разошлись миром, устроив феерическую концовку

Устроив феерическую концовку с двумя пенальти и обменом голами, "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" разошлись миром — 2:2.

Защитник Виргил Ван Дейк был восстановлен в стартовом составе "красных", заменив Жоэля Матипа. Трент Александер-Арнольд появился вместо Джо Гомеса справа в обороне.



Тренер "шпор" Маурисио Почеттино выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч против "Манчестер Юнайтед" в минувшую среду.



Первый же опасный момент в матче обернулся голом. Это случилось уже на третьей минуте, когда Эрик Дайер, пытаясь не пустить к мячу Садио Мане, сделал отличную передачу на выход один на один Мохамеду Салаху. Египтянин своим шансом великолепно распорядился, послав мяч мимо голкипера — 1:0.



На 11-й минуте пришел черед ошибаться уже Давинсону Санчесу, который уступил мяч на фланге Мане. Садио добрался до лицевой линии, а затем бесхитростно прострелил.



Спустя еще семь минут Джеймс Милнер едва не забросил мяч в дальний угол ворот с края штрафной площади. "Ливерпуль" переигрывал своего соперника, который выглядел подавленным.



Если чем "шпоры" и могли похвастать, то только уверенным владением мячом — правда, на отдалении от ворот. У гостей ничего не получалось до 34-й минуты, когда Кристиан Эриксен отметился ударом из офсайда.



На 40-й минуте голкиперу хозяев Лорису Кариусу пришлось впервые по-настоящему вступить в игру, чтобы отразить плотный удар с дистанции Муссы Дембеле.



Во втором тайме атаке гостей стали гораздо более акцентированными. На 57-й минуте Сон Хен Мин прорвался по левому краю штрафной, однако Кариус вовремя сократил дистанцию до нападающего и заблокировал удар.



Спустя две минуты Кариус совершил еще один сейв, парировав удар головой Харри Кейна с близкого расстояния. Стало очевидно, что "Ливерпуль" начал терять нити игры, поэтому Юрген Клопп поспешил выпустить на поле Джорджиньо Вейналдума и Алекса Окслейд-Чемберлена.



И все-таки натиск "Тоттенхэма" был вознагражден. На 80-й минуте Кариус прервал прострел с фланга, отбив мяч за пределы штрафной, а вышедший на замену Виктор Ваньяма тут же нанес удар в касание, поразив "девятку" и едва не порвав сетку — 1:1.



Пока хозяева приходили в себя, на 84-й минуте Кейн, чудом избежав офсайда, остался один на один с Кариусом, и тот нарушил правила. После длительного совещания с лайнсменом рефери Джонатан Мосс назначил пенальти, однако Харри пробил бесхитростно — прямо в Лориса.



Единственный за весь второй тайм ответ "красных" последовал уже в компенсированное время, когда Салах обыграл на пятачке четырех защитников и с острого угла расстрелял Уго Льориса — 2:1.



Однако это был еще не конец. На последней добавленной минуте Мосс назначил второй пенальти в ворота Кариуса за фол Ван Дейка на Эрике Ламеле, и со второй попытки Кейн не оплошал — 2:2.



"Ливерпуль" провалил второй тайм, так и не нащупав игру на контратаках и позволив "Тоттенхэму" полностью доминировать над собой. В концовке матча чаша весов легко могла качнуться в любую сторону, все-таки предпочтя замереть в равновесии.



"Ливерпуль" — "Тоттенхэм". Отчет о матче