Лукаку уверен, что его черная полоса осталась позади

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку заявил, что он преодолел свою черную полосу и снова готов помогать команде голами.

После блестящего начала своей карьеры на "Олд Траффорд" у Лукаку случился затяжной спад, в течение которого он забил лишь один гол в 12 матчах с учетом всех соревнований.



Однако после Нового года дела 24-летнего бельгийца пошли в гору. Ромелу отличился четырежды в шести матча и теперь полон уверенности, что кризис окончательно позади.



"Думаю, я действительно хорошо стартовал в сезоне, но затем у меня случился спад продолжительностью в два месяца, когда я не играл хорошо. Но, как и остальная команда, я хорошо начал 2018 год, поэтому мы должны продолжать идти вперед, продолжать упорно работать, становиться лучше и добиваться результатов".



"Конечно, ситуация такова, что я нападающий и в первую очередь должен думать о забитых голах. Но иногда бывают моменты, когда я гораздо больше тружусь на команду. Я играю в интересах команды, и это самое важное".



"Команда всегда на первом месте, поэтому, думаю, иногда мне необходимо находить правильный баланс между тем, чтобы идти вперед забивать и помогать команде. Думаю, в последнее время у меня получается, и это приносит команде еще больше пользы", — сообщил Лукаку MUTV.