Лукаку уверен, что его черная полоса осталась позади

Ромелу Лукаку Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку заявил, что он преодолел свою черную полосу и снова готов помогать команде голами.

После блестящего начала своей карьеры на "Олд Траффорд" у Лукаку случился затяжной спад, в течение которого он забил лишь один гол в 12 матчах с учетом всех соревнований.

Однако после Нового года дела 24-летнего бельгийца пошли в гору. Ромелу отличился четырежды в шести матча и теперь полон уверенности, что кризис окончательно позади.

"Думаю, я действительно хорошо стартовал в сезоне, но затем у меня случился спад продолжительностью в два месяца, когда я не играл хорошо. Но, как и остальная команда, я хорошо начал 2018 год, поэтому мы должны продолжать идти вперед, продолжать упорно работать, становиться лучше и добиваться результатов".

"Конечно, ситуация такова, что я нападающий и в первую очередь должен думать о забитых голах. Но иногда бывают моменты, когда я гораздо больше тружусь на команду. Я играю в интересах команды, и это самое важное".

"Команда всегда на первом месте, поэтому, думаю, иногда мне необходимо находить правильный баланс между тем, чтобы идти вперед забивать и помогать команде. Думаю, в последнее время у меня получается, и это приносит команде еще больше пользы", — сообщил Лукаку MUTV.



Метки Лукаку, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2018 21:00

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  1. nejnyi 04.02.2018 23:04 # nejnyi
    сверху остряки ваще ребята

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  2. ibraimov 04.02.2018 22:15 # ibraimov
    В смысле он хочет стать белым?

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  3. osivori 04.02.2018 21:29 # osivori
    середняк

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  4. kukuruzzo 04.02.2018 21:27 # kukuruzzo
    член свой к жопе пришил что ле?

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  5. van-der-slav 04.02.2018 21:14 # van-der-slav
    черная полоса типа плохая? расист гребаный

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