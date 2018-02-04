Малком хотел уйти из "Бордо" в январе

Малком Нападающий "Бордо" Малком признался, что хотел покинуть французский клуб в январе.

Как известно, в зимнее трансферное окно доступностью 20-летнего бразильца интересовались "Арсенал" и "Тоттенхэм". Английская пресса предполагает, что оба представителя Премьер-Лиги контактировали с "Бордо" относительно приобретения Малкома.

При этом сам Малком был готов сорваться в Премьер-Лигу уже посреди сезона. "Бордо" заблокировал его уход, однако нападающий планирует вернуться к реализации свой мечты летом.

"Я хотел уйти, и я говорю правду. Я мечтаю, чтобы моя карьера прогрессировала. Я разговаривал с президентом, и он сказал, что понимает мою мечту, но нуждается во мне".

"Я ответил, что он может рассчитывать на меня до конца сезона. Я сделаю все возможное, чтобы помочь "Бордо" финишировать в топ-6 Лиги 1", — сообщил Малком Telefoot.



Метки Бордо, Малком

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2018 20:00

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Последние комментарии:




  1. olenevod 04.02.2018 20:46 # olenevod
    Бодо, Бордо... какая на хрен разница...

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  2. thierryhenry14 04.02.2018 20:20 # thierryhenry14
    михайло, редач..косячок

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