Малком хотел уйти из "Бордо" в январе

Нападающий "Бордо" Малком признался, что хотел покинуть французский клуб в январе.

Как известно, в зимнее трансферное окно доступностью 20-летнего бразильца интересовались "Арсенал" и "Тоттенхэм". Английская пресса предполагает, что оба представителя Премьер-Лиги контактировали с "Бордо" относительно приобретения Малкома.



При этом сам Малком был готов сорваться в Премьер-Лигу уже посреди сезона. "Бордо" заблокировал его уход, однако нападающий планирует вернуться к реализации свой мечты летом.



"Я хотел уйти, и я говорю правду. Я мечтаю, чтобы моя карьера прогрессировала. Я разговаривал с президентом, и он сказал, что понимает мою мечту, но нуждается во мне".



"Я ответил, что он может рассчитывать на меня до конца сезона. Я сделаю все возможное, чтобы помочь "Бордо" финишировать в топ-6 Лиги 1", — сообщил Малком Telefoot.