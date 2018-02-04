Стоунс готов провести в "Сити" остаток карьеры

Джон Стоунс Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс заявил, что был бы рад провести на "Этихад" всю оставшуюся карьеру.

В этом сезоне 24-летний Стоунс вышел на принципиально иной уровень и может выиграть первые трофеи в профессиональном футболе. Джон настолько доволен своим пребыванием в "Сити", что готов провести на "Этихад" остаток карьеры.

"Я хотел бы остаться здесь и играть со всеми этими парнями до конца карьеры. У нас собраны невероятно талантливые игроки, с которыми мы можем добиться огромных успехов".

"Думаю, у меня есть все, чтобы в будущем стать капитаном. Я попытаюсь сделать для этого все возможное. Если моих лидерских качеств хватит для того, чтобы стать капитаном, я буду на седьмом небе от счастья".

"Справедливости ради, мне хотелось бы заслужить такое звание. Для этого требуется время и желание вести команду за собой", - приводит слова Стоунса официальный сайт "Сити".




Метки Манчестер Сити, Стоунс

Автор foxmcfc   

Дата 04.02.2018 19:00

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Последние комментарии:




  1. amancioortega3 04.02.2018 22:26 # amancioortega3
    Остаток карьеры? Карьеры которая только началась?

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  2. madchester 04.02.2018 21:33 # madchester
    У скама такой же днарь по фамилии Джонс.Оба привозилы.

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  3. madchester 04.02.2018 21:28 # madchester
    А нужен ли этот днарь нам?

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  4. wengerrrro 04.02.2018 19:12 # wengerrrro
    больше ему никто платить не будет ясен xер

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