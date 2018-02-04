Стоунс готов провести в "Сити" остаток карьеры

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс заявил, что был бы рад провести на "Этихад" всю оставшуюся карьеру.

В этом сезоне 24-летний Стоунс вышел на принципиально иной уровень и может выиграть первые трофеи в профессиональном футболе. Джон настолько доволен своим пребыванием в "Сити", что готов провести на "Этихад" остаток карьеры.



"Я хотел бы остаться здесь и играть со всеми этими парнями до конца карьеры. У нас собраны невероятно талантливые игроки, с которыми мы можем добиться огромных успехов".



"Думаю, у меня есть все, чтобы в будущем стать капитаном. Я попытаюсь сделать для этого все возможное. Если моих лидерских качеств хватит для того, чтобы стать капитаном, я буду на седьмом небе от счастья".



"Справедливости ради, мне хотелось бы заслужить такое звание. Для этого требуется время и желание вести команду за собой", - приводит слова Стоунса официальный сайт "Сити".