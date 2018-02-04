"Суонси" лишился до конца сезона Фера и Бони

Лерой Фер Полузащитник Лерой Фер и нападающий Вильфрид Бони уже не сыграют за "Суонси" в остатке сезона.

Оба игрока получили тяжелейшие травмы в субботнем матче Премьер-Лиги против "Лестера" (1:1). Как сообщает Sky Sports, Фер надорвал ахилл, а Бони — крестообразные связки колена.

В ближайшие дни оба игрока перенесут операции, после чего можно будет говорить о сроках возвращения в строй, но уже сейчас понятно, учитывая характер повреждений, что этот сезон для Лероя и Вильфрида закончен.

Особенно болезненна для "лебедей" будет потерял голландца, который провел 26 матчей в этом сезоне с учетом всех соревнований и забил три гола.

Что касается ивуарийца, сыгравшего 19 матчей и отличившегося три раза, то его потерю поможет сгладить возвращенный из "Вест Хэма" за рекордные для "Суонси" деньги Андре Айю.



Метки Бони, Суонси, травмы, Фер

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2018 18:00

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  1. sj606 04.02.2018 20:32 # sj606
    держитесь парни

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  2. wolfsmensch 04.02.2018 19:13 # wolfsmensch
    надеюсь хоть это потопит лебедей

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  3. xah 04.02.2018 18:25 # xah
    Championship

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