"Суонси" лишился до конца сезона Фера и Бони
Полузащитник Лерой Фер и нападающий Вильфрид Бони уже не сыграют за "Суонси" в остатке сезона.
Оба игрока получили тяжелейшие травмы в субботнем матче Премьер-Лиги против "Лестера" (1:1). Как сообщает Sky Sports, Фер надорвал ахилл, а Бони — крестообразные связки колена.
В ближайшие дни оба игрока перенесут операции, после чего можно будет говорить о сроках возвращения в строй, но уже сейчас понятно, учитывая характер повреждений, что этот сезон для Лероя и Вильфрида закончен.
Особенно болезненна для "лебедей" будет потерял голландца, который провел 26 матчей в этом сезоне с учетом всех соревнований и забил три гола.
Что касается ивуарийца, сыгравшего 19 матчей и отличившегося три раза, то его потерю поможет сгладить возвращенный из "Вест Хэма" за рекордные для "Суонси" деньги Андре Айю.
04.02.2018 18:00
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держитесь парни
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надеюсь хоть это потопит лебедей
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Championship
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