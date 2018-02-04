"Суонси" лишился до конца сезона Фера и Бони

Полузащитник Лерой Фер и нападающий Вильфрид Бони уже не сыграют за "Суонси" в остатке сезона.

Оба игрока получили тяжелейшие травмы в субботнем матче Премьер-Лиги против "Лестера" (1:1). Как сообщает Sky Sports, Фер надорвал ахилл, а Бони — крестообразные связки колена.



В ближайшие дни оба игрока перенесут операции, после чего можно будет говорить о сроках возвращения в строй, но уже сейчас понятно, учитывая характер повреждений, что этот сезон для Лероя и Вильфрида закончен.



Особенно болезненна для "лебедей" будет потерял голландца, который провел 26 матчей в этом сезоне с учетом всех соревнований и забил три гола.



Что касается ивуарийца, сыгравшего 19 матчей и отличившегося три раза, то его потерю поможет сгладить возвращенный из "Вест Хэма" за рекордные для "Суонси" деньги Андре Айю.