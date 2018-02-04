Конте жалуется на несправедливое отношение прессы к себе
Наставник "Челси" Антонио Конте пожаловался, что пресса настроена к нему более критично, нежели к тренерам других клубов Премьер-Лиги.
На протяжении последних месяцев пресса неустанно спекулирует на тему будущего Конте. После домашнего поражения 0:3 от "Борнмута" посреди недели и вовсе появились слухи, что итальянец находится на волоске от увольнения.
Антонио считает такое отношение к себе несправедливым, но уверяет, что намерен полностью отработать свой контракт, истекающий в конце следующего сезона.
"Я не понимаю, почему другие тренеры не оказываются под тем же давлением, которому вы подвергаете меня. Однако повторюсь, что это не проблема для меня — я не читаю газет, не посещаю новостные сайты".
"Вы очень хорошо знаете, что я отстранен от таких вещей. Мне просто интересно, напишет ли какой-нибудь журналист обратное (что Конте не уходит)".
"Да, Венгера тоже критикуют. Но после 20 лет, а не после полутора. Я же отработал здесь только один сезон, в котором мы выиграли лигу, и не забывайте, что мы сделали это, будучи андердогами".
"Теперь мои амбиции заключаются в том, чтобы провести еще один сезон в Англии и отработать свой контракт. Таково мое решение. А дальше станет видно — случиться может всякое", — цитирует Конте Sky Sports.
04.02.2018 17:00
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Последние комментарии:
на кого ещё Конте пожалуется...
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Я же отработал здесь только один сезон, в котором мы выиграли лигу, и не забывайте, что мы сделали это, будучи андердогами
Если пройдет через весь этот щитталк, будет боссом. А пока работайте, дон Контекс
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Поплыл Конте после баттла с Моуром.
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журналисты нашли золотую жилу и будут теперь е6ать АК мозг.. донылся, теперь держи удар!
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Вы только посмотрите, какой мерзкий лицемер, как он себе цену набивает: "Выиграли лигу будучи андердогами", "Бомжей на вокзале набрал и лично всему их обучил", "Я тут всего год". Тьфу, противно смотреть. Конечно, он хочет, чтобы в медиа его образ представлялся не как бездарность, слившая 500 миллионов вникуда и рассорившаяся со всеми лидерами. Но о какой репутации вообще может идти речь после нытья на каждой пресс-конференции? После истории с смс и с договорняками? Позорище.
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И все-таки он не выдержал....
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Все очевидно.
Люди видят, как ты увлекся своей философией в противовес интересам клуба.
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