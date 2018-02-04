Конте жалуется на несправедливое отношение прессы к себе

Наставник "Челси" Антонио Конте пожаловался, что пресса настроена к нему более критично, нежели к тренерам других клубов Премьер-Лиги.

На протяжении последних месяцев пресса неустанно спекулирует на тему будущего Конте. После домашнего поражения 0:3 от "Борнмута" посреди недели и вовсе появились слухи, что итальянец находится на волоске от увольнения.



Антонио считает такое отношение к себе несправедливым, но уверяет, что намерен полностью отработать свой контракт, истекающий в конце следующего сезона.



"Я не понимаю, почему другие тренеры не оказываются под тем же давлением, которому вы подвергаете меня. Однако повторюсь, что это не проблема для меня — я не читаю газет, не посещаю новостные сайты".



"Вы очень хорошо знаете, что я отстранен от таких вещей. Мне просто интересно, напишет ли какой-нибудь журналист обратное (что Конте не уходит)".



"Да, Венгера тоже критикуют. Но после 20 лет, а не после полутора. Я же отработал здесь только один сезон, в котором мы выиграли лигу, и не забывайте, что мы сделали это, будучи андердогами".



"Теперь мои амбиции заключаются в том, чтобы провести еще один сезон в Англии и отработать свой контракт. Таково мое решение. А дальше станет видно — случиться может всякое", — цитирует Конте Sky Sports.