Конте жалуется на несправедливое отношение прессы к себе

Антонио Конте Наставник "Челси" Антонио Конте пожаловался, что пресса настроена к нему более критично, нежели к тренерам других клубов Премьер-Лиги.

На протяжении последних месяцев пресса неустанно спекулирует на тему будущего Конте. После домашнего поражения 0:3 от "Борнмута" посреди недели и вовсе появились слухи, что итальянец находится на волоске от увольнения.

Антонио считает такое отношение к себе несправедливым, но уверяет, что намерен полностью отработать свой контракт, истекающий в конце следующего сезона.

"Я не понимаю, почему другие тренеры не оказываются под тем же давлением, которому вы подвергаете меня. Однако повторюсь, что это не проблема для меня — я не читаю газет, не посещаю новостные сайты".

"Вы очень хорошо знаете, что я отстранен от таких вещей. Мне просто интересно, напишет ли какой-нибудь журналист обратное (что Конте не уходит)".

"Да, Венгера тоже критикуют. Но после 20 лет, а не после полутора. Я же отработал здесь только один сезон, в котором мы выиграли лигу, и не забывайте, что мы сделали это, будучи андердогами".

"Теперь мои амбиции заключаются в том, чтобы провести еще один сезон в Англии и отработать свой контракт. Таково мое решение. А дальше станет видно — случиться может всякое", — цитирует Конте Sky Sports.



Метки Конте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. kojan 04.02.2018 22:00 # kojan
    на кого ещё Конте пожалуется...

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  2. sisyazavr 04.02.2018 21:24 # sisyazavr
    Я же отработал здесь только один сезон, в котором мы выиграли лигу, и не забывайте, что мы сделали это, будучи андердогами
    Если пройдет через весь этот щитталк, будет боссом. А пока работайте, дон Контекс

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  3. seven-sky 04.02.2018 19:06 # seven-sky
    Поплыл Конте после баттла с Моуром.

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  4. h22o 04.02.2018 18:46 # h22o
    журналисты нашли золотую жилу и будут теперь е6ать АК мозг.. донылся, теперь держи удар!

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  5. psycho1 04.02.2018 18:30 # psycho1
    Вы только посмотрите, какой мерзкий лицемер, как он себе цену набивает: "Выиграли лигу будучи андердогами", "Бомжей на вокзале набрал и лично всему их обучил", "Я тут всего год". Тьфу, противно смотреть. Конечно, он хочет, чтобы в медиа его образ представлялся не как бездарность, слившая 500 миллионов вникуда и рассорившаяся со всеми лидерами. Но о какой репутации вообще может идти речь после нытья на каждой пресс-конференции? После истории с смс и с договорняками? Позорище.

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  6. sj606 04.02.2018 17:30 # sj606
    И все-таки он не выдержал....

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  7. flash25rus 04.02.2018 17:11 # flash25rus
    Все очевидно.

    Люди видят, как ты увлекся своей философией в противовес интересам клуба.

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