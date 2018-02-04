"Юнайтед" близок к покупке Джастина Клюйверта

"Манчестер Юнайтед" значительно продвинулся в переговорах о приобретении вингера "Аякса" Джастина Клюйверта. Трансфер намечен на грядущее лето.

Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо наблюдает за голландским тинейджером уже много лет — еще со времен своей работы в "Барселоне", за которую выступал легендарный Патрик Клюйверт, отец Джастина.



В заключительном матче прошлого сезона Моуриньо пересекся с Клюйвертом-младшим и на футбольном поле, высказав несколько теплых слов Джастину после победы над его "Аяксом" в финале Лиги Европы.



Как стало известно Daily Mirror, в данный момент "Юнайтед" близок к согласованию трансфера 18-летнего игрока. "Дьяволы" готовы заплатить за Джастина около 10 миллионов фунтов плюс бонусы.



Клюйверт, предпочитающий играть на левом фланге, забил уже семь голов за "Аякс" в этом сезоне, включая хет-трик против "Роды". Кроме того, Джастин вызывается в молодежную сборную Голландии (U-21), хотя вполне мог бы играть за одну из юношеских.