"Юнайтед" близок к покупке Джастина Клюйверта

Жозе Моуриньо и Джастин Клюйверт "Манчестер Юнайтед" значительно продвинулся в переговорах о приобретении вингера "Аякса" Джастина Клюйверта. Трансфер намечен на грядущее лето.

Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо наблюдает за голландским тинейджером уже много лет — еще со времен своей работы в "Барселоне", за которую выступал легендарный Патрик Клюйверт, отец Джастина.

В заключительном матче прошлого сезона Моуриньо пересекся с Клюйвертом-младшим и на футбольном поле, высказав несколько теплых слов Джастину после победы над его "Аяксом" в финале Лиги Европы.

Как стало известно Daily Mirror, в данный момент "Юнайтед" близок к согласованию трансфера 18-летнего игрока. "Дьяволы" готовы заплатить за Джастина около 10 миллионов фунтов плюс бонусы.

Клюйверт, предпочитающий играть на левом фланге, забил уже семь голов за "Аякс" в этом сезоне, включая хет-трик против "Роды". Кроме того, Джастин вызывается в молодежную сборную Голландии (U-21), хотя вполне мог бы играть за одну из юношеских.



Метки Аякс, Клюйверт, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2018 16:00

Количество просмотров Просмотров: 4512

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Последние комментарии:




  1. isa1873387 04.02.2018 21:30 # isa1873387
    Очень хотел бы чтоб этот игрок перешел в Ливерпуль! Если продолжит развиваться будет топарь !

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  2. budun 04.02.2018 19:27 # budun
    наблюдал процесс зачатия

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  3. sir-alex-67 04.02.2018 18:37 # sir-alex-67
    поди будет топом

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  4. melwood-lfc 04.02.2018 17:23 # melwood-lfc
    Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо наблюдает за голландским тинейджером уже много лет — еще со времен своей работы в "Барселоне"

    Источник: http://fapl.ru/posts/60358/?c=1

    ЛОЛЧТО?

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  5. arsenallexus407 04.02.2018 16:16 # arsenallexus407
    Почти даром

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  6. baky 04.02.2018 16:16 # baky
    "Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо наблюдает за голландским тинейджером уже много лет — еще со времен своей работы в "Барселоне", за которую выступал легендарный Патрик Клюйверт, отец Джастина."

    Маур работал в барсе больше 17 лет назад, Джастину 18, то есть Маур наблюдает за Джастином с момента его рождения

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  7. electric 04.02.2018 16:15 # electric
    Под автобус закупают. Норм. Лямо 50 должны выложить за эту переоцененку.

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