"Юнайтед" близок к покупке Джастина Клюйверта
"Манчестер Юнайтед" значительно продвинулся в переговорах о приобретении вингера "Аякса" Джастина Клюйверта. Трансфер намечен на грядущее лето.
Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо наблюдает за голландским тинейджером уже много лет — еще со времен своей работы в "Барселоне", за которую выступал легендарный Патрик Клюйверт, отец Джастина.
В заключительном матче прошлого сезона Моуриньо пересекся с Клюйвертом-младшим и на футбольном поле, высказав несколько теплых слов Джастину после победы над его "Аяксом" в финале Лиги Европы.
Как стало известно Daily Mirror, в данный момент "Юнайтед" близок к согласованию трансфера 18-летнего игрока. "Дьяволы" готовы заплатить за Джастина около 10 миллионов фунтов плюс бонусы.
Клюйверт, предпочитающий играть на левом фланге, забил уже семь голов за "Аякс" в этом сезоне, включая хет-трик против "Роды". Кроме того, Джастин вызывается в молодежную сборную Голландии (U-21), хотя вполне мог бы играть за одну из юношеских.
04.02.2018 16:00
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Очень хотел бы чтоб этот игрок перешел в Ливерпуль! Если продолжит развиваться будет топарь !
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наблюдал процесс зачатия
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поди будет топом
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Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо наблюдает за голландским тинейджером уже много лет — еще со времен своей работы в "Барселоне"
Источник: http://fapl.ru/posts/60358/?c=1
ЛОЛЧТО?
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Почти даром
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"Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо наблюдает за голландским тинейджером уже много лет — еще со времен своей работы в "Барселоне", за которую выступал легендарный Патрик Клюйверт, отец Джастина."
Маур работал в барсе больше 17 лет назад, Джастину 18, то есть Маур наблюдает за Джастином с момента его рождения
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Под автобус закупают. Норм. Лямо 50 должны выложить за эту переоцененку.
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