Конте требует две-три звезды, чтобы вернуть титул

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте считает, что его команде не хватает двух-трех игроков истинно мирового уровня, чтобы опередить "Манчестер Сити" в следующем сезоне и вернуть себе чемпионский титул Премьер-Лиги.

Став чемпионами в прошлой кампании, вопреки всем прогнозам на старте, "синие" уже достаточно давно попрощались с надеждой защитить титул в этом сезоне — впечатляющая форма "Сити" не оставляет им никаких шансов.

В данный момент "Челси" вовлечен в тяжелейшую борьбу за попадание в топ-4, однако Конте считает, что его команде требуется не так много, чтобы вновь стать лучшей в Премьер-Лиге.

"Что нам нужно, чтобы опередить "Сити"? Нам предстоит тяжелая борьба за место в зоне Лиги Чемпионов, и это наша предельная цель на остаток сезона. Мы должны быть реалистами. Мы должны быть достаточно сильны, чтобы принять ситуацию".

"В будущем же, если у нас будет такая возможность, нужно постараться купить двух-трех игроков — не восемь игроков. Не забывайте, что прошлым летом мы купили восемь игроков и потратили гораздо меньше, чем другие команды, которые обзавелись двумя-тремя новичками".

"Мы должны заложить фундамент, мы должны создать нечто важное. Для этого необходимо располагать 15-16 игроками. Летом мы сменили восемь игроков . Это означает, что у меня нет крепкого фундамента, базиса. Мы должны проявить терпение".

"За последние несколько лет мы лишились сильных, опытных игроков, поэтому мы должны проявить терпение и осознать это. Мы должны быть реалистами, создать фундамент и уже затем стремиться к большим вызовам", — цитирует Конте The Telegraph.



Метки Конте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2018 13:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. psycho1 04.02.2018 14:08 # psycho1
    Забавно, что у парика была действительно звездная команда, когда он приперся из своей деревни в Англию. Коста, Матич, работающие связки, даже строить ничего не надо, выигрывай чемпионства год за годом на багаже предшественника.

    Но тут вступает в дело его поганый рот, не зря ведь его увольняли из 6 разных клубов: начинаются ссоры и дегенерату приходится строить свою команду, где он мгновенно показывает всю свою несостоятельность и скудоумие, на 400 миллионов фунтов набираются: Баркли, Рюдигер, Жопакоста, Бакаёка, Мората и прочие звезды мирового футбола. Команда летит в пропасть, отбиваясь от Норвичей и сливая Борнмутам. У него нет крепкого фундамента, понимаете? Он его слил через смски. Дайте ему еще 400 миллионов, он обязательно построит улучшенную версию Бернли или Эвертона.

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  2. edgarkuznetsov 04.02.2018 14:00 # edgarkuznetsov
    может проще сменить одного,ни кого не покупая

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  3. nir-vana 04.02.2018 13:55 # nir-vana
    развалил команду, вечно истерит. надеюсь вышвырнут летом, и позовут Анчи

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  4. sawbones 04.02.2018 13:52 # sawbones
    Заепал уже макаронник этими соплями,

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  5. januzaj00 04.02.2018 13:15 # januzaj00
    Месси, Роналду, Погба

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  6. mamkoved-pro 04.02.2018 13:10 # mamkoved-pro
    однажды абс.еб.физрук синей помойки cheлsea прокукарекал в микрофон:

    "В будущем же, если у нас будет такая возможность, нужно постараться купить двух-трех игроков — не восемь игроков. Не забывайте, что прошлым летом мы купили восемь игроков и потратили гораздо меньше, чем другие команды, которые обзавелись двумя-тремя новичками".

    Источник: http://fapl.ru/posts/60355/?c=1

    купил 8 игроков и кое как держится в своей бесполезной должности и получает еще деньги.
    уровень - дно.

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  7. wengerrrro 04.02.2018 13:07 # wengerrrro
    ну конечно, со звездами все могут
    очень слабый коуч

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