Конте требует две-три звезды, чтобы вернуть титул

Главный тренер "Челси" Антонио Конте считает, что его команде не хватает двух-трех игроков истинно мирового уровня, чтобы опередить "Манчестер Сити" в следующем сезоне и вернуть себе чемпионский титул Премьер-Лиги.

Став чемпионами в прошлой кампании, вопреки всем прогнозам на старте, "синие" уже достаточно давно попрощались с надеждой защитить титул в этом сезоне — впечатляющая форма "Сити" не оставляет им никаких шансов.



В данный момент "Челси" вовлечен в тяжелейшую борьбу за попадание в топ-4, однако Конте считает, что его команде требуется не так много, чтобы вновь стать лучшей в Премьер-Лиге.



"Что нам нужно, чтобы опередить "Сити"? Нам предстоит тяжелая борьба за место в зоне Лиги Чемпионов, и это наша предельная цель на остаток сезона. Мы должны быть реалистами. Мы должны быть достаточно сильны, чтобы принять ситуацию".



"В будущем же, если у нас будет такая возможность, нужно постараться купить двух-трех игроков — не восемь игроков. Не забывайте, что прошлым летом мы купили восемь игроков и потратили гораздо меньше, чем другие команды, которые обзавелись двумя-тремя новичками".



"Мы должны заложить фундамент, мы должны создать нечто важное. Для этого необходимо располагать 15-16 игроками. Летом мы сменили восемь игроков . Это означает, что у меня нет крепкого фундамента, базиса. Мы должны проявить терпение".



"За последние несколько лет мы лишились сильных, опытных игроков, поэтому мы должны проявить терпение и осознать это. Мы должны быть реалистами, создать фундамент и уже затем стремиться к большим вызовам", — цитирует Конте The Telegraph.