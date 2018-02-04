Гвардиола отправил игроков "Сити" на мини-каникулы

После ничьей с "Бернли" главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола отправил своих игроков на каникулы.

Подопечные Гвардиолы остаются единственной командой, которая продолжает выступления во всех четырех турнирах. Минувший месяц оказался наиболее суровым для "горожан", которые потеряли сразу несколько игроков из-за травм.



В начале февраля лидеры Премьер-Лиги получат редкую возможность провести всю неделю без матчей. Гвардиола решил использовать это, чтобы дать игрокам передышку.



"Я никого не хочу видеть в Манчестере – ни игроков, ни персонал, ни медиков. Это лишь второй случай с августа, когда у нас нет игр в середине недели. Мы провели слишком много матчей в последнее время, поэтому я решил дать парням три дня выходных", - сообщил Гвардиола BBC.