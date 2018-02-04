"Ливерпуль" — "Тоттенхэм". Накануне

В первом круге "Тоттенхэм" сумел разгромить "Ливерпуль" на "Уэмбли", а совсем недавно обыграл там и "Манчестер Юнайтед". Теперь же "шпорам" предстоит сложный экзамен на "Энфилде" с жаждущим реванша "Ливерпулем".

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" продолжают сражаться за места в топ-4 с переменным успехом, соперничая с "Манчестер Юнайтед", "Челси" и отставшим "Арсеналом". После победы над МЮ "шпоры" занимают пятое место в двух очках от "Ливерпуля" и имеют возможность подняться на третью ступеньку, если обыграют "красных", но статистика говорит против "Тоттенхэма".



"Ливерпуль" может быть сто раз плох против "Суонси" или "Вест Бромвича", но на большие матчи команда Клоппа собирается — "красные" оказались пока что единственной командой, обыгравшей в Премьер-Лиге "Манчестер Сити", забив к тому же в ворота команды Гвардиолы четыре гола. Атака "Ливерпуля" выглядит опасно и без Филиппе Коутиньо, а Мохамед Салах близок к тому, чтобы разменять второй десяток голов в этом чемпионате, стараясь не отстать от Харри Кейна.



Матчи "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" всегда интересны из-за того, что эти команды в чем-то похожи — оба коллектива недавно вернулись в Лигу Чемпионов и учатся совмещать игру на два фронта, а вдобавок уделяют большое внимание прессингу как одной из главных составляющих, гарантирующей успех на футбольном поле. При этом "Тоттенхэм" выглядит физически более сильной командой, с чуть лучшим балансом линий, но в атаке "Ливерпуль" значительно мощнее.



Предыдущая игра этих команд в чемпионате завершилась разгромом "Ливерпуля" — оборона "красных" категорически не справилась с Харри Кейном и Деле Алли, которые и сейчас находятся в отличной форме. С тех пор многое изменилось и "Ливерпуль" постарается взять реванш, но сделать это будет непросто, ведь "Тоттенхэм" близок к оптимальной форме и неплохо играет на выезде в последних матчах.



Слова



Юрген Клопп, менеджер "Ливерпуля": "У нас есть несколько хороших вариантов состава, потому мы можем вносить изменения или нет. Последняя игра получилась неплохой. "Шпоры" начали очень активно и разбудили игру против "Манчестер Юнайтед" быстрым голом. Не часто увидишь, чтобы "Юнайтед" находились так далеко от ворот противника, как в игре с "Тоттенхэмом".



"Эта игра больше всего похожа на ту, что мы недавно провели с "Сити". Когда вы играете против лучших команд мира, вам нужно прикладывать максимум усилий".



Маурисио Почеттино, менеджер "Тоттенхэма" о Лукасе Моуре: "Он вчера проводил некоторые тесты с нашим медицинским персоналом. Сегодня он в Париже по личным делам. Мы надеемся, что в субботу он начнет работу с командой. Я не хочу говорить да или нет, но я не думаю, что он будет готов сыграть против "Ливерпуля". Мы ждем, что он сможет помочь команде как можно быстрее".



Интересные факты



— "Ливерпуль" проиграл только в одном из 23 последних матчей на "Энфилде" против "шпор" в рамках Премьер-Лиги — 15 побед, семь ничьих, одно поражение;

— "Тоттенхэм" не выигрывал дважды в рамках одного сезона у "Ливерпуля" с чемпионата 2010/11;

— "Ливерпуль" не проигрывает в 14 матчах Премьер-Лиги на "Энфилде" — восемь побед, шесть ничьих;

— также у "Ливерпуля" есть 12 домашних матчей чемпионата кряду без поражений в матчах с представителями топ-6, с момента поражения от МЮ в январе 2016 года;

— Мохамед Салах забил 19 голов в 24 матчах этого сезона. Лучший результат в истории клуба в Премьер-Лиге в достижении 20 голов в сезоне у Фернандо Торреса и Даниэля Старридджа — 27 матчей;

— Роберто Фирмино забил восемь голов и создал условия для еще трех в последних 11 матчах Премьер-Лиги;

— "Тоттенхэм" заработал семь очков в последних трех выездных играх, тогда как в предыдущих пяти взял всего одно очко;

— единственное поражение "шпор" в 14 последних матчах во всех турнирах — 1:4 от "Манчестер Сити" в декабре;

— "шпоры" получили три подарка в виде автоголов соперников в этом сезоне — больше, чем кто-либо;

— Харри Кейн причастен к шести голам в ворота "Ливерпуля" — четыре забил сам, в двух — ассистировал;

— Кейн забил 18 голов в 13 последних выездных матчах "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге;

— Сон Хен Мин забил семь голов в 14 последних матчах во всех соревнованиях.



Кадровая ситуация



Есть сомнения, что Адам Лаллана будет готов сыграть против "Тоттенхэма" — Юрген Клопп опасается обострения его травмы бедра и не хочет рисковать здоровьем травматичного полузащитника. А вот Виргил Ван Дейк, как ожидается, сможет вернуться в основу после отдыха в середине недели.



Новичок "Тоттенхэма" Лукас Моура вряд ли появится в заявке на игру, так как он пока что так и не начал тренироваться, занимаясь переездом из Парижа в Лондон. Серж Орье, Харри Уинкс и Тоби Алдервейрелд вернулись к тренировкам, но вряд ли стоит ждать кого-то из них в основе.



Тактика



"Ливерпулю" удался матч против "Хаддерсфилда", но Юрген Клопп, наверняка, не будет переоценивать уровень игры противника в том матче, так как "терьеры" сейчас показывают очень слабый футбол. Потому вряд ли тут применим принцип победившего состава, который не меняют.



Лорис Кариус останется в рамке ворот, так как его коллега Симон Миньоле разочаровывает гораздо больше, чем немец. А вот в центре обороны ожидается возвращение Ван Дейка — хоть пока что голландец не стал гарантом обретения надежности обороной "красных", но и усаживать его на скамейку Клопп вряд ли намерен, после того как за защитника отдали 75 миллионов фунтов.



В полузащите стоит ждать появления вместе с Хендерсоном и Эмре Джаном Алекса Окслейд-Чемберлена, чья работоспособность нужна Клоппу в центре поля. В остальном состав "Ливерпуля" должен быть тем же, что и против "Хаддерсфилда", а трио Салах-Фирмино-Мане в атаке вряд ли нуждается в каких-то корректировках.



"Тоттенхэм" обыграл в среду "Манчестер Юнайтед", и тут как раз может быть применим принцип неизменного состава по той простой причине, что из-за травм Орье, Уинкса и Алдервейрелда Почеттино лишен возможности использовать ротацию в больших матчах. Возможно появление в центре поля Ваньямы вместо Дембеле, но в остальном у аргентинца просто нет сейчас игроков сильнее тех, что играли против "Юнайтед".



Ориентировочные составы



"Ливерпуль": Кариус — Гомес, Матип, Ван Дейк, Робертсон — Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Джан — Салах, Фирмино, Мане



"Тоттенхэм": Льорис — Триппьер, Санчес, Вертонген, Дэвис — Дайер, Дембеле — Эриксен, Алли, Сон — Кейн



Прогноз



Статистика говорит в пользу "Ливерпуля", но игра "Тоттенхэма" против "Манчестер Юнайтед" в среду настраивает на матч с равными возможностями. У "Тоттенхэма" есть свои козыри, разыграв которые Майрисио Почеттино может уехать с "Энфилда" как минимум с ничьей, что для него будет хорошим результатом. Если "шпорам" удастся сыграть в центре поля так же продуктивно, как и против команды Моуриньо, "Ливерпулю" будет непросто показать свою лучшую игру в атаке, и в таком случае ничья будет самым вероятным исходом противостояния.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru