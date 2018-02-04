Моуриньо снова недоволен атмосферой на "Олд Траффорд"

Жозе Моуриньо После субботней победы над "Хаддерсфилдом" рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо вновь выразил недовольство атмосферой на "Олд Траффорд".

По ходу сезона португалец не раз критиковал поклонников МЮ, а те даже приглашали Моуриньо обсудить сложившуюся ситуацию на трибунах. Жозе расстроен, что ему снова приходится поднимать неприятную тему.

"Несмотря на то, что мы играем на тихом стадионе, очевидно, что игроки чувствуют себя здесь очень комфортно".

"Атмосфера на "Олд Траффорд" совсем непохожа на атмосферу домашних матчей "Портсмута". Я помню их маленький стадион, где команду невероятно поддерживали болельщики. У нас атмосфера гораздо более приглушенная", - сообщил Моуриньо Sky Sports.




Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 04.02.2018 10:00

Количество просмотров Просмотров: 2809

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  1. selfish 04.02.2018 12:58 # selfish
    Потому что игра унылое г

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  2. fc-oil 04.02.2018 11:45 # fc-oil
    А чего веселого в автобусе?

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  3. roykean11 04.02.2018 11:20 # roykean11
    Готов к отставке "- 34 % "

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  4. red-scauser 04.02.2018 11:01 # red-scauser
    ясен куй сколько муриньо не ныл по этому поводу ОТ никогда не будет Энфильдом!)

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  5. mancunia-planet 04.02.2018 11:00 # mancunia-planet
    Хочет Портсмут тренировать

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  6. iskander8sg 04.02.2018 10:18 # iskander8sg
    Как на мосте.
    Не раз скавзеры перепевали пенсо там, ахах. Играют матч и слышно завсегдатайские песни и кричалкы копа. А пенсы ноль.

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  7. dragonishka 04.02.2018 10:14 # dragonishka
    Ссаные болельщики Хаддерсфилда перекрикивали даже...

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  8. budun 04.02.2018 10:04 # budun
    Какой футбол, такая и атмосфера.

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