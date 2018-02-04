Моуриньо снова недоволен атмосферой на "Олд Траффорд"
После субботней победы над "Хаддерсфилдом" рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо вновь выразил недовольство атмосферой на "Олд Траффорд".
По ходу сезона португалец не раз критиковал поклонников МЮ, а те даже приглашали Моуриньо обсудить сложившуюся ситуацию на трибунах. Жозе расстроен, что ему снова приходится поднимать неприятную тему.
"Несмотря на то, что мы играем на тихом стадионе, очевидно, что игроки чувствуют себя здесь очень комфортно".
"Атмосфера на "Олд Траффорд" совсем непохожа на атмосферу домашних матчей "Портсмута". Я помню их маленький стадион, где команду невероятно поддерживали болельщики. У нас атмосфера гораздо более приглушенная", - сообщил Моуриньо Sky Sports.
04.02.2018 10:00
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Последние комментарии:
Потому что игра унылое г
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А чего веселого в автобусе?
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Готов к отставке "- 34 % "
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ясен куй сколько муриньо не ныл по этому поводу ОТ никогда не будет Энфильдом!)
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Хочет Портсмут тренировать
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Как на мосте.
Не раз скавзеры перепевали пенсо там, ахах. Играют матч и слышно завсегдатайские песни и кричалкы копа. А пенсы ноль.
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Ссаные болельщики Хаддерсфилда перекрикивали даже...
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Какой футбол, такая и атмосфера.
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