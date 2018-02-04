Баркли получил травму на тренировке "Челси"

Росс Баркли Январский новичок "Челси" Росс Баркли получил травму задней поверхности бедра на тренировке и теперь, вероятно, пропустит матч Премьер-Лиги против "Уотфорда" в понедельник вечером.

По информации The Telegraph, данный инцидент случился на одной из тренировок команды на текущей неделе. Сейчас Баркли находится под наблюдением медиков, которые пока не установили, связана ли эта травма с той, что заставила Росса пропустить первую половину сезона.

Ясно лишь то, что это уже восьмое повреждение данного характера в "Челси" в этот сезоне — седьмым игроком, выбывшим из строя с травмой задней поверхности бедра, посреди недели стал защитник Андреас Кристенсен. Аналогичные проблемы ранее возникали у Альваро Мораты, Виктора Мосеса, Нголо Канте, Гари Кэхилла, Сеска Фабрегаса и Виллиана.

Случившееся вызывает вопросы к тренировочным методам Конте и его штабу. Критики считают, что итальянский специалист не способен адаптировать свой чересчур требовательный стиль, показавший себя эффективным в прошлом сезоне, к ситуации, когда нагрузка на игроков выше, и играть приходится каждые три дня.



Метки Баркли, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2018 09:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 04.02.2018 12:10 # manutd-20champ
    здоровья топарю.

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  2. apucmokpam 04.02.2018 11:45 # apucmokpam
    Каким же недалеким человеком надо быть, чтобы размышлять над трансферными целями Конте, их приоритетностью и соответствием подписанных игроков этим целям

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  3. imf-tau 04.02.2018 11:23 # imf-tau
    Топ зимнее усиление от бизнес кара.

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  4. tursa 04.02.2018 11:09 # tursa
    стерлинг даже после удара по мячу пытался заработать пеналь, видимо установка от лучшего тренера в мире

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  5. mamkoved-pro 04.02.2018 11:05 # mamkoved-pro
    Топ трансфер для усиления больничных коек синей помойки cheлsea. Зачем укреплять состав и скамейку, они сразу койки укрепляют.

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  6. tursa 04.02.2018 10:56 # tursa
    капец эве плох был, арс играл вообще слабо как и всегда, любой другой норм клуб давно бы наказал их прессингом и контратаками, а в защите давали им столько возможностей что не давали последний месяц, короч по мне это не заслуга арсенала, а полный провал ирисок

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  7. mdfjvnlabngmlas 04.02.2018 10:55 # mdfjvnlabngmlas
    а чего они вообще ожидали от морского котика за 50кк?
    но до сковзеров с их фейлом в 160кк пинсам ещё далеко.

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  8. apucmokpam 04.02.2018 10:51 # apucmokpam
    Конте - лучший тренер мира. Только дауны будут это отрицать

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  9. mikkiynwa 04.02.2018 10:47 # mikkiynwa
    Ору, сколько можно унижать этот клуб?

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  10. sausage 04.02.2018 10:42 # sausage
    Может, пенсы всё-таки объяснят: Конте - физрук и накупил неправильных игроков или же ему приходится работать с тем, кого посчитало нужным купить руководство? А то в каждой новости, да и в комментариях местных экспертов и владельцев инсайдерской информацией, сплошные противоречия.

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  11. ian 04.02.2018 10:36 # ian
    Санчес 9.58
    Мхитарян 9.94
    Вот это дебюты

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  12. mamkoved-pro 04.02.2018 10:35 # mamkoved-pro
    Как там побулькивают горлом абс.еб.фонады синей помойки cheлsea? Буль-буль-бизнес-кар-буль-буль?

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  13. apucmokpam 04.02.2018 10:34 # apucmokpam
    так и знал, что он калонир, блять

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  14. ian 04.02.2018 10:31 # ian
    Михайло, пощади ранимых пенсов)
    Так можно и до инвалидной коляски их довести.
    Конте тренер уровня Роджерса.

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  15. psycho1 04.02.2018 10:14 # psycho1
    Т.е. трех голевых мы от него сегодня не увидим? Не хочется злорадствовать из-за травмы игрока, но ведь всем кроме одного итальянского дегенерата известно, что Баркли давно уже стал стеклянным флопом, как можно было его купить еще и отстегнув агенту 10 миллионов комиссионных?

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  16. iskander8sg 04.02.2018 10:09 # iskander8sg
    Супер дебют....хотя прогнозировано все.

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  17. januzaj00 04.02.2018 09:53 # januzaj00
    Вот смотрю на их состав и думаю, боже, что вы творите с чемпионским челси моура. Он такую конфетку создал. А сейчас один шлак и стекла

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  18. wengerrrro 04.02.2018 09:33 # wengerrrro
    лол лохи))
    6ля венгер просто е6анат
    я конечно понимаю что нужен форвард на лавке
    но думал будет типа
    --------лаказет---------
    озил--мхитарян--обама

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  19. tursa 04.02.2018 09:31 # tursa
    усиление

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  20. gandalf 04.02.2018 09:15 # gandalf
    синия помойка челче

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