Баркли получил травму на тренировке "Челси"
Январский новичок "Челси" Росс Баркли получил травму задней поверхности бедра на тренировке и теперь, вероятно, пропустит матч Премьер-Лиги против "Уотфорда" в понедельник вечером.
По информации The Telegraph, данный инцидент случился на одной из тренировок команды на текущей неделе. Сейчас Баркли находится под наблюдением медиков, которые пока не установили, связана ли эта травма с той, что заставила Росса пропустить первую половину сезона.
Ясно лишь то, что это уже восьмое повреждение данного характера в "Челси" в этот сезоне — седьмым игроком, выбывшим из строя с травмой задней поверхности бедра, посреди недели стал защитник Андреас Кристенсен. Аналогичные проблемы ранее возникали у Альваро Мораты, Виктора Мосеса, Нголо Канте, Гари Кэхилла, Сеска Фабрегаса и Виллиана.
Случившееся вызывает вопросы к тренировочным методам Конте и его штабу. Критики считают, что итальянский специалист не способен адаптировать свой чересчур требовательный стиль, показавший себя эффективным в прошлом сезоне, к ситуации, когда нагрузка на игроков выше, и играть приходится каждые три дня.
04.02.2018 09:00
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Последние комментарии:
здоровья топарю.
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Каким же недалеким человеком надо быть, чтобы размышлять над трансферными целями Конте, их приоритетностью и соответствием подписанных игроков этим целям
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Топ зимнее усиление от бизнес кара.
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стерлинг даже после удара по мячу пытался заработать пеналь, видимо установка от лучшего тренера в мире
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Топ трансфер для усиления больничных коек синей помойки cheлsea. Зачем укреплять состав и скамейку, они сразу койки укрепляют.
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капец эве плох был, арс играл вообще слабо как и всегда, любой другой норм клуб давно бы наказал их прессингом и контратаками, а в защите давали им столько возможностей что не давали последний месяц, короч по мне это не заслуга арсенала, а полный провал ирисок
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а чего они вообще ожидали от морского котика за 50кк?
но до сковзеров с их фейлом в 160кк пинсам ещё далеко.
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Конте - лучший тренер мира. Только дауны будут это отрицать
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Ору, сколько можно унижать этот клуб?
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Может, пенсы всё-таки объяснят: Конте - физрук и накупил неправильных игроков или же ему приходится работать с тем, кого посчитало нужным купить руководство? А то в каждой новости, да и в комментариях местных экспертов и владельцев инсайдерской информацией, сплошные противоречия.
(ответить)
Санчес 9.58
Мхитарян 9.94
Вот это дебюты
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Как там побулькивают горлом абс.еб.фонады синей помойки cheлsea? Буль-буль-бизнес-кар-буль-буль?
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так и знал, что он калонир, блять
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Михайло, пощади ранимых пенсов)
Так можно и до инвалидной коляски их довести.
Конте тренер уровня Роджерса.
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Т.е. трех голевых мы от него сегодня не увидим? Не хочется злорадствовать из-за травмы игрока, но ведь всем кроме одного итальянского дегенерата известно, что Баркли давно уже стал стеклянным флопом, как можно было его купить еще и отстегнув агенту 10 миллионов комиссионных?
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Супер дебют....хотя прогнозировано все.
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Вот смотрю на их состав и думаю, боже, что вы творите с чемпионским челси моура. Он такую конфетку создал. А сейчас один шлак и стекла
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лол лохи))
6ля венгер просто е6анат
я конечно понимаю что нужен форвард на лавке
но думал будет типа
--------лаказет---------
озил--мхитарян--обама
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усиление
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синия помойка челче
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