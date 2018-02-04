Баркли получил травму на тренировке "Челси"

Январский новичок "Челси" Росс Баркли получил травму задней поверхности бедра на тренировке и теперь, вероятно, пропустит матч Премьер-Лиги против "Уотфорда" в понедельник вечером.

По информации The Telegraph, данный инцидент случился на одной из тренировок команды на текущей неделе. Сейчас Баркли находится под наблюдением медиков, которые пока не установили, связана ли эта травма с той, что заставила Росса пропустить первую половину сезона.



Ясно лишь то, что это уже восьмое повреждение данного характера в "Челси" в этот сезоне — седьмым игроком, выбывшим из строя с травмой задней поверхности бедра, посреди недели стал защитник Андреас Кристенсен. Аналогичные проблемы ранее возникали у Альваро Мораты, Виктора Мосеса, Нголо Канте, Гари Кэхилла, Сеска Фабрегаса и Виллиана.



Случившееся вызывает вопросы к тренировочным методам Конте и его штабу. Критики считают, что итальянский специалист не способен адаптировать свой чересчур требовательный стиль, показавший себя эффективным в прошлом сезоне, к ситуации, когда нагрузка на игроков выше, и играть приходится каждые три дня.