Венгер будет использовать Лакасетта в Лиге Европы

Александр Лакасетт Наставник "Арсенала" Арсен Венгер намекнул, что теперь нападающий Александр Лакасетт будет лишь дублером для новичка Пьер-Эмерика Обамеянга.

За дебютным матчем Обамеянга за "Арсенал", завершившемся разгромной победой над "Эвертоном" 5:1 и ознаменовавшемся голом габонца, Лакасетт все 90 минут наблюдал со скамейки запасных.

С такой участью Александру, возможно, придется смириться и дальше: теперь Венгер видит его лишь вторым нападающим и обещает постоянную практику только в Лиге Европы.

"Мы не могли продать Жиру, Уолкотта и Санчеса и не купить игрока на замену. Это просто невозможно. Что касается игрового времени, то его получат все. В конце концов Обамеянг не сможет помочь нам в Лиге Европы", - цитирует Венгера Daily Express.




Метки Арсенал, Венгер, Лакасетт

Автор foxmcfc   

Дата 04.02.2018 08:00

Количество просмотров Просмотров: 3957

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  1. kalei 04.02.2018 13:21 # kalei
    В два напа рубай и нормик

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  2. selfish 04.02.2018 12:58 # selfish
    в Ливерпуль его

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  3. manutd-20champ 04.02.2018 12:06 # manutd-20champ
    шо, всего в двух матчах что-ли?

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  4. makeewadim 04.02.2018 11:13 # makeewadim
    Собственно для этого и покупался пьер

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  5. fc-zenit 04.02.2018 09:59 # fc-zenit
    А потом продаст куда-нибудь в Тоттенхэм, за десятку.

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  6. baresi 04.02.2018 09:36 # baresi
    а на старте сезона кукарекал что этот топ поможет ему выиграть чемп)))

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  7. rap-woiska 04.02.2018 08:53 # rap-woiska
    Собственно как я и предсказывал

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  8. dragonishka 04.02.2018 08:14 # dragonishka
    Новый Жиру

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