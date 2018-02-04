Венгер будет использовать Лакасетта в Лиге Европы

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер намекнул, что теперь нападающий Александр Лакасетт будет лишь дублером для новичка Пьер-Эмерика Обамеянга.

За дебютным матчем Обамеянга за "Арсенал", завершившемся разгромной победой над "Эвертоном" 5:1 и ознаменовавшемся голом габонца, Лакасетт все 90 минут наблюдал со скамейки запасных.



С такой участью Александру, возможно, придется смириться и дальше: теперь Венгер видит его лишь вторым нападающим и обещает постоянную практику только в Лиге Европы.



"Мы не могли продать Жиру, Уолкотта и Санчеса и не купить игрока на замену. Это просто невозможно. Что касается игрового времени, то его получат все. В конце концов Обамеянг не сможет помочь нам в Лиге Европы", - цитирует Венгера Daily Express.