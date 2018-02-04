Венгер будет использовать Лакасетта в Лиге Европы
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер намекнул, что теперь нападающий Александр Лакасетт будет лишь дублером для новичка Пьер-Эмерика Обамеянга.
За дебютным матчем Обамеянга за "Арсенал", завершившемся разгромной победой над "Эвертоном" 5:1 и ознаменовавшемся голом габонца, Лакасетт все 90 минут наблюдал со скамейки запасных.
С такой участью Александру, возможно, придется смириться и дальше: теперь Венгер видит его лишь вторым нападающим и обещает постоянную практику только в Лиге Европы.
"Мы не могли продать Жиру, Уолкотта и Санчеса и не купить игрока на замену. Это просто невозможно. Что касается игрового времени, то его получат все. В конце концов Обамеянг не сможет помочь нам в Лиге Европы", - цитирует Венгера Daily Express.
04.02.2018 08:00
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Последние комментарии:
В два напа рубай и нормик
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в Ливерпуль его
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шо, всего в двух матчах что-ли?
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Собственно для этого и покупался пьер
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А потом продаст куда-нибудь в Тоттенхэм, за десятку.
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а на старте сезона кукарекал что этот топ поможет ему выиграть чемп)))
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Собственно как я и предсказывал
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Новый Жиру
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