Гвардиола не винит Стерлинга в потере очков с "Бернли"
Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола не винит вингера Рахима Стерлинга в потере двух очков в поединке с "Бернли" (1:1).
Стерлинг мог решить все вопросы о победителе субботнего матча в середине второго тайма, но не попал по пустым воротам с пары метров, после чего команда Шона Дайча сравняла счет, отняв очки у лидеров Премьер-Лиги.
Гвардиола отказался винить Стерлинга в упущенной победе на "Терф Мур" и напомнил, какой вклад Рахим внес в положительные результаты "Сити" по ходу сезона.
"Это футбол. В следующий раз он обязательно забьет. Если помните, Рахим забил "Саутгемптону" на 96-й минуте. Сегодня он, наоборот, упустил хороший шанс. Такое может случиться", - сообщил Гвардиола Sky Sports.
04.02.2018 07:00
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