Гвардиола не винит Стерлинга в потере очков с "Бернли"

Рахим Стерлинг Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола не винит вингера Рахима Стерлинга в потере двух очков в поединке с "Бернли" (1:1).

Стерлинг мог решить все вопросы о победителе субботнего матча в середине второго тайма, но не попал по пустым воротам с пары метров, после чего команда Шона Дайча сравняла счет, отняв очки у лидеров Премьер-Лиги.

Гвардиола отказался винить Стерлинга в упущенной победе на "Терф Мур" и напомнил, какой вклад Рахим внес в положительные результаты "Сити" по ходу сезона.

"Это футбол. В следующий раз он обязательно забьет. Если помните, Рахим забил "Саутгемптону" на 96-й минуте. Сегодня он, наоборот, упустил хороший шанс. Такое может случиться", - сообщил Гвардиола Sky Sports.




Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Стерлинг

Автор foxmcfc   

Дата 04.02.2018 07:00

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  1. mcfc-fantactic 04.02.2018 09:09 # mcfc-fantactic
    Был фартовый в начале сезона. Теперь фортуна берет свои долги обратно. Все равно Красавчик.

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  2. gandalf 04.02.2018 07:53 # gandalf
    Эта обезьяна неисправима

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  3. letonred 04.02.2018 07:05 # letonred
    Упускает шанс, поиграет пока Сане в лазарете

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