Моуриньо: "Ссылка Погба в запас — не наказание"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что вовсе не наказывал полузащитника Поля Погба, отправив француза на скамейку запасных в матче с "Хаддерсфилдом".

После того, как Моуриньо обрушился с критикой на Погба по ходу провального матча с "Тоттенхэмом" посреди недели, португалец не включил Поля в стартовый состав на субботнюю игру с новичком Премьер-Лиги. Вместо француза появился молодой Скотт Мактоминей.



Тем не менее, Моуриньо заверил, что не хотел наказывать Погба. Включение в старт Мактоминея тренер объяснил сугубо тактическим решением, которое впоследствии принесло свои плоды.



"Я поменял несколько игроков, но не хотел никого наказывать. Если кого-то и нужно наказывать, то и меня в том числе. Мы команда, поэтому проигрываем и побеждаем вместе".



"Формируя состав, я думал лишь о характере игры. И, на мой взгляд, Скотт проявил огромное желание вернуть мяч сразу после потери. Против таких соперников, как "Хаддерсфилд", это очень важное качество", - сообщил Моуриньо MUTV.