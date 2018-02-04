Моуриньо: "Ссылка Погба в запас — не наказание"

Поль Погба Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что вовсе не наказывал полузащитника Поля Погба, отправив француза на скамейку запасных в матче с "Хаддерсфилдом".

После того, как Моуриньо обрушился с критикой на Погба по ходу провального матча с "Тоттенхэмом" посреди недели, португалец не включил Поля в стартовый состав на субботнюю игру с новичком Премьер-Лиги. Вместо француза появился молодой Скотт Мактоминей.

Тем не менее, Моуриньо заверил, что не хотел наказывать Погба. Включение в старт Мактоминея тренер объяснил сугубо тактическим решением, которое впоследствии принесло свои плоды.

"Я поменял несколько игроков, но не хотел никого наказывать. Если кого-то и нужно наказывать, то и меня в том числе. Мы команда, поэтому проигрываем и побеждаем вместе".

"Формируя состав, я думал лишь о характере игры. И, на мой взгляд, Скотт проявил огромное желание вернуть мяч сразу после потери. Против таких соперников, как "Хаддерсфилд", это очень важное качество", - сообщил Моуриньо MUTV.




Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Погба

Автор foxmcfc   

Дата 04.02.2018 06:00

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  1. osivori 04.02.2018 13:37 # osivori
    наказал не наказал, никого не волнует, главное что на лавку надо и мукаку усадить да и санчесу не помешает, все трое максимально переоцененные игроки с отсутствием самокритики и скромности, чего стоило хотя бы пробитие пенальти санчесом, да и не напрасно терри его поджопником наградил

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  2. vyrentz 04.02.2018 11:43 # vyrentz
    В Юве за 15-ху

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  3. dulo 04.02.2018 09:38 # dulo
    двести кусков коту под хвост?

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  4. mr-tsoy 04.02.2018 09:06 # mr-tsoy
    По любому наказал

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