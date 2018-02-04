Венгер считает покупку Обамеянга хорошей инвестицией

Уже в своем дебютном матче за "Арсенал" Пьер-Эмерик Обамеянг убедил своего тренера Арсена Венгера, что 56 миллионов фунтов на покупку габонского нападающего стали хорошей инвестицией.

Напомним, ради приобретения Обамеянга у дортмундской "Боруссии" лондонскому клубу пришлось обновить свой трансферный рекорд. Такого рода инвестиция многим казалась сомнительной, учитывая некоторую склонность Пьер-Эмерика к эгоизму на футбольном поле, что совершенно неприемлемо на "Эмирейтс", где во главу угла поставлена командная игра.



Однако уже в своем дебютном матче за "канониров" 28-летний габонец развеял опасения, показав отличное взаимопонимание со своими новыми партнерами и особенно с Генрихом Мхитаряном, с которым ему довелось поиграть в Дортмунде.



Свой дебют Обамеянг отметил голом — как раз с передачи Мхитаряна. После победы 5:1 над "Эвертоном" Венгер выразил уверенность, что его клуб мудро распорядился деньгами, потратившись на Пьер-Эмерика.



"Думаю, это разумная цена. Для нападающего такого уровня, в современных реалиях рынка, это очень хорошая цена".



"Думаю, он продемонстрировал превосходное движение. Его завершающий удар выглядит превосходным. Он не находится в своей лучшей физической форме и все еще должен поработать над этим", — цитирует Венгера The Telegraph.