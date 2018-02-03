"Арсенал" разгромил "Эвертон" при помощи новичков и Рэмси

Пьер-Эмерик Обамеянг Явив публике свою преобразившуюся за время трансферного окна линию атаки, "Арсенал" отпраздновал разгромную победу над "Эвертоном" — 5:1.

Главный тренер "канониров" Арсен Венгер выпустил с первых минут своих январских новичков Генриха Мхитаряна и Пьер-Эмерика Обамеянга, которые заменили Мохамеда Эльнени и Александра Лакасетта.

В старте у "ирисок" дебютировал арендованный посреди недели у "Манчестер Сити" Эльяким Мангала, вместе с которым шанс получили Эшли Уильямс и Джонджо Кенни. Уэйн Руни и Гульфи Сигурдссон оказались на лавке.

Хозяевам "Эмирейтс" потребовалось менее шести минут, чтобы открыть счет. В завершении быстрой комбинации Мхитарян прострелил с правого края штрафной площади на линию вратарской, где Аарон Рэмси просто подставил ногу — 1:0.

"Арсенал" даже не подумал снижать обороты. Вскоре Мхитарян едва не удвоил преимущество своей новой команды, но его дальний удар получился немного неточным.

На 14-й минуте Месут Озил подал угловой, Шкодран Мустафи сыграл на опережение, головой переправив мяч к дальней штанге, а там оставленный без опеки Лоран Косьелни поразил ворота — 2:0.

Спустя пять минут "канониры" и вовсе сделали счет разгромным. Рэмси отважился на удар с 22 метров, а мяч срикошетил от Мангала, не оставив Джордану Пикфорду шансов на спасение — 3:0.

В первом тайме "Эвертон" имел только один серьезный момент, когда Уолкотт убежал в прорыв, но с ударом промедлил и стал смещаться на край штрафной. Когда Тео все же решился пробить, его накрыл Мустафи.

"Арсенал" не переставал атаковать, и особенно старался Обамеянг. Его удар с острого угла не стал проблемой для Пикфорда, зато на 37-й минуте Пьер-Эмерик решил действовать хитрее и подсек мяч перед голкипером после передачи Мхитаряна — 4:0.

До перерыва счет мог стать еще крупнее, однако отличиться Начо Монреалю помешала штанга. А вот во втором тайме хозяева расслабились, и уже на 52-й минуте "ириски" ответили своим попаданием в каркас ворот.

На 64-й минуте успокоившийся "Арсенал" позволил гостям отыграть один гол. Это Доминик Калверт-Левин выпрыгнул выше всех на линии вратарской после навеса с левого фланга от Куко Мартины — 4:1.

На большее, чем гол престижа, "Эвертон" и не рассчитывал. Игра вновь успокоилась, и очередная вспышка случилась лишь на 74-й минуте, когда Рэмси из пределов штрафной в касание замкнул прострел Мхитаряна — 5:1.

Делать далекоидущие выводы пока рано, но в этом отдельно взятом матче Генрих Мхитарян и Пьер-Эмерик Обамеянг преобразили "Арсенал", чья игра в атаке заиграла новыми красками. "Канониры" сокрушили соперника в первые 20 минут и дальше уже могли не напрягаться, хотя их проблемы в обороне никуда не делись.

"Арсенал" — "Эвертон". Отчет о матче



Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2018 22:25

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Последние комментарии:




  1. chelsea-ferrari 04.02.2018 01:38 # chelsea-ferrari
    03.02.2018 22:27 #
    paul-shark

    Классная игра была. Новички впечатлили.
    Соберитесь, гг, пора вышвыривать синюю помойку из четверки.
    (ответить)
    03.02.2018 22:31 #
    reams

    не волнуйся, выкинут и красную портовую и красную пригородную и синию помойки

    вот так бывает братан, когда теряешь ориентацию))

    (ответить)

  2. chelsea-ferrari 04.02.2018 01:36 # chelsea-ferrari
    жаль, что слэш, при попытке заминетить пуканирам, ими же был и обоссан. нормальный пацан был.

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  3. mamkoved-pro 04.02.2018 00:59 # mamkoved-pro
    Победили гомосексуалисты, а в испражнениях с ног до головы абс.еб.фонады синей помойки cheлsea.
    Classic.

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  4. john-henry 04.02.2018 00:51 # john-henry
    вперёд мой осетинский братик, жду КО и суперфинал в Джидде который я посещу.

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  5. budun 04.02.2018 00:48 # budun
    нолайферы

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  6. bezviz 03.02.2018 23:42 # bezviz
    ну что, дортикос загасит гасиева?

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  7. imfake 03.02.2018 23:37 # imfake
    Итоговая таблица по моему скромному и объективному мнению:
    1. сити
    2. юнайтед
    3. тотен
    4. арс
    8. залупуль
    10. членче
    Можете скринить
    Порядок таковой основывается на последних результатах команд, форме ключевых игроков, качестве трансферов зимой, глубине состава, травмах, календаре и самое главное - атмосфере в командах. (например, в той же помойке членче сейчас происходит вообще невообразимая кухня и подобные с борнмутом матчи будут радовать нас все чаще, в особенности после игр с барселоной)

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  8. fc-zenit 03.02.2018 23:27 # fc-zenit
    Cyки отскочили гейгуннеры(
    Так бы их ириски трахнули.

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  9. kanoniru-poker 03.02.2018 23:27 # kanoniru-poker
    Я кажись упустил тот момент когда рэп-шойска стал топить за Аснл?

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  10. van-der-slav 03.02.2018 23:25 # van-der-slav
    типичный арсенал, на эмоциях разгромил, щас успокоятся и вернутся в гонку за 6 место

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  11. sellman 03.02.2018 23:16 # sellman
    Лучший матч ггшных аутсайдеров, что я видел в этом сезоне.
    Но все равно, максимум 5 место, без варинатов

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  12. rap-woiska 03.02.2018 23:15 # rap-woiska
    топ матч в исполнение гунерков,новички как влитые выглядели в стартовых 11

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  13. melwood-lfc 03.02.2018 23:14 # melwood-lfc
    чо пацаны
    супербоул смотрим?(п.с. ам.футбол говнецо)
    за андердогов топим

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  14. firework 03.02.2018 23:13 # firework
    мхитарян красава

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  15. bezviz 03.02.2018 23:08 # bezviz
    завтра так же поугараем с ливерки)

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  16. tjk4 03.02.2018 23:00 # tjk4
    Наконецто орсинал показал норм игру. Новички отыграли отлично. С победой арсинал!

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  17. bezviz 03.02.2018 22:59 # bezviz
    ТОП-6 по пропущенным
    Челси - 19
    мю - 18
    сити - 19
    ттт - 22
    пропасть
    дырки:
    лузерка - 29
    арсиноль - 35(ору)

    (ответить)

  18. paul-shark 03.02.2018 22:55 # paul-shark
    Пинсы забыли, как исчезали после всоса от Борнмута.

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  19. sko 03.02.2018 22:54 # sko
    Комментариев на сайте: 2401

    Источник: http://fapl.ru/users/rollik707/

    тогда понятно... нечем мудаку занятся.

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  20. aliluya-nn 03.02.2018 22:52 # aliluya-nn
    Мхитарян как будто уже 5 лет играет в Арсенале ..живо вписался в игру ..вот что значит скинуть оковы антифутбола и заиграть в комбинационный атакующий футбол ..Обама тоже молодец ..да и Рэмси, насмотревшись на игру Джеки, чтобы не потерять место в основе решил снова заиграть
    ..плохо, что с Джеком контракт ещё не подписали, а уже опять на лавку отправили
    ..и оборона во главе с Чехом осталась проходным двором ..надо что-то с ней делать

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