"Арсенал" разгромил "Эвертон" при помощи новичков и Рэмси

Явив публике свою преобразившуюся за время трансферного окна линию атаки, "Арсенал" отпраздновал разгромную победу над "Эвертоном" — 5:1.

Главный тренер "канониров" Арсен Венгер выпустил с первых минут своих январских новичков Генриха Мхитаряна и Пьер-Эмерика Обамеянга, которые заменили Мохамеда Эльнени и Александра Лакасетта.



В старте у "ирисок" дебютировал арендованный посреди недели у "Манчестер Сити" Эльяким Мангала, вместе с которым шанс получили Эшли Уильямс и Джонджо Кенни. Уэйн Руни и Гульфи Сигурдссон оказались на лавке.



Хозяевам "Эмирейтс" потребовалось менее шести минут, чтобы открыть счет. В завершении быстрой комбинации Мхитарян прострелил с правого края штрафной площади на линию вратарской, где Аарон Рэмси просто подставил ногу — 1:0.



"Арсенал" даже не подумал снижать обороты. Вскоре Мхитарян едва не удвоил преимущество своей новой команды, но его дальний удар получился немного неточным.



На 14-й минуте Месут Озил подал угловой, Шкодран Мустафи сыграл на опережение, головой переправив мяч к дальней штанге, а там оставленный без опеки Лоран Косьелни поразил ворота — 2:0.



Спустя пять минут "канониры" и вовсе сделали счет разгромным. Рэмси отважился на удар с 22 метров, а мяч срикошетил от Мангала, не оставив Джордану Пикфорду шансов на спасение — 3:0.



В первом тайме "Эвертон" имел только один серьезный момент, когда Уолкотт убежал в прорыв, но с ударом промедлил и стал смещаться на край штрафной. Когда Тео все же решился пробить, его накрыл Мустафи.



"Арсенал" не переставал атаковать, и особенно старался Обамеянг. Его удар с острого угла не стал проблемой для Пикфорда, зато на 37-й минуте Пьер-Эмерик решил действовать хитрее и подсек мяч перед голкипером после передачи Мхитаряна — 4:0.



До перерыва счет мог стать еще крупнее, однако отличиться Начо Монреалю помешала штанга. А вот во втором тайме хозяева расслабились, и уже на 52-й минуте "ириски" ответили своим попаданием в каркас ворот.



На 64-й минуте успокоившийся "Арсенал" позволил гостям отыграть один гол. Это Доминик Калверт-Левин выпрыгнул выше всех на линии вратарской после навеса с левого фланга от Куко Мартины — 4:1.



На большее, чем гол престижа, "Эвертон" и не рассчитывал. Игра вновь успокоилась, и очередная вспышка случилась лишь на 74-й минуте, когда Рэмси из пределов штрафной в касание замкнул прострел Мхитаряна — 5:1.



Делать далекоидущие выводы пока рано, но в этом отдельно взятом матче Генрих Мхитарян и Пьер-Эмерик Обамеянг преобразили "Арсенал", чья игра в атаке заиграла новыми красками. "Канониры" сокрушили соперника в первые 20 минут и дальше уже могли не напрягаться, хотя их проблемы в обороне никуда не делись.



"Арсенал" — "Эвертон". Отчет о матче