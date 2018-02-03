"Арсенал" разгромил "Эвертон" при помощи новичков и Рэмси
Явив публике свою преобразившуюся за время трансферного окна линию атаки, "Арсенал" отпраздновал разгромную победу над "Эвертоном" — 5:1.
Главный тренер "канониров" Арсен Венгер выпустил с первых минут своих январских новичков Генриха Мхитаряна и Пьер-Эмерика Обамеянга, которые заменили Мохамеда Эльнени и Александра Лакасетта.
В старте у "ирисок" дебютировал арендованный посреди недели у "Манчестер Сити" Эльяким Мангала, вместе с которым шанс получили Эшли Уильямс и Джонджо Кенни. Уэйн Руни и Гульфи Сигурдссон оказались на лавке.
Хозяевам "Эмирейтс" потребовалось менее шести минут, чтобы открыть счет. В завершении быстрой комбинации Мхитарян прострелил с правого края штрафной площади на линию вратарской, где Аарон Рэмси просто подставил ногу — 1:0.
"Арсенал" даже не подумал снижать обороты. Вскоре Мхитарян едва не удвоил преимущество своей новой команды, но его дальний удар получился немного неточным.
На 14-й минуте Месут Озил подал угловой, Шкодран Мустафи сыграл на опережение, головой переправив мяч к дальней штанге, а там оставленный без опеки Лоран Косьелни поразил ворота — 2:0.
Спустя пять минут "канониры" и вовсе сделали счет разгромным. Рэмси отважился на удар с 22 метров, а мяч срикошетил от Мангала, не оставив Джордану Пикфорду шансов на спасение — 3:0.
В первом тайме "Эвертон" имел только один серьезный момент, когда Уолкотт убежал в прорыв, но с ударом промедлил и стал смещаться на край штрафной. Когда Тео все же решился пробить, его накрыл Мустафи.
"Арсенал" не переставал атаковать, и особенно старался Обамеянг. Его удар с острого угла не стал проблемой для Пикфорда, зато на 37-й минуте Пьер-Эмерик решил действовать хитрее и подсек мяч перед голкипером после передачи Мхитаряна — 4:0.
До перерыва счет мог стать еще крупнее, однако отличиться Начо Монреалю помешала штанга. А вот во втором тайме хозяева расслабились, и уже на 52-й минуте "ириски" ответили своим попаданием в каркас ворот.
На 64-й минуте успокоившийся "Арсенал" позволил гостям отыграть один гол. Это Доминик Калверт-Левин выпрыгнул выше всех на линии вратарской после навеса с левого фланга от Куко Мартины — 4:1.
На большее, чем гол престижа, "Эвертон" и не рассчитывал. Игра вновь успокоилась, и очередная вспышка случилась лишь на 74-й минуте, когда Рэмси из пределов штрафной в касание замкнул прострел Мхитаряна — 5:1.
Делать далекоидущие выводы пока рано, но в этом отдельно взятом матче Генрих Мхитарян и Пьер-Эмерик Обамеянг преобразили "Арсенал", чья игра в атаке заиграла новыми красками. "Канониры" сокрушили соперника в первые 20 минут и дальше уже могли не напрягаться, хотя их проблемы в обороне никуда не делись.
"Арсенал" — "Эвертон". Отчет о матче
03.02.2018 22:25
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Последние комментарии:
03.02.2018 22:27 #
paul-shark
Классная игра была. Новички впечатлили.
Соберитесь, гг, пора вышвыривать синюю помойку из четверки.
(ответить)
03.02.2018 22:31 #
reams
не волнуйся, выкинут и красную портовую и красную пригородную и синию помойки
вот так бывает братан, когда теряешь ориентацию))
(ответить)
жаль, что слэш, при попытке заминетить пуканирам, ими же был и обоссан. нормальный пацан был.
(ответить)
Победили гомосексуалисты, а в испражнениях с ног до головы абс.еб.фонады синей помойки cheлsea.
Classic.
(ответить)
вперёд мой осетинский братик, жду КО и суперфинал в Джидде который я посещу.
(ответить)
нолайферы
(ответить)
ну что, дортикос загасит гасиева?
(ответить)
Итоговая таблица по моему скромному и объективному мнению:
1. сити
2. юнайтед
3. тотен
4. арс
8. залупуль
10. членче
Можете скринить
Порядок таковой основывается на последних результатах команд, форме ключевых игроков, качестве трансферов зимой, глубине состава, травмах, календаре и самое главное - атмосфере в командах. (например, в той же помойке членче сейчас происходит вообще невообразимая кухня и подобные с борнмутом матчи будут радовать нас все чаще, в особенности после игр с барселоной)
(ответить)
Cyки отскочили гейгуннеры(
Так бы их ириски трахнули.
(ответить)
Я кажись упустил тот момент когда рэп-шойска стал топить за Аснл?
(ответить)
типичный арсенал, на эмоциях разгромил, щас успокоятся и вернутся в гонку за 6 место
(ответить)
Лучший матч ггшных аутсайдеров, что я видел в этом сезоне.
Но все равно, максимум 5 место, без варинатов
(ответить)
топ матч в исполнение гунерков,новички как влитые выглядели в стартовых 11
(ответить)
чо пацаны
супербоул смотрим?(п.с. ам.футбол говнецо)
за андердогов топим
(ответить)
мхитарян красава
(ответить)
завтра так же поугараем с ливерки)
(ответить)
Наконецто орсинал показал норм игру. Новички отыграли отлично. С победой арсинал!
(ответить)
ТОП-6 по пропущенным
Челси - 19
мю - 18
сити - 19
ттт - 22
пропасть
дырки:
лузерка - 29
арсиноль - 35(ору)
(ответить)
Пинсы забыли, как исчезали после всоса от Борнмута.
(ответить)
Комментариев на сайте: 2401
Источник: http://fapl.ru/users/rollik707/
тогда понятно... нечем мудаку занятся.
(ответить)
Мхитарян как будто уже 5 лет играет в Арсенале ..живо вписался в игру ..вот что значит скинуть оковы антифутбола и заиграть в комбинационный атакующий футбол ..Обама тоже молодец ..да и Рэмси, насмотревшись на игру Джеки, чтобы не потерять место в основе решил снова заиграть
..плохо, что с Джеком контракт ещё не подписали, а уже опять на лавку отправили
..и оборона во главе с Чехом осталась проходным двором ..надо что-то с ней делать
(ответить)
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