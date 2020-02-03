Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни перенес операцию на колене и теперь вернется на футбольное поле только в апреле.

Напомним, Феллайни продержался только семь минут минут после выхода на замену в проигранном матче против "Тоттенхэма" посреди недели.



У 30-летнего бельгийца в третий раз за сезон возникли проблемы с тем самым коленом, из-за которого он ранее пропустил шесть и четыре недели. На сей раз повреждение оказалось серьезнее и потребовало хирургического вмешательства.



"Он перенес операцию этим утром. Я не хочу быть слишком конкретным и предпочел бы дождаться официальной информации от докторов, чтобы вы могли об этом всем рассказать, однако это не так, что он выбыл до конца сезона, совершенно не так. Это небольшое вмешательство в мениск, и я хочу верить, что к концу марта он вернется".



"Надеюсь, в апреле и мае, на которые он вернется, мы будем выступать в более чем одном турнире", — цитирует главного тренера МЮ Жозе Моуриньо Manchester Evening News.