Феллайни перенес операцию на колене

Жозе Моуриньо и Маруан Феллайни Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни перенес операцию на колене и теперь вернется на футбольное поле только в апреле.

Напомним, Феллайни продержался только семь минут минут после выхода на замену в проигранном матче против "Тоттенхэма" посреди недели.

У 30-летнего бельгийца в третий раз за сезон возникли проблемы с тем самым коленом, из-за которого он ранее пропустил шесть и четыре недели. На сей раз повреждение оказалось серьезнее и потребовало хирургического вмешательства.

"Он перенес операцию этим утром. Я не хочу быть слишком конкретным и предпочел бы дождаться официальной информации от докторов, чтобы вы могли об этом всем рассказать, однако это не так, что он выбыл до конца сезона, совершенно не так. Это небольшое вмешательство в мениск, и я хочу верить, что к концу марта он вернется".

"Надеюсь, в апреле и мае, на которые он вернется, мы будем выступать в более чем одном турнире", — цитирует главного тренера МЮ Жозе Моуриньо Manchester Evening News.



Метки Манчестер Юнайтед, травмы, Феллайни

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2018 22:00

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  1. van-der-slav 03.02.2018 22:17 # van-der-slav
    короче нафиг его продлять, пусть валит. все равно походу будет уже стекольным

    (ответить)

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