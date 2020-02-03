Моуриньо доволен первым голом Санчеса за "Юнайтед"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо похвалил нападающего Алексиса Санчеса, открывшего счет своим голам за "красных дьяволов".
В субботу подопечные Моуриньо одержали уверенную победу над ведущим борьбу за выживание в Премьер-Лиге "Хаддерсфилдом" со счетом 2:0. Автором второго гола в этом матче стал Санчес, который добил мяч в ворота после отраженного голкипером пенальти в исполнении самого Алексиса.
Моуриньо остался доволен тем, как 29-летний чилиец дебютировал на "Олд Траффорд", хотя и признает, что его сердце дрогнуло, когда Санчес допустил осечку с 11-метровой отметки.
"Да, вы знаете, мое сердце едва не остановилось, но важно то, что второй гол по-настоящему прикончил игру".
"Алексису Санчесу должно быть приятно, что он зафиксировал победу в матче, своем первом домашнем. Ему должно быть приятно от того, что он сыграл хорошо и показал желание и радость от игры в футбол. Это самое важное. Нельзя сказать, что он забил гол своей мечты, но это гол", — цитирует Моуриньо BBC.
03.02.2018 21:10
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