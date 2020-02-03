Моуриньо доволен первым голом Санчеса за "Юнайтед"

Алексис Санчес Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо похвалил нападающего Алексиса Санчеса, открывшего счет своим голам за "красных дьяволов".

В субботу подопечные Моуриньо одержали уверенную победу над ведущим борьбу за выживание в Премьер-Лиге "Хаддерсфилдом" со счетом 2:0. Автором второго гола в этом матче стал Санчес, который добил мяч в ворота после отраженного голкипером пенальти в исполнении самого Алексиса.

Моуриньо остался доволен тем, как 29-летний чилиец дебютировал на "Олд Траффорд", хотя и признает, что его сердце дрогнуло, когда Санчес допустил осечку с 11-метровой отметки.

"Да, вы знаете, мое сердце едва не остановилось, но важно то, что второй гол по-настоящему прикончил игру".

"Алексису Санчесу должно быть приятно, что он зафиксировал победу в матче, своем первом домашнем. Ему должно быть приятно от того, что он сыграл хорошо и показал желание и радость от игры в футбол. Это самое важное. Нельзя сказать, что он забил гол своей мечты, но это гол", — цитирует Моуриньо BBC.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2018 21:10

Количество просмотров Просмотров: 2026

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kedr 04.02.2018 01:33 # kedr
    Черт, как же противно видеть Санчеса в форме мю...

    (ответить)

  2. amancioortega3 03.02.2018 23:06 # amancioortega3
    Первый

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: