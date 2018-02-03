Почеттино знает, что мешает "Тоттенхэму" выиграть титул

Маурисио Почеттино Рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что провальные результаты против прямых конкурентов на выезде мешают "шпорам" выиграть Премьер-Лигу.

После назначения Почеттино в "Тоттенхэм" летом 2014 года "шпоры" выиграли всего один выездной матч у прямых конкурентов по топ-6 Премьер-Лиги. Перед визитом к "Ливерпулю" аргентинец признал, что именно эта слабость мешает "Тоттенхэму", наконец, выиграть титул.

"Возможно, именно поэтому мы проигрываем чемпионскую гонку год за годом. Прошлый сезон мы закончили на втором месте, годом ранее стали третьими. Если бы мы чаще побеждали конкурентов на выезде, думаю, мы выиграли бы титул".

"Возможно, дело в том, что мы самая молодая команда в Премьер-Лиге, и нам просто-напросто требуется время, чтобы созреть", - цитирует Почеттино Four Four Two.




Метки Почеттино, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 03.02.2018 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1420

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancunyanec 03.02.2018 22:29 # mancunyanec
    мешают сити челси юнайтед

    (ответить)

  2. kedr 03.02.2018 21:13 # kedr
    Тот скорее к распродаже созреет, нежели к титулу...)

    (ответить)

  3. vyrentz 03.02.2018 21:13 # vyrentz
    То есть дело не в потерянных очках с Сотоном, ВХ, Уотфордом, ВБА, Суонси, Бернли???

    (ответить)

  4. cunningham 03.02.2018 21:04 # cunningham
    педобир арсен так 10 лет созревал-созревал и протух

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: