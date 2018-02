Почеттино знает, что мешает "Тоттенхэму" выиграть титул

Рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что провальные результаты против прямых конкурентов на выезде мешают "шпорам" выиграть Премьер-Лигу.

После назначения Почеттино в "Тоттенхэм" летом 2014 года "шпоры" выиграли всего один выездной матч у прямых конкурентов по топ-6 Премьер-Лиги. Перед визитом к "Ливерпулю" аргентинец признал, что именно эта слабость мешает "Тоттенхэму", наконец, выиграть титул.



"Возможно, именно поэтому мы проигрываем чемпионскую гонку год за годом. Прошлый сезон мы закончили на втором месте, годом ранее стали третьими. Если бы мы чаще побеждали конкурентов на выезде, думаю, мы выиграли бы титул".



"Возможно, дело в том, что мы самая молодая команда в Премьер-Лиге, и нам просто-напросто требуется время, чтобы созреть", - цитирует Почеттино Four Four Two.