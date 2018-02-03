"Юнайтед" комфортно переиграл "Хаддерсфилд"

Поль Погба и Алексис Санчес Забитые во втором тайме голы Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса позволили "Манчестер Юнайтед" сломить сопротивление "Хаддерсфилда" и одержать комфортную домашнюю победу со счетом 2:0.

Наставник "красных дьяволов" Жозе Моуриньо отреагировал на поражение 2:0 от "Тоттенхэма", освежив стартовый состав с помощью Маркоса Рохо, Люка Шоу, Скотта Мактоминея и Хуана Маты. Поль Погба уселся в запас.

Новыми лицами в стартовом составе "терьеров" стали Томми Смит, Райив Ван Ла Парра и Коллин Кванер.

Уже на восьмой минуте голкипер гостей Йонас Лессль был вынужден вступить в игру, отразив не самый сложный удар Джесси Лингарда, которому хватило сил убежать от защитника, но не хватило сил нормально пробить.

"Юнайтед" все нагнетал давление, однако Лессль чувствовал себя в относительной безопасности. Лишь на 27-й минуте Йонас вновь обнаружил себя, выручив свою команду после дальнего выстрела Алексиса Санчеса.

Спустя пару минут Санчес опять оказался в центре внимания, будучи сбитым в штрафной площади, однако рефери Стюарт Оттуэлл не решился назначить пенальти.

"Хаддерсфилд" слегка оживился лишь в концовке первого тайма, но опасных моментов не создал и на перерыв ушел, более чем в три раза уступая сопернику во владении мячом.

С началом второго тайма "дьяволы" продолжили давить и на 55-й минуте, наконец, распечатали ворота Лессля. Мата выполнил передачу с левого фланга, а Ромелу Лукаку пробил ногой по летящему мячу — 1:0.

Гол только придал "Юнайтед" уверенности, и на 67-й минуте "терьеры" дрогнули еще раз. Санчес, которого весь матч били по ногам, заработал пенальти и сам же отправился его исполнять. Лессль отразил удар чилийца, однако Алексис тут же подоспел на добивание — 2:0.

В концовке хозяева чувствовал себя очень комфортно, не позволив "Хаддерсфилду" переломить игру. Давид Де Хеа так и не дождался ни одного удара в створ своих ворот.

"Юнайтед" сократил отставание от вершины Премьер-Лиги до 13 очков, но это не столь важно — гораздо важнее, что "дьяволы" укрепились на втором месте, которое они настроены завоевать в этом сезоне. "Хаддерсфилд" никаких шансов в этом матче не имел и потерпел заслуженное поражение.

"Манчестер Юнайтед" — "Хаддерсфилд". Отчет о матче



Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Хаддерсфилд

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2018 19:55

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Последние комментарии:




  1. pauk 03.02.2018 22:38 # pauk
    а де был озил?

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  2. paul-shark 03.02.2018 22:14 # paul-shark
    Ору с того, как дал6аёбик пихает свою помойку на третье место, когда она не там ))

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  3. palach221078 03.02.2018 22:11 # palach221078
    чё там обезьянг? ебашит как боженька?

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  4. bezviz 03.02.2018 22:09 # bezviz
    аххаа о6оссываю этих гг, они дажже матч не смотрят. тупо на меня переключились и горят, лишнехромосомные ди6илы)) тушитесь и зашивайтесь, лалки))

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  5. wengerrrro 03.02.2018 22:09 # wengerrrro
    в этом весь арсенал последних лет, какой бы не был нападающий, голы забиваются полузащами

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  6. lexa-arsenal 03.02.2018 22:05 # lexa-arsenal
    Пацаны, че там, Видаль до сих пор топ?

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  7. psycho1 03.02.2018 22:05 # psycho1
    Интересно, увидим ли три голевые передачи от Баркли в следующем матче? Ах нет, щёльси же только xyeту всякую покупает)

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  8. rap-woiska 03.02.2018 22:04 # rap-woiska
    Топ приобретение аснала базарю, минимум 10 гп положит, что не скажу о шаншеше

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  9. reams 03.02.2018 22:03 # reams
    Все происходит как я и предсказывал:
    03.02.2018 00:11 # удалить
    reams
    слишком легко для Арсенала, можно даже не начинать, 5-1

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  10. kukuruzzo 03.02.2018 22:02 # kukuruzzo
    вот что шампур озила животворящий делает

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  11. invincible141ars 03.02.2018 22:01 # invincible141ars
    Хеттрик голов Ремси
    Хеттрик голевых у Генриха

    (ответить)

  12. paul-shark 03.02.2018 22:01 # paul-shark
    Мхитарян 3 гп, пздц.

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  13. mcart 03.02.2018 22:01 # mcart
    Ремзи покер!
    Венгер аут!

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  14. wengerrrro 03.02.2018 22:01 # wengerrrro
    пздц кто хеттрик забацал)

    (ответить)

  15. bezviz 03.02.2018 21:58 # bezviz
    голы арсиноля
    1 гол - норм
    2 гол - отскочный, подарок
    3 гол - фартовая шарага
    4 гол - с мтрового офсайда

    вот если бы арсинолю чуууууточку не везло, счет был бы 1-1, вот все что нужно знать про арсиноль и вашу игру. просто вам нее6ически прет, а вы тут слюни пускаете друг на друга)

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  16. mcart 03.02.2018 21:58 # mcart
    Во, топ-воротчик вышел. Теперь точно на 0 отыграем.

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  17. reams 03.02.2018 21:58 # reams
    Травма чиха-лучшая новость за сегодня, даже удачные дебюты Мхи и Обамы с красивейшей игрой команды меркнут

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  18. mcart 03.02.2018 21:57 # mcart
    Чо-то давно уже никто не писал о том, что "гг лобызаются со скузи"

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  19. abse 03.02.2018 21:57 # abse
    Комментатор что то точно курит.
    Говорит адебайор уже минут 10 мяч не получал :D

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  20. reams 03.02.2018 21:56 # reams
    Он сказал адебаер ?

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