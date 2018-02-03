"Юнайтед" комфортно переиграл "Хаддерсфилд"
Забитые во втором тайме голы Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса позволили "Манчестер Юнайтед" сломить сопротивление "Хаддерсфилда" и одержать комфортную домашнюю победу со счетом 2:0.
Наставник "красных дьяволов" Жозе Моуриньо отреагировал на поражение 2:0 от "Тоттенхэма", освежив стартовый состав с помощью Маркоса Рохо, Люка Шоу, Скотта Мактоминея и Хуана Маты. Поль Погба уселся в запас.
Новыми лицами в стартовом составе "терьеров" стали Томми Смит, Райив Ван Ла Парра и Коллин Кванер.
Уже на восьмой минуте голкипер гостей Йонас Лессль был вынужден вступить в игру, отразив не самый сложный удар Джесси Лингарда, которому хватило сил убежать от защитника, но не хватило сил нормально пробить.
"Юнайтед" все нагнетал давление, однако Лессль чувствовал себя в относительной безопасности. Лишь на 27-й минуте Йонас вновь обнаружил себя, выручив свою команду после дальнего выстрела Алексиса Санчеса.
Спустя пару минут Санчес опять оказался в центре внимания, будучи сбитым в штрафной площади, однако рефери Стюарт Оттуэлл не решился назначить пенальти.
"Хаддерсфилд" слегка оживился лишь в концовке первого тайма, но опасных моментов не создал и на перерыв ушел, более чем в три раза уступая сопернику во владении мячом.
С началом второго тайма "дьяволы" продолжили давить и на 55-й минуте, наконец, распечатали ворота Лессля. Мата выполнил передачу с левого фланга, а Ромелу Лукаку пробил ногой по летящему мячу — 1:0.
Гол только придал "Юнайтед" уверенности, и на 67-й минуте "терьеры" дрогнули еще раз. Санчес, которого весь матч били по ногам, заработал пенальти и сам же отправился его исполнять. Лессль отразил удар чилийца, однако Алексис тут же подоспел на добивание — 2:0.
В концовке хозяева чувствовал себя очень комфортно, не позволив "Хаддерсфилду" переломить игру. Давид Де Хеа так и не дождался ни одного удара в створ своих ворот.
"Юнайтед" сократил отставание от вершины Премьер-Лиги до 13 очков, но это не столь важно — гораздо важнее, что "дьяволы" укрепились на втором месте, которое они настроены завоевать в этом сезоне. "Хаддерсфилд" никаких шансов в этом матче не имел и потерпел заслуженное поражение.
"Манчестер Юнайтед" — "Хаддерсфилд". Отчет о матче
03.02.2018 19:55
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Последние комментарии:
а де был озил?
(ответить)
Ору с того, как дал6аёбик пихает свою помойку на третье место, когда она не там ))
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чё там обезьянг? ебашит как боженька?
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аххаа о6оссываю этих гг, они дажже матч не смотрят. тупо на меня переключились и горят, лишнехромосомные ди6илы)) тушитесь и зашивайтесь, лалки))
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в этом весь арсенал последних лет, какой бы не был нападающий, голы забиваются полузащами
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Пацаны, че там, Видаль до сих пор топ?
(ответить)
Интересно, увидим ли три голевые передачи от Баркли в следующем матче? Ах нет, щёльси же только xyeту всякую покупает)
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Топ приобретение аснала базарю, минимум 10 гп положит, что не скажу о шаншеше
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Все происходит как я и предсказывал:
03.02.2018 00:11 # удалить
reams
слишком легко для Арсенала, можно даже не начинать, 5-1
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вот что шампур озила животворящий делает
(ответить)
Хеттрик голов Ремси
Хеттрик голевых у Генриха
(ответить)
Мхитарян 3 гп, пздц.
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Ремзи покер!
Венгер аут!
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пздц кто хеттрик забацал)
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голы арсиноля
1 гол - норм
2 гол - отскочный, подарок
3 гол - фартовая шарага
4 гол - с мтрового офсайда
вот если бы арсинолю чуууууточку не везло, счет был бы 1-1, вот все что нужно знать про арсиноль и вашу игру. просто вам нее6ически прет, а вы тут слюни пускаете друг на друга)
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Во, топ-воротчик вышел. Теперь точно на 0 отыграем.
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Травма чиха-лучшая новость за сегодня, даже удачные дебюты Мхи и Обамы с красивейшей игрой команды меркнут
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Чо-то давно уже никто не писал о том, что "гг лобызаются со скузи"
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Комментатор что то точно курит.
Говорит адебайор уже минут 10 мяч не получал :D
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Он сказал адебаер ?
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