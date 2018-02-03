"Юнайтед" комфортно переиграл "Хаддерсфилд"

Забитые во втором тайме голы Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса позволили "Манчестер Юнайтед" сломить сопротивление "Хаддерсфилда" и одержать комфортную домашнюю победу со счетом 2:0.

Наставник "красных дьяволов" Жозе Моуриньо отреагировал на поражение 2:0 от "Тоттенхэма", освежив стартовый состав с помощью Маркоса Рохо, Люка Шоу, Скотта Мактоминея и Хуана Маты. Поль Погба уселся в запас.



Новыми лицами в стартовом составе "терьеров" стали Томми Смит, Райив Ван Ла Парра и Коллин Кванер.



Уже на восьмой минуте голкипер гостей Йонас Лессль был вынужден вступить в игру, отразив не самый сложный удар Джесси Лингарда, которому хватило сил убежать от защитника, но не хватило сил нормально пробить.



"Юнайтед" все нагнетал давление, однако Лессль чувствовал себя в относительной безопасности. Лишь на 27-й минуте Йонас вновь обнаружил себя, выручив свою команду после дальнего выстрела Алексиса Санчеса.



Спустя пару минут Санчес опять оказался в центре внимания, будучи сбитым в штрафной площади, однако рефери Стюарт Оттуэлл не решился назначить пенальти.



"Хаддерсфилд" слегка оживился лишь в концовке первого тайма, но опасных моментов не создал и на перерыв ушел, более чем в три раза уступая сопернику во владении мячом.



С началом второго тайма "дьяволы" продолжили давить и на 55-й минуте, наконец, распечатали ворота Лессля. Мата выполнил передачу с левого фланга, а Ромелу Лукаку пробил ногой по летящему мячу — 1:0.



Гол только придал "Юнайтед" уверенности, и на 67-й минуте "терьеры" дрогнули еще раз. Санчес, которого весь матч били по ногам, заработал пенальти и сам же отправился его исполнять. Лессль отразил удар чилийца, однако Алексис тут же подоспел на добивание — 2:0.



В концовке хозяева чувствовал себя очень комфортно, не позволив "Хаддерсфилду" переломить игру. Давид Де Хеа так и не дождался ни одного удара в створ своих ворот.



"Юнайтед" сократил отставание от вершины Премьер-Лиги до 13 очков, но это не столь важно — гораздо важнее, что "дьяволы" укрепились на втором месте, которое они настроены завоевать в этом сезоне. "Хаддерсфилд" никаких шансов в этом матче не имел и потерпел заслуженное поражение.



"Манчестер Юнайтед" — "Хаддерсфилд". Отчет о матче