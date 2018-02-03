Попадание в четверку будет успехом для Клоппа

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что попадание в топ-4 Премьер-Лиги сочтет за успех по итогам сезона.

Перед началом сезона Клопп на полном серьезе мечтал о чемпионском титуле, но невероятная форма "Манчестер Сити" заставила немца изменить приоритеты. Теперь успехом для Юргена будет просто место в зоне Лиги Чемпионов.



"Когда ты начинаешь сезон, то можешь помечтать об очень серьезных свершениях. Правда в том, что нужно оставаться реалистом".



"Победа в Премьер-Лиге остается нашей мечтой, но, согласитесь, "Сити" неудержим в этом сезоне. Поэтому если нам не удастся стать первыми, я предпочел бы финишировать вторым".



"Если честно, любое место в четверке будет хорошим достижением. Все думают, что "Арсенал" сильно отстал, но это не так. "Тоттенхэм" тоже где-то позади, но от зоны Лиги Чемпионов их отделяет пара очков. Поэтому да, место в четверке будет для нас успехом", - цитирует Клоппа The Telegraph.