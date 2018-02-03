Попадание в четверку будет успехом для Клоппа

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что попадание в топ-4 Премьер-Лиги сочтет за успех по итогам сезона.

Перед началом сезона Клопп на полном серьезе мечтал о чемпионском титуле, но невероятная форма "Манчестер Сити" заставила немца изменить приоритеты. Теперь успехом для Юргена будет просто место в зоне Лиги Чемпионов.

"Когда ты начинаешь сезон, то можешь помечтать об очень серьезных свершениях. Правда в том, что нужно оставаться реалистом".

"Победа в Премьер-Лиге остается нашей мечтой, но, согласитесь, "Сити" неудержим в этом сезоне. Поэтому если нам не удастся стать первыми, я предпочел бы финишировать вторым".

"Если честно, любое место в четверке будет хорошим достижением. Все думают, что "Арсенал" сильно отстал, но это не так. "Тоттенхэм" тоже где-то позади, но от зоны Лиги Чемпионов их отделяет пара очков. Поэтому да, место в четверке будет для нас успехом", - цитирует Клоппа The Telegraph.




Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор foxmcfc   

Дата 03.02.2018 19:00

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Последние комментарии:




  1. kojan 03.02.2018 20:36 # kojan
    лимит на попадание в 4-ку ливер исчерпал... они раз в пять лет бывают в четвёрке... а так всё больше попадают в геморрой...

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  2. vals1702 03.02.2018 20:27 # vals1702
    лысый шарлатан тратит нефтедоллары без лимита ... пусть Борнмут возьмет и поработает

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  3. sausage 03.02.2018 20:23 # sausage
    Заголовок, как всегда, в стиле ФАПЛа, для тупых троллей.

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  4. manutd-20champ 03.02.2018 19:58 # manutd-20champ
    вротжерс>

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  5. knvlay 03.02.2018 19:56 # knvlay
    Мда, просто красная помойка levirpool.

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  6. gerrard08 03.02.2018 19:29 # gerrard08
    Скорее непопадание в четверку будет провалом.

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  7. blackdreamer 03.02.2018 19:16 # blackdreamer
    когда тебя уже нахуй выгонят
    ебаный физрук на уровне бр

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