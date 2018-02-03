Попадание в четверку будет успехом для Клоппа
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что попадание в топ-4 Премьер-Лиги сочтет за успех по итогам сезона.
Перед началом сезона Клопп на полном серьезе мечтал о чемпионском титуле, но невероятная форма "Манчестер Сити" заставила немца изменить приоритеты. Теперь успехом для Юргена будет просто место в зоне Лиги Чемпионов.
"Когда ты начинаешь сезон, то можешь помечтать об очень серьезных свершениях. Правда в том, что нужно оставаться реалистом".
"Победа в Премьер-Лиге остается нашей мечтой, но, согласитесь, "Сити" неудержим в этом сезоне. Поэтому если нам не удастся стать первыми, я предпочел бы финишировать вторым".
"Если честно, любое место в четверке будет хорошим достижением. Все думают, что "Арсенал" сильно отстал, но это не так. "Тоттенхэм" тоже где-то позади, но от зоны Лиги Чемпионов их отделяет пара очков. Поэтому да, место в четверке будет для нас успехом", - цитирует Клоппа The Telegraph.
03.02.2018 19:00
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Последние комментарии:
лимит на попадание в 4-ку ливер исчерпал... они раз в пять лет бывают в четвёрке... а так всё больше попадают в геморрой...
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лысый шарлатан тратит нефтедоллары без лимита ... пусть Борнмут возьмет и поработает
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Заголовок, как всегда, в стиле ФАПЛа, для тупых троллей.
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вротжерс>
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Мда, просто красная помойка levirpool.
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Скорее непопадание в четверку будет провалом.
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когда тебя уже нахуй выгонят
ебаный физрук на уровне бр
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