Венгер надеется, что Озил приведет "Арсенал" к успеху

Месут Озил Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер надеется, что Месут Озил станет новым лидером "канониров" и приведет клуб к долгожданным успехам.

На этой неделе 29-летний Озил, наконец, заключил долгосрочный контракт с "Арсеналом", прекратив спекуляции о своем будущем. Теперь Венгер ожидает от немца серьезных свершений и хочет, чтобы Месут стал новым лидером "канониров".

"Он связал свое будущее с "Арсеналом" в тот момент, когда пытаемся пробиться в Лигу Чемпионов и финишировать в первой четверке. Мы ждем, что он станет лидером и возьмет на себя ответственность, чтобы привести команду к успеху".

"То, как он работает на протяжении длительного времени, показывает, что он готов к такой важной роли. После подписания нового контракта он стал для нас чуть ли не новым игроком", - сообщил Венгер Sky Sports.




Метки Арсенал, Венгер, Озил

Автор foxmcfc   

Дата 03.02.2018 18:00

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  1. chr1s8rown 03.02.2018 18:53 # chr1s8rown
    ozil :" izvini venger , no ya vsego lish ozil"

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  2. ben-arfa 03.02.2018 18:19 # ben-arfa
    У Венгера каждый раз такая история: подписал контракт - новый игрок, оправился от травмы - новый игрок, вернулся из аренды - новый игрок. А по факту все новые игроки приобретаются не в ту зону. Урвали Обамеянга по цене Лапорта при живом Лаказетте.

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