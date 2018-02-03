Венгер надеется, что Озил приведет "Арсенал" к успеху
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер надеется, что Месут Озил станет новым лидером "канониров" и приведет клуб к долгожданным успехам.
На этой неделе 29-летний Озил, наконец, заключил долгосрочный контракт с "Арсеналом", прекратив спекуляции о своем будущем. Теперь Венгер ожидает от немца серьезных свершений и хочет, чтобы Месут стал новым лидером "канониров".
"Он связал свое будущее с "Арсеналом" в тот момент, когда пытаемся пробиться в Лигу Чемпионов и финишировать в первой четверке. Мы ждем, что он станет лидером и возьмет на себя ответственность, чтобы привести команду к успеху".
"То, как он работает на протяжении длительного времени, показывает, что он готов к такой важной роли. После подписания нового контракта он стал для нас чуть ли не новым игроком", - сообщил Венгер Sky Sports.
03.02.2018 18:00
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Последние комментарии:
ozil :" izvini venger , no ya vsego lish ozil"
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У Венгера каждый раз такая история: подписал контракт - новый игрок, оправился от травмы - новый игрок, вернулся из аренды - новый игрок. А по факту все новые игроки приобретаются не в ту зону. Урвали Обамеянга по цене Лапорта при живом Лаказетте.
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