Венгер надеется, что Озил приведет "Арсенал" к успеху

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер надеется, что Месут Озил станет новым лидером "канониров" и приведет клуб к долгожданным успехам.

На этой неделе 29-летний Озил, наконец, заключил долгосрочный контракт с "Арсеналом", прекратив спекуляции о своем будущем. Теперь Венгер ожидает от немца серьезных свершений и хочет, чтобы Месут стал новым лидером "канониров".



"Он связал свое будущее с "Арсеналом" в тот момент, когда пытаемся пробиться в Лигу Чемпионов и финишировать в первой четверке. Мы ждем, что он станет лидером и возьмет на себя ответственность, чтобы привести команду к успеху".



"То, как он работает на протяжении длительного времени, показывает, что он готов к такой важной роли. После подписания нового контракта он стал для нас чуть ли не новым игроком", - сообщил Венгер Sky Sports.