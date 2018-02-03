"Сити" оступился в матче с "Бернли"

Рахим Стерлинг Преимущество "Манчестер Сити" во главе Премьер-Лиги может стать менее впечатляющим после того, как "горожане" сыграли только вничью в гостях у "Бернли" — 1:1.

Относительно ничьей 1:1 против "Ньюкасла" во вторник вечером в старте "бордовых" появились Аарон Леннон и Сэм Вокс, заменил Эшли Вествуда и Скотта Арфилда.

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола вывел из состава Эмерика Лапорта, которого заменил Венсан Компани, также оказав доверие Данило и Илкаю Гюндогану.

С первых же минут стало понятно, что хозяева "Терф Мур" собираются обороняться всей командой. "Сити" безраздельно владел мячом и совершенно не имел свободного пространства.

Однако глухая оборона не довела "Бернли" до добра. Подопечные Шона Дайча чересчур прижимались к своим воротам, позволив Данило на 22-й минуте беспрепятственно принять мяч на подступах к штрафной и нанести мощный удар в дальний угол — 0:1.

"Бордовые" уже не могли продолжать играть в прежней манере, попытавшись перестроиться. Получилось вполне неплохо: хозяева стали совершать вылазки и прессинговать соперника. Пару моментов имел Бен Ми, однажды заставив Эдерсона совершить хороший сейв.

Во втором тайме "горожане" вновь поджали соперника, а на 57-й минуте Данило едва не сотворил второй гол, словно под копирку с первого. Правда, на сей раз голкипер Ник Поуп перевел мяч через перекладину после удара бразильца.

Несмотря на подавляющее игровое преимущество гостей, напряжение сохранялось, ведь разница в счете была минимальной. А на 69-й минуте "Бернли" и вовсе едва не восстановил равновесие. Партнеры вывели на удар Леннона внутри штрафной, однако Эдерсон перевел выстрел Аарона в штангу.

Спустя две минуты "Сити" ответил своим убойным моментом. Кайл Уолкер прострелил вдоль ворот, а Рахим Стерлинг непостижимым образом пробил мимо с пары метров.

Трибуны настойчиво подгоняли "бордовых" в концовке матча, и это дало эффект. На 82-й минуте Мэттью Лоутон выполнил заброс из глубины поля на линию вратарской, куда ворвался Йоханн Берг Гудмундссон и ногой переправил мяч в ворота — 1:1.

Концовка матча прошла в более-менее равной борьбе. "Сити" сделал недостаточно, чтобы вырвать победу.

Очень легко открыв счет, "Сити" столкнулся с большими проблемами, когда попытался сделать свое преимущество комфортным. Эти проблемы связаны с тем, что "Бернли" отказался от глухой обороны и стал огрызаться. В конце концов "горожане" оказались наказаны за промах Рахима Стерлинга.

"Бернли" — "Манчестер Сити". Отчет о матче



Метки Бернли, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2018 17:25

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Последние комментарии:




  1. dragonishka 03.02.2018 19:54 # dragonishka
    С победой.

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  2. fog 03.02.2018 19:49 # fog
    Зачётно Пёрнли провели хуем по губам арабским шлюшкам.

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  3. suarezov 03.02.2018 19:45 # suarezov
    Почему мертвый ивоби часто выходит в старте?

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  4. dragonishka 03.02.2018 19:40 # dragonishka
    Как же Санчеса хуярят по ногам

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  5. reams 03.02.2018 19:39 # reams
    все команды и забили и пропустили и только помойка играет на ноль, пздц

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  6. ian 03.02.2018 19:34 # ian
    9.6 хорош)

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  7. red-devil-4ever 03.02.2018 19:34 # red-devil-4ever
    Арсен опять всех на*пал

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  8. invincible141ars 03.02.2018 19:33 # invincible141ars
    Ееее,Генрих с Аубой в старте))

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  9. sir-alex-67 03.02.2018 19:32 # sir-alex-67
    бля вроде МЮ е6ет , но все с ФАПЛ ссут на чулсе !!! почему ????

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  10. suarezov 03.02.2018 19:32 # suarezov
    Состав Арса есть?

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  11. reams 03.02.2018 19:32 # reams
    состав Арсенала
    https://pp.userapi.com/c543108/v543108638/3061a/O95vck07kVo.jpg
    обама в старте

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  12. sir-alex-67 03.02.2018 19:30 # sir-alex-67
    Санчес топ, жиру лол

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  13. red-devil-4ever 03.02.2018 19:29 # red-devil-4ever
    Коряво, но действенно. Санчеса с дебютом)

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  14. kukuruzzo 03.02.2018 19:26 # kukuruzzo
    Санчус пока хорош. Но скоро скатится до маты, капрофильньо постарается

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  15. sir-alex-67 03.02.2018 19:25 # sir-alex-67
    у со-сити и чулсе играют воспитанники в основе ?

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  16. ian 03.02.2018 19:24 # ian
    Санчес 8.5

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  17. kukuruzzo 03.02.2018 19:16 # kukuruzzo
    Тут хоть санчус,хоть месси- все равно прострел на людоеда. Блаженные.

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  18. imf-tau 03.02.2018 19:16 # imf-tau
    Король середняков.

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  19. dragonishka 03.02.2018 19:15 # dragonishka
    Ну наконец-то гол!

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  20. wengerrrro 03.02.2018 19:14 # wengerrrro
    во всех матчах уже обз(кроме барнемаута), а два автобуса катают в 0

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