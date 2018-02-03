"Сити" оступился в матче с "Бернли"

Преимущество "Манчестер Сити" во главе Премьер-Лиги может стать менее впечатляющим после того, как "горожане" сыграли только вничью в гостях у "Бернли" — 1:1.

Относительно ничьей 1:1 против "Ньюкасла" во вторник вечером в старте "бордовых" появились Аарон Леннон и Сэм Вокс, заменил Эшли Вествуда и Скотта Арфилда.



Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола вывел из состава Эмерика Лапорта, которого заменил Венсан Компани, также оказав доверие Данило и Илкаю Гюндогану.



С первых же минут стало понятно, что хозяева "Терф Мур" собираются обороняться всей командой. "Сити" безраздельно владел мячом и совершенно не имел свободного пространства.



Однако глухая оборона не довела "Бернли" до добра. Подопечные Шона Дайча чересчур прижимались к своим воротам, позволив Данило на 22-й минуте беспрепятственно принять мяч на подступах к штрафной и нанести мощный удар в дальний угол — 0:1.



"Бордовые" уже не могли продолжать играть в прежней манере, попытавшись перестроиться. Получилось вполне неплохо: хозяева стали совершать вылазки и прессинговать соперника. Пару моментов имел Бен Ми, однажды заставив Эдерсона совершить хороший сейв.



Во втором тайме "горожане" вновь поджали соперника, а на 57-й минуте Данило едва не сотворил второй гол, словно под копирку с первого. Правда, на сей раз голкипер Ник Поуп перевел мяч через перекладину после удара бразильца.



Несмотря на подавляющее игровое преимущество гостей, напряжение сохранялось, ведь разница в счете была минимальной. А на 69-й минуте "Бернли" и вовсе едва не восстановил равновесие. Партнеры вывели на удар Леннона внутри штрафной, однако Эдерсон перевел выстрел Аарона в штангу.



Спустя две минуты "Сити" ответил своим убойным моментом. Кайл Уолкер прострелил вдоль ворот, а Рахим Стерлинг непостижимым образом пробил мимо с пары метров.



Трибуны настойчиво подгоняли "бордовых" в концовке матча, и это дало эффект. На 82-й минуте Мэттью Лоутон выполнил заброс из глубины поля на линию вратарской, куда ворвался Йоханн Берг Гудмундссон и ногой переправил мяч в ворота — 1:1.



Концовка матча прошла в более-менее равной борьбе. "Сити" сделал недостаточно, чтобы вырвать победу.



Очень легко открыв счет, "Сити" столкнулся с большими проблемами, когда попытался сделать свое преимущество комфортным. Эти проблемы связаны с тем, что "Бернли" отказался от глухой обороны и стал огрызаться. В конце концов "горожане" оказались наказаны за промах Рахима Стерлинга.



"Бернли" — "Манчестер Сити". Отчет о матче