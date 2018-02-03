"Сити" оступился в матче с "Бернли"
Преимущество "Манчестер Сити" во главе Премьер-Лиги может стать менее впечатляющим после того, как "горожане" сыграли только вничью в гостях у "Бернли" — 1:1.
Относительно ничьей 1:1 против "Ньюкасла" во вторник вечером в старте "бордовых" появились Аарон Леннон и Сэм Вокс, заменил Эшли Вествуда и Скотта Арфилда.
Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола вывел из состава Эмерика Лапорта, которого заменил Венсан Компани, также оказав доверие Данило и Илкаю Гюндогану.
С первых же минут стало понятно, что хозяева "Терф Мур" собираются обороняться всей командой. "Сити" безраздельно владел мячом и совершенно не имел свободного пространства.
Однако глухая оборона не довела "Бернли" до добра. Подопечные Шона Дайча чересчур прижимались к своим воротам, позволив Данило на 22-й минуте беспрепятственно принять мяч на подступах к штрафной и нанести мощный удар в дальний угол — 0:1.
"Бордовые" уже не могли продолжать играть в прежней манере, попытавшись перестроиться. Получилось вполне неплохо: хозяева стали совершать вылазки и прессинговать соперника. Пару моментов имел Бен Ми, однажды заставив Эдерсона совершить хороший сейв.
Во втором тайме "горожане" вновь поджали соперника, а на 57-й минуте Данило едва не сотворил второй гол, словно под копирку с первого. Правда, на сей раз голкипер Ник Поуп перевел мяч через перекладину после удара бразильца.
Несмотря на подавляющее игровое преимущество гостей, напряжение сохранялось, ведь разница в счете была минимальной. А на 69-й минуте "Бернли" и вовсе едва не восстановил равновесие. Партнеры вывели на удар Леннона внутри штрафной, однако Эдерсон перевел выстрел Аарона в штангу.
Спустя две минуты "Сити" ответил своим убойным моментом. Кайл Уолкер прострелил вдоль ворот, а Рахим Стерлинг непостижимым образом пробил мимо с пары метров.
Трибуны настойчиво подгоняли "бордовых" в концовке матча, и это дало эффект. На 82-й минуте Мэттью Лоутон выполнил заброс из глубины поля на линию вратарской, куда ворвался Йоханн Берг Гудмундссон и ногой переправил мяч в ворота — 1:1.
Концовка матча прошла в более-менее равной борьбе. "Сити" сделал недостаточно, чтобы вырвать победу.
Очень легко открыв счет, "Сити" столкнулся с большими проблемами, когда попытался сделать свое преимущество комфортным. Эти проблемы связаны с тем, что "Бернли" отказался от глухой обороны и стал огрызаться. В конце концов "горожане" оказались наказаны за промах Рахима Стерлинга.
"Бернли" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
03.02.2018 17:25
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Последние комментарии:
С победой.
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Зачётно Пёрнли провели хуем по губам арабским шлюшкам.
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Почему мертвый ивоби часто выходит в старте?
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Как же Санчеса хуярят по ногам
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все команды и забили и пропустили и только помойка играет на ноль, пздц
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9.6 хорош)
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Арсен опять всех на*пал
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Ееее,Генрих с Аубой в старте))
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бля вроде МЮ е6ет , но все с ФАПЛ ссут на чулсе !!! почему ????
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Состав Арса есть?
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состав Арсенала
https://pp.userapi.com/c543108/v543108638/3061a/O95vck07kVo.jpg
обама в старте
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Санчес топ, жиру лол
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Коряво, но действенно. Санчеса с дебютом)
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Санчус пока хорош. Но скоро скатится до маты, капрофильньо постарается
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у со-сити и чулсе играют воспитанники в основе ?
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Санчес 8.5
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Тут хоть санчус,хоть месси- все равно прострел на людоеда. Блаженные.
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Король середняков.
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Ну наконец-то гол!
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во всех матчах уже обз(кроме барнемаута), а два автобуса катают в 0
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