Моуриньо доволен судейством в Премьер-Лиге
Отвечая на претензии Пепа Гвардиолы, рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что доволен уровнем судейства в Премьер-Лиге.
Сосед Моуриньо по городу уже неоднократно призывал рефери беречь его игроков, страдающих от грубых подкатов соперников. Жозе придерживается противоположной точки зрения: португалец доволен судейством и считает, что арбитры следует букве закона.
"Есть правила футбола, и судьи знают их лучше остальных. Я знаком с некоторыми игроками, которые не в курсе всех важных правил. Конечно, правила можно по-разному трактовать, но судьи следуют своей собственной философии и отталкиваются от традиций страны, в которой работают".
"В Премьер-Лиге есть сразу несколько команд, которые совершают десятки фолов за матч. Это чуть ли основополагающий фактор в их игре. Нужно проанализировать эти команды, но в целом я доволен уровнем работы арбитров", - сообщил Моуриньо Sky Sports.
03.02.2018 17:00
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Последние комментарии:
Какой же лицемер, когда работал в Челси кукарековал через матч, даже в мю так делал
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конечно доволен ! у его команды же не отбирают же очки от неправильно назначеных пенальти и голов с офсайда! А когда такое случается(редко) то капец - заговор! Даже Клатенбург свалил из за Моура!
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какие накуй mind games,
это называется blow job
в исполнении мавра)
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есть даже методы как правильно фолить чтоб не удалили
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mind games
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