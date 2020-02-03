Моуриньо доволен судейством в Премьер-Лиге

Жозе Моуриньо Отвечая на претензии Пепа Гвардиолы, рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что доволен уровнем судейства в Премьер-Лиге.

Сосед Моуриньо по городу уже неоднократно призывал рефери беречь его игроков, страдающих от грубых подкатов соперников. Жозе придерживается противоположной точки зрения: португалец доволен судейством и считает, что арбитры следует букве закона.

"Есть правила футбола, и судьи знают их лучше остальных. Я знаком с некоторыми игроками, которые не в курсе всех важных правил. Конечно, правила можно по-разному трактовать, но судьи следуют своей собственной философии и отталкиваются от традиций страны, в которой работают".

"В Премьер-Лиге есть сразу несколько команд, которые совершают десятки фолов за матч. Это чуть ли основополагающий фактор в их игре. Нужно проанализировать эти команды, но в целом я доволен уровнем работы арбитров", - сообщил Моуриньо Sky Sports.




Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, рефери

Автор foxmcfc   

Дата 03.02.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. mansour 03.02.2018 17:47 # mansour
    Какой же лицемер, когда работал в Челси кукарековал через матч, даже в мю так делал

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  2. isa1873387 03.02.2018 17:43 # isa1873387
    конечно доволен ! у его команды же не отбирают же очки от неправильно назначеных пенальти и голов с офсайда! А когда такое случается(редко) то капец - заговор! Даже Клатенбург свалил из за Моура!

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  3. calvin-harris 03.02.2018 17:31 # calvin-harris
    какие накуй mind games,
    это называется blow job
    в исполнении мавра)

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  4. tursa 03.02.2018 17:13 # tursa
    есть даже методы как правильно фолить чтоб не удалили

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  5. botan1k 03.02.2018 17:06 # botan1k
    mind games

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