Моуриньо доволен судейством в Премьер-Лиге

Отвечая на претензии Пепа Гвардиолы, рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что доволен уровнем судейства в Премьер-Лиге.

Сосед Моуриньо по городу уже неоднократно призывал рефери беречь его игроков, страдающих от грубых подкатов соперников. Жозе придерживается противоположной точки зрения: португалец доволен судейством и считает, что арбитры следует букве закона.



"Есть правила футбола, и судьи знают их лучше остальных. Я знаком с некоторыми игроками, которые не в курсе всех важных правил. Конечно, правила можно по-разному трактовать, но судьи следуют своей собственной философии и отталкиваются от традиций страны, в которой работают".



"В Премьер-Лиге есть сразу несколько команд, которые совершают десятки фолов за матч. Это чуть ли основополагающий фактор в их игре. Нужно проанализировать эти команды, но в целом я доволен уровнем работы арбитров", - сообщил Моуриньо Sky Sports.