Эллардайс недоволен, что Классен остался в "Эвертоне"

Наставник "Эвертона" Сэм Эллардайс считает, что его полузащитник Дэвид Классен совершил ошибку, предпочтя деньги игре в футбол.

Прошлым летом Классен обошелся "ирискам" почти в 24 миллиона фунтов, однако в рамках Премьер-Лиги Дэви последний раз выходил на поле еще 22 октября.



В заключительный день зимнего трансферного окна Классен вел переговоры о переходе в "Наполи", однако в последний момент отказал клубу Серии А — предположительно, из-за разногласий относительно имиджевых прав. Большой Сэм считает, что голландец напрасно отверг возможность играть в футбол.



"Я не знаю точную причину, почему переход не состоялся. Я не посвящен во все подробности, но такого рода проблема (имиджевые права) не выглядит нормальным поводом срыва трансфера. Однако это произошло, и он все еще здесь".



"Все во власти игроки и его агента, и мы ничего не можем с этим поделать. Окажись я на его месте, агент работал бы в моих интересах, а не наоборот. Для меня это никогда не было бы решением, которое зависит от финансов. Даже если бы это стоило мне потерянных денег, я бы все равно перешел, но это я — на его месте я бы захотел играть в футбол", — цитирует Эллардайса Daily Mail.