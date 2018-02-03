Моуриньо не ожидает ухода Ибрагимовича

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что не верит в досрочный уход из клуба нападающего Златана Ибрагимовича.

Недавно в прессе появились слухи, что Ибрагимович может уехать в МЛС, не дожидаясь истечения своего контракта с "красными дьяволами" в конце сезона. Претендентом на 36-летний шведа назывался "ЛА Гэлакси".



Однако Моуриньо в это не верит и ожидает, что Златан еще поможет "Юнайтед" в остатке сезона — возможно, уже в этом месяце.



"Я вижу его каждый день. Я не работаю напрямую с ним. Например, сегодня я наблюдал, как он занимается с физиотерапевтами".



"Он никогда ничего такого не упоминал в общении со мной. Никогда не высказывал своего мнения или комментария, поэтому я предполагаю, что это неправда. Наверное, я бы узнал об этом первым от него. Поэтому я не допускаю его ухода".



"Они с Эриком Байи работают на тренировочном поле, но пока не в общей группе, поэтому они пока не очень близки к возвращению. Я хочу верить, что к матчам Лиги Чемпионов, около конца месяца, они вернутся в строй", — цитирует Моуриньо Daily Mail.