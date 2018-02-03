Гвардиола не признал бы поражение в чемпионской гонке на месте Моуриньо

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не признал бы поражение в чемпионской гонке Премьер-Лиги на месте своего коллеги из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо.

Поражение 2:0 от "Тоттенхэма" посреди недели оставило "красных дьяволов" уже в 15 очках позади лидирующего в Премьер-Лиге "Сити", поэтому на пресс-конференции в пятницу Моуриньо заявил, что теперь его команда сосредоточится на завоевании второго места, потому что "горожан" уже не догнать. Гвардиола же находит такие слова странными.

"Нет, я не думаю, что признал бы поражение на его месте. Этого бы не произошло. Даже в двух матчах, что мы проиграли в этом сезоне, мы показывали, что будем сражаться до самого конца".

"Каждый свой матч мы играем, чтобы придать смысл тому, что мы делаем. Знаю, 15 очков — довольно большая дистанция в данный момент. Такой же отрыв был шесть матчей назад. Однако в футболе и спорте случиться может всякое. Сегодня ты хорош, завтра ты плох".

"Важнее всего то, что мы сохраняем концентрацию. Мой опыт подсказывает, что ты должен быть готов ко всему, пока дело не сделано", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.



Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2018 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1849

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. red-devil-4ever 03.02.2018 12:47 # red-devil-4ever
    Просто пустой текст ради уважения к соперничеству. У самих уже шампанское готово, в апреле чую досрочно возьмут.

    (ответить)

  2. vyrentz 03.02.2018 12:46 # vyrentz
    как по мне, то имеет право культурненько так поплевывать сверху вниз.

    (ответить)

  3. vyrentz 03.02.2018 12:46 # vyrentz
    хайпанул немножечко

    (ответить)

  4. osivori 03.02.2018 12:38 # osivori
    не может радость сдержать

    (ответить)

  5. fc-oil 03.02.2018 12:36 # fc-oil
    Балабол.

    (ответить)

  6. vasya-mu 03.02.2018 12:25 # vasya-mu
    минд гамес от Пепа? ну-ну))

    (ответить)

  7. breadpeat 03.02.2018 11:55 # breadpeat
    Маур сказал это все для твоих тестостероновых игроков, которые теперь попробуют облажаться..

    (ответить)

  8. manutd-20champ 03.02.2018 11:21 # manutd-20champ
    пиздун кароч

    (ответить)

  9. budun 03.02.2018 10:58 # budun
    просто лучший.

    (ответить)

  10. ian 03.02.2018 10:48 # ian
    Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что поражение 2:1 в гостях у "Челси" лишило его команду последних шансов на чемпионский титул Премьер-Лиги.

    Поражение 2:1 отбросило "Сити" уже на 14 очков от вершины таблицы, и теперь Гвардиола готов признать, что в остатке сезона его команда будет сражаться лишь за попадание в топ-4.

    Источник: http://fapl.ru/posts/54142/

    (ответить)

  11. my-united 03.02.2018 10:47 # my-united
    просто в этом году судьи ждут когда МС забывает победный гол. это случилось 4-5 игре. добавляют 3 минуты-ждут 6-7 минуты ))))))

    (ответить)

  12. suarezov 03.02.2018 10:39 # suarezov
    не смеши Пеп)

    (ответить)

  13. balslu 03.02.2018 10:03 # balslu
    но в прошлом году этот лысый лох признал ведь

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: