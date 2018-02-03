Гвардиола не признал бы поражение в чемпионской гонке на месте Моуриньо
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не признал бы поражение в чемпионской гонке Премьер-Лиги на месте своего коллеги из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо.
Поражение 2:0 от "Тоттенхэма" посреди недели оставило "красных дьяволов" уже в 15 очках позади лидирующего в Премьер-Лиге "Сити", поэтому на пресс-конференции в пятницу Моуриньо заявил, что теперь его команда сосредоточится на завоевании второго места, потому что "горожан" уже не догнать. Гвардиола же находит такие слова странными.
"Нет, я не думаю, что признал бы поражение на его месте. Этого бы не произошло. Даже в двух матчах, что мы проиграли в этом сезоне, мы показывали, что будем сражаться до самого конца".
"Каждый свой матч мы играем, чтобы придать смысл тому, что мы делаем. Знаю, 15 очков — довольно большая дистанция в данный момент. Такой же отрыв был шесть матчей назад. Однако в футболе и спорте случиться может всякое. Сегодня ты хорош, завтра ты плох".
"Важнее всего то, что мы сохраняем концентрацию. Мой опыт подсказывает, что ты должен быть готов ко всему, пока дело не сделано", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
03.02.2018 10:00
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Последние комментарии:
Просто пустой текст ради уважения к соперничеству. У самих уже шампанское готово, в апреле чую досрочно возьмут.
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как по мне, то имеет право культурненько так поплевывать сверху вниз.
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хайпанул немножечко
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не может радость сдержать
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Балабол.
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минд гамес от Пепа? ну-ну))
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Маур сказал это все для твоих тестостероновых игроков, которые теперь попробуют облажаться..
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пиздун кароч
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просто лучший.
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Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что поражение 2:1 в гостях у "Челси" лишило его команду последних шансов на чемпионский титул Премьер-Лиги.
Поражение 2:1 отбросило "Сити" уже на 14 очков от вершины таблицы, и теперь Гвардиола готов признать, что в остатке сезона его команда будет сражаться лишь за попадание в топ-4.
Источник: http://fapl.ru/posts/54142/
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просто в этом году судьи ждут когда МС забывает победный гол. это случилось 4-5 игре. добавляют 3 минуты-ждут 6-7 минуты ))))))
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не смеши Пеп)
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но в прошлом году этот лысый лох признал ведь
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