Гвардиола не признал бы поражение в чемпионской гонке на месте Моуриньо

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не признал бы поражение в чемпионской гонке Премьер-Лиги на месте своего коллеги из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо.

Поражение 2:0 от "Тоттенхэма" посреди недели оставило "красных дьяволов" уже в 15 очках позади лидирующего в Премьер-Лиге "Сити", поэтому на пресс-конференции в пятницу Моуриньо заявил, что теперь его команда сосредоточится на завоевании второго места, потому что "горожан" уже не догнать. Гвардиола же находит такие слова странными.



"Нет, я не думаю, что признал бы поражение на его месте. Этого бы не произошло. Даже в двух матчах, что мы проиграли в этом сезоне, мы показывали, что будем сражаться до самого конца".



"Каждый свой матч мы играем, чтобы придать смысл тому, что мы делаем. Знаю, 15 очков — довольно большая дистанция в данный момент. Такой же отрыв был шесть матчей назад. Однако в футболе и спорте случиться может всякое. Сегодня ты хорош, завтра ты плох".



"Важнее всего то, что мы сохраняем концентрацию. Мой опыт подсказывает, что ты должен быть готов ко всему, пока дело не сделано", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.