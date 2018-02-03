Венгер пожаловался на финансовое неравенство в футболе
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер пожаловался, что клубы, выделяющиеся своей финансовой мощью в сравнении с конкурентами, портят футбол.
В этом сезоне те громадные инвестиции, который Хосеп Гвардиола совершил за время работы с "Манчестер Сити", наконец, дали свой эффект, и сейчас "горожане" уже на 15 очков опережают своего ближайшего преследователя в Премьер-Лиге.
Весьма внушительные отрывы также имеют ПСЖ в Лиге 1, "Бавария" в Бундеслиге и "Барселона" в Ла Лиге. Венгер считает, что причиной всему финансовое неравенство, и с этим необходимо что-нибудь сделать.
"Если взглянуть на пять больших лиг в Европе, то можно увидеть, что непредсказуемость соревнований снизилась, потому что в декабре мы уже знаем четырех чемпионов пяти лиг. Это означает, что в нашей игре что-то неправильно. Громадная финансовая мощь некоторых клубов разрушает конкуренцию", — цитирует Венгера Sky Sports.
03.02.2018 09:00
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Топ 4-6 в самой богатой лиге мира, самые дорогие билеты на стадио в мире, ахуилиарды денег за тв контракты. БЕДНЯЖКИ.
А вот это вот:
Манчестер Сити – 718,05 миллиона
Манчестер Юнайтед – 540,05 миллиона
Челси – 351,8 миллиона
Арсенал – 179,8 миллиона
Потому что бухгалтера ссаные.
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Леол, венгерка получает один из самых больших окладов в мире среди тренеров, его клуб имел еще пару лет внушительную зарплатную ведомость ( ща чуть полегче стала ), и на днях купил нападающего за почти 60 лямов. Да, арсенал очень беден и немощен.
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согласен. всякие мерзкие клубы, которые за пол года покупают двух напов за 50+ лямов портят футбол, тупой даун
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надо отдельный чемп для денежных мешков делать)
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