Венгер пожаловался на финансовое неравенство в футболе

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер пожаловался, что клубы, выделяющиеся своей финансовой мощью в сравнении с конкурентами, портят футбол.

В этом сезоне те громадные инвестиции, который Хосеп Гвардиола совершил за время работы с "Манчестер Сити", наконец, дали свой эффект, и сейчас "горожане" уже на 15 очков опережают своего ближайшего преследователя в Премьер-Лиге.

Весьма внушительные отрывы также имеют ПСЖ в Лиге 1, "Бавария" в Бундеслиге и "Барселона" в Ла Лиге. Венгер считает, что причиной всему финансовое неравенство, и с этим необходимо что-нибудь сделать.

"Если взглянуть на пять больших лиг в Европе, то можно увидеть, что непредсказуемость соревнований снизилась, потому что в декабре мы уже знаем четырех чемпионов пяти лиг. Это означает, что в нашей игре что-то неправильно. Громадная финансовая мощь некоторых клубов разрушает конкуренцию", — цитирует Венгера Sky Sports.



Метки Арсенал, Венгер

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2018 09:00

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  1. vyrentz 03.02.2018 13:02 # vyrentz
    Топ 4-6 в самой богатой лиге мира, самые дорогие билеты на стадио в мире, ахуилиарды денег за тв контракты. БЕДНЯЖКИ.

    А вот это вот:

    Манчестер Сити – 718,05 миллиона
    Манчестер Юнайтед – 540,05 миллиона
    Челси – 351,8 миллиона
    Арсенал – 179,8 миллиона

    Потому что бухгалтера ссаные.

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  2. walker02 03.02.2018 12:59 # walker02
    Леол, венгерка получает один из самых больших окладов в мире среди тренеров, его клуб имел еще пару лет внушительную зарплатную ведомость ( ща чуть полегче стала ), и на днях купил нападающего за почти 60 лямов. Да, арсенал очень беден и немощен.

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  3. wengerrrro 03.02.2018 09:23 # wengerrrro
    согласен. всякие мерзкие клубы, которые за пол года покупают двух напов за 50+ лямов портят футбол, тупой даун

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  4. ed-malcev 03.02.2018 09:10 # ed-malcev
    надо отдельный чемп для денежных мешков делать)

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