Венгер пожаловался на финансовое неравенство в футболе

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер пожаловался, что клубы, выделяющиеся своей финансовой мощью в сравнении с конкурентами, портят футбол.

В этом сезоне те громадные инвестиции, который Хосеп Гвардиола совершил за время работы с "Манчестер Сити", наконец, дали свой эффект, и сейчас "горожане" уже на 15 очков опережают своего ближайшего преследователя в Премьер-Лиге.



Весьма внушительные отрывы также имеют ПСЖ в Лиге 1, "Бавария" в Бундеслиге и "Барселона" в Ла Лиге. Венгер считает, что причиной всему финансовое неравенство, и с этим необходимо что-нибудь сделать.



"Если взглянуть на пять больших лиг в Европе, то можно увидеть, что непредсказуемость соревнований снизилась, потому что в декабре мы уже знаем четырех чемпионов пяти лиг. Это означает, что в нашей игре что-то неправильно. Громадная финансовая мощь некоторых клубов разрушает конкуренцию", — цитирует Венгера Sky Sports.