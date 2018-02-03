Компани не помышляет о завершении карьеры

Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани заявил, что не собирается завершать игровую карьеру, но может покончить с выступлениями за сборную Бельгии.

За последние три-четыре сезона Компани получил бесчисленное количество травм разной степени тяжести. Несмотря на перманентные проблемы со здоровьем, Венсан не собирается вешать бутсы на гвоздь, но готов попрощаться с международным футболом ради продления клубной карьеры.



"Разве я должен слушать тех, кто говорит, что я должен закончить с футболом? У меня остается 18 месяцев по контракту, я знаю, что еще могу помочь команде".



"Я не боюсь выходить на поле и не задаю себе слишком много вопросов. Я должен упорно работать во время восстановления, а на тренировках прикладывать все усилия. Да, эти травмы постоянно нервируют, но мне приходилось сталкиваться с ними всю жизнь. В 14 лет я перенес операцию на мениске, и врачи уже тогда говорили, что моя карьера в опасности".



"Справедливости ради, я должен быть честен с самим собой. Если я почувствую, что не могу потянуть этот уровень, то откровенно скажу: "Ребята, с меня достаточно, я ухожу".



"Я люблю играть в футбол, поэтому надеюсь, что смогу избежать повреждений. Я не хочу отказываться от сборной Бельгии, но все понимают, что я могу провести лишь ограниченное количество игр за сезон. По международной карьере я приму решение перед Чемпионатом Мира", - сообщил Компани The Telegraph.