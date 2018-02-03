Венгер: "Новый контракт Озила — наиболее дешевый вариант для "Арсенала"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что его клуб, подписывая новый контракт с полузащитником Месутом Озилом, просто пошел по наименее затратному пути.

Ранее на текущей неделе "канониры" подтвердили, что Озил продлил свой истекавший в конце сезона контракт. Месут связал свое будущее до 2021 года и стал самым высокооплачиваемым игроком в истории лондонского клуба с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю.



Несмотря на впечатляющую зарплату Озила, Венгер отмечает, что это был наименее затратный вариант из всех. Если бы игрок сборной Германии ушел по окончании сезона свободным агентом, "Арсеналу" пришлось бы гораздо сильнее потратиться на замену Месуту.



"Когда ты отпускаешь игрока, то должен купить кого-нибудь того же калибра. Если добавить сюда зарплату, то это будут сопоставимые цифры. Кроме того, тебе бы пришлось оплатить сам трансфер".



"Поэтому я считаю, что новый контракт Месута был наиболее дешевым вариантом для нас. С другой стороны, все наши игроки получают хорошие деньги. Очень хорошие. Сочувствовать им? Не уверен, что это было бы самым объективным суждением", — цитирует Венгера The Telegraph.