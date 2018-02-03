Клопп советует Каррагеру самому сбросить лишний вес

Джейми Каррагер и Виргил Ван Дейк Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рекомендовал Джейми Каррагеру самому сбросить лишний вес после критики эксперта Sky Sports в адрес защитника Виргила Ван Дейка.

Напомним, Каррагер выразил мнение, что самый дорогой защитник в мире прибыл на "Энфилд" этой зимой в неважной физической форме и с лишними килограммами. Клопп с этим не соглашается, хотя и признает, что свою лучшую игру Ван Дейк будет демонстрировать только в следующем сезоне.

"Вау! Уверен, это Джейми нужно слегка сбросить вес, но никак не Виргилу. Он большой и высокий игрок, вот и все. У нас лучший департамент питания, и никто не подходил ко мне и не говорил, что нам нужно поработать с ним".

"Когда ты в форме, то объем твоих мышц больше, чем чего-либо еще. В этом отношении у Виргила нет проблем, совершенно никаких".

"Все предельно четко: после некоторых взлетов и падений мы увидим Виргила Ван Дейка в его лучшем состоянии. Это случится уже после лета, но зачем ждать? Он способен нам многое дать уже сейчас".

"Мы уже обо многом поговорили, но ему довольно сложно из-за нашего оборонительного стиля. Я знаю, как это звучит, но наш стиль отличается от того, как играют "Саутгемптон" и сборная Голландии, поэтому ему необходимо привыкнуть", — цитирует Клоппа The Independent.



Метки Ван Дейк, Каррагер, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2018 06:00

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  1. mancunia-planet 03.02.2018 13:24 # mancunia-planet
    Карра же туповатый ничего толкового сказать не может, только зряплату получает

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  2. walker02 03.02.2018 13:07 # walker02
    Согласен с клоппом. Вообще задолбали эти легенды. Как в отставку уходят, так много лишнего пиздеть начинают.

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  3. vyrentz 03.02.2018 12:57 # vyrentz
    Вероятно, Карра просто не привык к тому, что сейчас принято оберегать футболистов, как маленьких девочек в садике. В его времена никто ни с кем не сюсюкался, вот и он хлеборезку разул.

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  4. ezh28 03.02.2018 12:42 # ezh28
    Там где ВВД возможно сбросит вес, Карре надо будет подобрать мозги

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  5. calvin-harris 03.02.2018 12:37 # calvin-harris
    Ахахахаха

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  6. qess 03.02.2018 10:55 # qess
    Карра последний нормальный цз ливерпуля,а уж всяким кловано ван дейкам до него,как гунерасту раком до луны

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  7. liverpool1892est 03.02.2018 10:17 # liverpool1892est
    Руки прочь от Карры:)

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  8. recyjoed 03.02.2018 08:49 # recyjoed
    кара гнида. сфоткался с ВВД, потом пи3деть про него начал. Умник херов. Никогда не нравилась его игра. Уровень чемпионшипа, попал в ЛФК случайно. Даже ЛЧ "выиграл" ничего не делая. Одни ошибки всю карьеру. Человек-автогол

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  9. spartan 03.02.2018 08:25 # spartan
    Каррагер клоун епаный стал конечно. пиздит и пиздит в своих твиторах

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