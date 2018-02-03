Клопп советует Каррагеру самому сбросить лишний вес
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рекомендовал Джейми Каррагеру самому сбросить лишний вес после критики эксперта Sky Sports в адрес защитника Виргила Ван Дейка.
Напомним, Каррагер выразил мнение, что самый дорогой защитник в мире прибыл на "Энфилд" этой зимой в неважной физической форме и с лишними килограммами. Клопп с этим не соглашается, хотя и признает, что свою лучшую игру Ван Дейк будет демонстрировать только в следующем сезоне.
"Вау! Уверен, это Джейми нужно слегка сбросить вес, но никак не Виргилу. Он большой и высокий игрок, вот и все. У нас лучший департамент питания, и никто не подходил ко мне и не говорил, что нам нужно поработать с ним".
"Когда ты в форме, то объем твоих мышц больше, чем чего-либо еще. В этом отношении у Виргила нет проблем, совершенно никаких".
"Все предельно четко: после некоторых взлетов и падений мы увидим Виргила Ван Дейка в его лучшем состоянии. Это случится уже после лета, но зачем ждать? Он способен нам многое дать уже сейчас".
"Мы уже обо многом поговорили, но ему довольно сложно из-за нашего оборонительного стиля. Я знаю, как это звучит, но наш стиль отличается от того, как играют "Саутгемптон" и сборная Голландии, поэтому ему необходимо привыкнуть", — цитирует Клоппа The Independent.
03.02.2018 06:00
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Последние комментарии:
Карра же туповатый ничего толкового сказать не может, только зряплату получает
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Согласен с клоппом. Вообще задолбали эти легенды. Как в отставку уходят, так много лишнего пиздеть начинают.
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Вероятно, Карра просто не привык к тому, что сейчас принято оберегать футболистов, как маленьких девочек в садике. В его времена никто ни с кем не сюсюкался, вот и он хлеборезку разул.
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Там где ВВД возможно сбросит вес, Карре надо будет подобрать мозги
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Ахахахаха
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Карра последний нормальный цз ливерпуля,а уж всяким кловано ван дейкам до него,как гунерасту раком до луны
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Руки прочь от Карры:)
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кара гнида. сфоткался с ВВД, потом пи3деть про него начал. Умник херов. Никогда не нравилась его игра. Уровень чемпионшипа, попал в ЛФК случайно. Даже ЛЧ "выиграл" ничего не делая. Одни ошибки всю карьеру. Человек-автогол
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Каррагер клоун епаный стал конечно. пиздит и пиздит в своих твиторах
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