Клопп советует Каррагеру самому сбросить лишний вес

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рекомендовал Джейми Каррагеру самому сбросить лишний вес после критики эксперта Sky Sports в адрес защитника Виргила Ван Дейка.

Напомним, Каррагер выразил мнение, что самый дорогой защитник в мире прибыл на "Энфилд" этой зимой в неважной физической форме и с лишними килограммами. Клопп с этим не соглашается, хотя и признает, что свою лучшую игру Ван Дейк будет демонстрировать только в следующем сезоне.



"Вау! Уверен, это Джейми нужно слегка сбросить вес, но никак не Виргилу. Он большой и высокий игрок, вот и все. У нас лучший департамент питания, и никто не подходил ко мне и не говорил, что нам нужно поработать с ним".



"Когда ты в форме, то объем твоих мышц больше, чем чего-либо еще. В этом отношении у Виргила нет проблем, совершенно никаких".



"Все предельно четко: после некоторых взлетов и падений мы увидим Виргила Ван Дейка в его лучшем состоянии. Это случится уже после лета, но зачем ждать? Он способен нам многое дать уже сейчас".



"Мы уже обо многом поговорили, но ему довольно сложно из-за нашего оборонительного стиля. Я знаю, как это звучит, но наш стиль отличается от того, как играют "Саутгемптон" и сборная Голландии, поэтому ему необходимо привыкнуть", — цитирует Клоппа The Independent.