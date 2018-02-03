26-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 3 февраля семью поединками стартует 26-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БЕРНЛИ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 15:30 Онлайн-трансляция



"Бернли" уже восемь матчей кряду в Премьер-Лиге не знает побед, однако задел, созданный в первой половине сезона, позволяет подопечным Шона Дайча держаться на седьмой позиции, не переживая за свою прописку в Премьер-Лиге. Никаких переживаний за свое место не испытывает и "Манчестер Сити", посреди недели восстановив 15-очковый отрыв во главе Премьер-Лиги. В 18 последних встречах соперников с учетом всех соревнований "горожане" лишь раз уступили "бордовым" — 1:0 в марте 2015.



Полузащитник "Бернли" Стивен Дефур пропустит остаток сезона с травмой колена. Джеймс Тарковски еще не залечил пах.



"Манчестер Сити" предстоит оценить состояние плеймейкера Давида Сильвы, у которого возникли проблемы с бедром в матче против "Вест Бромвича" посреди недели. Бенжамен Менди, Фабиан Дельф, Лерой Сане и Габриэль Жезус травмированы.



БОРНМУТ — СТОУК 18:00



В минувшую среду "Борнмут" преподнес настоящую сенсацию, разгромив на выезде действующего чемпиона Премьер-Лиги "Челси" со счетом 0:3. Однако это всего лишь один матч, и "вишенкам" по-прежнему необходимо приложить усилия, чтобы продлить свою прописку в элите. "Стоук" находится в непосредственной близости от зоны вылета, но при новом тренере Поле Ламберте пока чувствует себя неплохо, набрав четыре очка в двух поединках, поэтому "гончары" будут заряжены на борьбу. "Стоук" одержал лишь одну победу в семи последних выездах к "Борнмуту" в рамках чемпионата — 1:3 в феврале 2016.



Крайний защитник "Борнмута" Адам Смит пропустит второй матч кряду из-за повреждения бедра. Остаются в лазарете и Тайрон Мингс и Джермейном Дефо.



Новичок "Стоука" Баду Ндиайе лишь в пятницу приступил к тренировка и, возможно, еще не готов играть.



БРАЙТОН — ВЕСТ ХЭМ 18:00



Положение "Брайтона" выглядит незавидным, и в первую очередь это объясняется плохой формой дома — только три победы с начала сезона на своем стадионе. Слабость соперника повышает шансы "Вест Хэма" продлить свою беспроигрышную серию в Премьер-Лиге из шести матчей. Ранее в этой кампании "чайки" одержали победу над "молотобойцами" на их поле.



Капитан "Брайтона" Бруно Салтор оправился после травмы спины, из-за которой он пропустил три последних матча. Готов к дебюту за свой старый новый клуб Леонардо Ульоа. Юрген Локадия еще не набрал форму после повреждения задней поверхности бедра.



В старт "Вест Хэма" может вернуться Мичейл Антонио, отстраненный от участия в предыдущем матчей за нарушение дисциплины. Артур Масуаку все еще дисквалифицирован. Надеется дебютировать нападающий Джордан Хагилл.



ЛЕСТЕР — СУОНСИ 18:00 Онлайн-трансляция



Сенсационные победы над "Ливерпулем" и "Арсеналом" помогли "Суонси" подняться со дна таблицы, но не помогли покинуть зону вылета. "Лебеди" внезапно стали грозой грандов, однако теперь им нужно научиться отбирать очки у себе равных — до сих пор с этим были большие проблемы. "Лестер" комфортно себя чувствует на восьмом месте, и все бы хорошо, если бы не скандал вокруг Рияда Махреза. "Лисы" выиграли только раз в пяти последних домашних матчах против "Суонси".



Рияд Махрез все еще не состоянии вернуться к выступлениям за "Лестер", даже игнорируя тренировки команды. Уэс Морган остается в лазарете.



"Суонси" бросит в бой свое рекордное приобретение Андре Айю, если вернувшийся из "Вест Хэма" нападающий успеет решить свои проблемы с задней поверхностью бедра. Энди Кинг не сыграет из-за условий аренды. Ренату Санчеш травмирован.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ХАДДЕРСФИЛД 18:00 Онлайн-трансляция



Крайне болезненное поражение 2:0 от "Тоттенхэма" посреди недели заставило главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признать свое поражение в чемпионской гонке и объявить, что второе место — цель его команды в остатке сезона. В октябре "Хаддерсфилду" удалось одержать сенсационную победу над "красными дьяволами" со счетом 2:1, и то была, возможно, худшая игра МЮ в сезоне, если не считать их поражение на "Уэмбли" в среду. "Терьеры" не могут выиграть уже в 14 выездах к "Юнайтед" с учетом всех соревнований — с победы 0:6 в сентябре 1930.



"Юнайтед" устроит домашний дебют нападающему Алексису Санчесу. Маруан Феллайни проведет ближайшие недели в лазарете, в компании с Эриком Байи и Златаном Ибрагимовичем.



"Хаддерсфилд" потерял с травмами Криса Леве и Данни Уильямса вдобавок к отсутствующему Элиасу Качунге.



ВЕСТ БРОМВИЧ — САУТГЕМПТОН 18:00



Оказавшись на самом дне таблицы, "Вест Бромвич" просто не может позволить себе проиграть, да и еще на глазах своих болельщиков. Неприемлемо поражение и для "Саутгемптона", чей тренер Маурисио Пеллегрино находится на волоске от увольнения. В данный момент "святые" занимают только 17-ю позицию, и вполне очевидно, что терпение боссов клуба с "Сент Мэри" не безгранично. В девяти последних встречах этих команд на "Хоторнс" в рамках Премьер-Лиги было забито только семь голов.



Защитник "Вест Бромвича" Джонни Эванс должен решить свои проблемы с задней поверхностью бедра. Январские новички Али Габр и Даниэль Старридж рассчитывают на игровые минуты.



Нападающий "Саутгемптона" Маноло Габбиадини находится под вопросом, тогда как Чарли Остин травмирован.



АРСЕНАЛ — ЭВЕРТОН 20:30 Онлайн-трансляция



"Арсенал" сильно преобразился за время января и в субботу столкнется с одним из своих бывших игроков — Тео Уолкоттом, который посвятил лондонскому клубу 12 лет, но который уже начинает отрабатывать авансы в "Эвертоне", отметившись дублем против "Лестера" посреди недели. "Канониры" обязаны реабилитироваться за неожиданное поражение от "Суонси" и не позволить отставанию от топ-4 стать еще больше. В 11 последних выездах к "Арсеналу" в рамках Премьер-Лиги "ириски" не одержали ни одной победы.



Небольшая болезнь может помешать Пьер-Эмерику Обамеянгу дебютировать за "Арсенал", но Генрих Мхитарян, как ожидается, выйдет с первых минут.



Защитник "Эвертона" Шеймус Коулмен готов к своему второму старту за неделю после 10 месяцев отсутствия с переломом ноги. Готов к дебюту арендованный у "Сити" Эльяким Мангала.