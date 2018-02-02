"Вест Хэм" уволил своего директора за комментарии насчет африканских игроков

Вест Хэм "Вест Хэм" принял решение уволить своего директора по набору игроков Тони Генри за комментарии дискриминационного характера в отношении африканских футболистов.

Напомним, на текущей неделе издание Daily Mail выпустило расследование в отношении Генри, который в электронной переписке с агентами рассказал, что его клуб не хочет покупать африканцев и вообще предпочитает сократить количество таких игроков.

"Вест Хэм" немедленно открестился от позиции Тони и временно отстранил его от исполнения своих обязанностей. Тем временем, FA объявила, что в отношении лондонского клуба и Генри начата проверка.

И вот сегодня "молотобойцы" официально объявили о расторжении контракта Генри. Клуб осудил расистские комментарии своего бывшего сотрудника и заверил, что в "Вест Хэме" отсутствует какая-либо предвзятость в зависимости от "пола, возраста, способностей, расы, религии или сексуальной ориентации".



Метки Вест Хэм

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2018 22:00

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Последние комментарии:




  1. dragonishka 03.02.2018 00:14 # dragonishka
    Ебанутые. А если сказать "не хочу покупать европейцев" - этот тоже будет расизмом?

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  2. romka777 02.02.2018 23:36 # romka777
    Абрикосы конечно сильная ягода, но очень охрэневшая, как про белаю ягоду скажет абрикос, вывернут так что он прав будет, и скажет что его назвали сухофруктом, хотя такого вообще не было, старшие ягоды возьмитесь блэть за ум наконец-то, это пэздэц

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  3. lahmatyj 02.02.2018 23:07 # lahmatyj
    Совсем ебанулись со своей толерантностью. Ну если негр от природы туп и силен, любит конфликтовать, не подчиняется дрессировке - в чем тут "расизм"?

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  4. gunars 02.02.2018 22:28 # gunars
    б*я ну и что тут такого??
    они же ведь африканцы

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