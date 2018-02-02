"Вест Хэм" уволил своего директора за комментарии насчет африканских игроков

"Вест Хэм" принял решение уволить своего директора по набору игроков Тони Генри за комментарии дискриминационного характера в отношении африканских футболистов.

Напомним, на текущей неделе издание Daily Mail выпустило расследование в отношении Генри, который в электронной переписке с агентами рассказал, что его клуб не хочет покупать африканцев и вообще предпочитает сократить количество таких игроков.



"Вест Хэм" немедленно открестился от позиции Тони и временно отстранил его от исполнения своих обязанностей. Тем временем, FA объявила, что в отношении лондонского клуба и Генри начата проверка.



И вот сегодня "молотобойцы" официально объявили о расторжении контракта Генри. Клуб осудил расистские комментарии своего бывшего сотрудника и заверил, что в "Вест Хэме" отсутствует какая-либо предвзятость в зависимости от "пола, возраста, способностей, расы, религии или сексуальной ориентации".