Висенте Гуайта перейдет в "Кристал Пэлас" 1 июля

Голкипер "Хетафе" Висенте Гуайта перейдет в "Кристал Пэлас" по окончании этого сезона в статусе свободного агента.

В этом сезоне "орлы" не имеют явного первого номера — Уэйн Хеннесси и Хулиан Сперони выглядят одинаково неубедительно. Именно поэтому главный тренер Рой Ходжсон надеялся приобрести еще одного голкипера в январе.



Как сообщает The Guardian, в заключительный день трансферного окна "Пэлас" даже предложил 2 миллиона фунтов за Гуайту, однако "Хетафе" не пожелал отпускать своего основного стража ворот посреди сезона. Переход 31-летнего испанца откладывается на лето.



"Мы заключили предварительный контракт с Висенте Гуайтой, он присоединится к нам 1 июля. Конечно, мы пытались подписать его в январе, однако "Хетафе" не хотел этого слышать. Это их право, ведь его контракт действителен до лета", — сообщил Ходжсон.