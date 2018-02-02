Лукас Моура не дебютирует за "Тоттенхэм" против "Ливерпуля"

Вингер "Тоттенхэма" Лукас Моура не готов дебютировать за свой новый клуб в матче этого уикенда против "Ливерпуля".

В заключительный день зимнего трансферного окна "шпоры" потратили 23 миллиона фунтов, пригласив Моуру, который первую половину этого сезона провел на лавке ПСЖ.



Лукас сыграл только шесть матчей в этом сезоне и вдобавок нуждается в адаптации к Премьер-Лиге, поэтому главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино планирует быть осторожным с бразильцем.



"Сыграет ли он в воскресенье? Я не верю, что это возможно".



"Мы купили игрока, который не играл за ПСЖ. Мы купили игрока, у которого не было конкурентного футбола шесть-семь месяцев. Конечно, Лукас Моура — это громкое имя для наших фанатов, и он пришел из такого большого клуба, как ПСЖ".



"Однако это другая покупка, чем если бы ты купил Неймара, Месси или Криштиану Роналду. Я ожидаю, что этот игрок сможет нам помочь, но мы не можем чересчур давить на него".



"Ему необходимо адаптироваться, необходимо познакомиться с Премьер-Лигой и новой философией своей новой команды. У нас в клубе полно примеров вроде Сиссоко и Ламелы, которые говорят, что игрокам требуется время".



"Многие игрокам, обладающим большим мастерством, было сложно в первые шесть месяцев. Именно поэтому я не хочу оказывать на него чересчур большое давление. Если он не начнет забивать голы с самого начала, то это не будет означать, что мы совершили плохое приобретение", — цитирует Почеттино The Telegraph.

