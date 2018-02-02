Конте посетовал, что купленные ему игроки не готовы играть в футбол

Рулевой "Челси" Антонио Конте вновь упрекнул руководство своего клуба, заявив, что купленные ему игроки не в форме и не готовы играть в футбол.

Вдобавок к Россу Баркли, который находился без игровой практики с мая, в зимнее трансферное окно "синие" приобрели Эмерсона Палмери и Оливье Жиру.



Однако бразильский защитник лишь недавно оправился после травмы, а французский нападающий практически не покидал лавку запасных, поэтому Конте не может сразу же бросить своих новобранцев в бой.



"Нам придется подождать. Особенно это касается Палмери, ведь мы говорим об игроке, который все еще возвращается после тяжелой травмы. Он сыграл лишь один матч, в Кубке Италии против "Торино".



"Оливье возвращается после мышечной травмы, он отсутствовал 50 дней, прежде чем сыграл 15 минут против "Суонси". Мы только начинаем работать с ним и должны оценить его физическое состояние. Определено, будет непросто увидеть его в стартовых 11 в понедельник", — цитирует Конте Daily Mirror.