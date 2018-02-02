Конте посетовал, что купленные ему игроки не готовы играть в футбол
Рулевой "Челси" Антонио Конте вновь упрекнул руководство своего клуба, заявив, что купленные ему игроки не в форме и не готовы играть в футбол.
Вдобавок к Россу Баркли, который находился без игровой практики с мая, в зимнее трансферное окно "синие" приобрели Эмерсона Палмери и Оливье Жиру.
Однако бразильский защитник лишь недавно оправился после травмы, а французский нападающий практически не покидал лавку запасных, поэтому Конте не может сразу же бросить своих новобранцев в бой.
"Нам придется подождать. Особенно это касается Палмери, ведь мы говорим об игроке, который все еще возвращается после тяжелой травмы. Он сыграл лишь один матч, в Кубке Италии против "Торино".
"Оливье возвращается после мышечной травмы, он отсутствовал 50 дней, прежде чем сыграл 15 минут против "Суонси". Мы только начинаем работать с ним и должны оценить его физическое состояние. Определено, будет непросто увидеть его в стартовых 11 в понедельник", — цитирует Конте Daily Mirror.
02.02.2018 19:35
Просмотров: 5305
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Парик: "Мне купили деревях"
(ответить)
"Да и в Челси всё не так, всё не так как надо"....
(ответить)
Ну сколько можно жаловаться. Уходи уже! И Морату захвати
(ответить)
Миха, ты таки докатился до уровня бабкиных сплетен...((
(ответить)
Люблю конечно потроллить пенсов, но здесь тупо название не по тексту, Миха собирает что называется
(ответить)
жду Лёньчика Слуцкого у синих....
(ответить)
А ведь реально, снова накупили травмированный сброд, прям как перед началом сезона.
(ответить)
Ой журналюги.
На английском чисто сказал, отвечая на вопрос, что у него уже есть план на игру к понедельнику без участия Жиру, тк он его ещё в деле не видел после травмы.
Нет, сука, «Конте посетовал» и «упрекнул руководство».
(ответить)
Тупой yeбан опять разнылся на конференции. Который раз подряд? Сотый? Двухсотый? Опять бедному набрали инвалидов, наверное уволенный Эмелано виноват. Как можно было купить бездарного бразила, который уже о завершении карьеры думал из-за тяжелой травмы? Почему парик такой тупорылый?
(ответить)
Он прав. Нельзя женщину допускать к управлению футбольным клубом.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий