Конте посетовал, что купленные ему игроки не готовы играть в футбол

Антонио Конте Рулевой "Челси" Антонио Конте вновь упрекнул руководство своего клуба, заявив, что купленные ему игроки не в форме и не готовы играть в футбол.

Вдобавок к Россу Баркли, который находился без игровой практики с мая, в зимнее трансферное окно "синие" приобрели Эмерсона Палмери и Оливье Жиру.

Однако бразильский защитник лишь недавно оправился после травмы, а французский нападающий практически не покидал лавку запасных, поэтому Конте не может сразу же бросить своих новобранцев в бой.

"Нам придется подождать. Особенно это касается Палмери, ведь мы говорим об игроке, который все еще возвращается после тяжелой травмы. Он сыграл лишь один матч, в Кубке Италии против "Торино".

"Оливье возвращается после мышечной травмы, он отсутствовал 50 дней, прежде чем сыграл 15 минут против "Суонси". Мы только начинаем работать с ним и должны оценить его физическое состояние. Определено, будет непросто увидеть его в стартовых 11 в понедельник", — цитирует Конте Daily Mirror.



Метки Жиру, Конте, Палмери, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2018 19:35

Количество просмотров Просмотров: 5305

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 02.02.2018 22:21 # fc-oil
    Парик: "Мне купили деревях"

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  2. kojan 02.02.2018 22:17 # kojan
    "Да и в Челси всё не так, всё не так как надо"....

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  3. zhoma1986 02.02.2018 22:15 # zhoma1986
    Ну сколько можно жаловаться. Уходи уже! И Морату захвати

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  4. davit-chelseafan 02.02.2018 22:10 # davit-chelseafan
    Миха, ты таки докатился до уровня бабкиных сплетен...((

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  5. red-devil-4ever 02.02.2018 22:00 # red-devil-4ever
    Люблю конечно потроллить пенсов, но здесь тупо название не по тексту, Миха собирает что называется

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  6. kojan 02.02.2018 21:11 # kojan
    жду Лёньчика Слуцкого у синих....

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  7. dragonishka 02.02.2018 20:58 # dragonishka
    А ведь реально, снова накупили травмированный сброд, прям как перед началом сезона.

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  8. deathshot19 02.02.2018 20:00 # deathshot19
    Ой журналюги.
    На английском чисто сказал, отвечая на вопрос, что у него уже есть план на игру к понедельнику без участия Жиру, тк он его ещё в деле не видел после травмы.
    Нет, сука, «Конте посетовал» и «упрекнул руководство».

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  9. psycho1 02.02.2018 19:48 # psycho1
    Тупой yeбан опять разнылся на конференции. Который раз подряд? Сотый? Двухсотый? Опять бедному набрали инвалидов, наверное уволенный Эмелано виноват. Как можно было купить бездарного бразила, который уже о завершении карьеры думал из-за тяжелой травмы? Почему парик такой тупорылый?

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  10. vladvlad123 02.02.2018 19:37 # vladvlad123
    Он прав. Нельзя женщину допускать к управлению футбольным клубом.

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