Моуриньо признал поражение в гонке за титулом

Жозе Моуриньо и Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признал поражение в чемпионской гонке Премьер-Лиги.

После гостевого поражения от "Тоттенхэма" в среду отставание "красных дьяволов" от лидирующего "Манчестер Сити" увеличилось до 15 очков. По мнению Моуриньо, такой отрыв уже не отыграть.

"Нам нужно набирать очки, чтобы стать первыми из оставшихся. Мы должны попытаться закончить сезон на втором месте. Мы занимали эту позицию весь сезон, за исключением стартовых туров".

"Прямо сейчас гонка открыта как за второе, так и за третье, четвертое, пятое и шестое места. "Сити" почти не допускает осечек и не дает приблизиться к себе. Они побеждают даже в тех матчах, в которых не заслуживают победы. Это тоже достойно похвалы", - сообщил Моуриньо ESPN.



Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига

Автор foxmcfc   

Дата 02.02.2018 19:00

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 02.02.2018 22:20 # fc-oil
    Можно уже заканчивать чемп. В принципе, как и в остальных чемпионатах.

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  2. kojan 02.02.2018 20:20 # kojan
    гонку проиграли в очной игре...

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  3. mcfc-9320 02.02.2018 19:56 # mcfc-9320
    Они заслуживает победу

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  4. mancunia-planet 02.02.2018 19:53 # mancunia-planet
    всё признал, кроме своих ошибок

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  5. bes-ter 02.02.2018 19:32 # bes-ter
    Математически Арсенал вполне может Лигу выиграть)

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  6. irbis85 02.02.2018 19:17 # irbis85
    Даже венгер ещё не признал

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  7. dragonishka 02.02.2018 19:10 # dragonishka
    Гвардиола пришел и обоссал АПЛ, которая была самой сложной и интригующей.

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  8. van-der-slav 02.02.2018 19:09 # van-der-slav
    гонка за пятое и шестое место. норм сказал

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