Моуриньо признал поражение в гонке за титулом
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признал поражение в чемпионской гонке Премьер-Лиги.
После гостевого поражения от "Тоттенхэма" в среду отставание "красных дьяволов" от лидирующего "Манчестер Сити" увеличилось до 15 очков. По мнению Моуриньо, такой отрыв уже не отыграть.
"Нам нужно набирать очки, чтобы стать первыми из оставшихся. Мы должны попытаться закончить сезон на втором месте. Мы занимали эту позицию весь сезон, за исключением стартовых туров".
"Прямо сейчас гонка открыта как за второе, так и за третье, четвертое, пятое и шестое места. "Сити" почти не допускает осечек и не дает приблизиться к себе. Они побеждают даже в тех матчах, в которых не заслуживают победы. Это тоже достойно похвалы", - сообщил Моуриньо ESPN.
02.02.2018 19:00
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Можно уже заканчивать чемп. В принципе, как и в остальных чемпионатах.
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гонку проиграли в очной игре...
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Они заслуживает победу
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всё признал, кроме своих ошибок
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Математически Арсенал вполне может Лигу выиграть)
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Даже венгер ещё не признал
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Гвардиола пришел и обоссал АПЛ, которая была самой сложной и интригующей.
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гонка за пятое и шестое место. норм сказал
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