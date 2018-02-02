Конте намерен отработать свой контракт с "Челси"

Антонио Конте Наставник "Челси" Антонио Конте заявил, что не собирается уходить из клуба раньше, чем истекает его контракт.

В пятницу утром английская пресса растиражировала слова главы Федерации футбола Италии Роберто Фаббричини, который заявил, что Конте "снова жаждет" тренировать национальную команду.

Однако на пресс-конференции днем Антонио напомнил, что его контракт с "синими" истекает только в конце следующего сезона. Конте счастлив продолжать свою работу в "Челси" и не планирует уходить раньше времени.

"Со старта этого сезона ходит много слухов и спекуляций насчет меня. Сейчас я лишь могу сказать вам, что у меня все еще остается 18 месяцев по контракту с "Челси". Мое намерение, мое желание состоят в том, чтобы уважать контракт".

"Мы заключили трехлетний контракт. Думаю, наше общее желание — продолжать сотрудничество".

"В этом сезоне ситуация никогда не менялась, несмотря на большое давление. Я не понимаю, почему это постоянно происходит. Возможно, потому что это "Челси". Это единственное объяснение, которое у меня есть".

"Однако давление — это нормально. Когда ситуация слишком спокойная, это может расслабить тебя и притупить твою злость, твой огонь. Мне нравится жить с этим давлением", — цитирует Конте BBC.



Метки Конте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2018 18:45

Количество просмотров Просмотров: 1585

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. c-h-e-l-s-e-a95 02.02.2018 21:28 # c-h-e-l-s-e-a95
    Otrabotatb kontrakt do konca ??! Ahahah!! ybirauca ceuchac je

    (ответить)

  2. mancunia-planet 02.02.2018 18:48 # mancunia-planet
    Разницы никакой кто тренькает Великий Челси, всё равно трофеи текут рекой кто бы ни был...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: