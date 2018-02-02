Конте намерен отработать свой контракт с "Челси"

Наставник "Челси" Антонио Конте заявил, что не собирается уходить из клуба раньше, чем истекает его контракт.

В пятницу утром английская пресса растиражировала слова главы Федерации футбола Италии Роберто Фаббричини, который заявил, что Конте "снова жаждет" тренировать национальную команду.



Однако на пресс-конференции днем Антонио напомнил, что его контракт с "синими" истекает только в конце следующего сезона. Конте счастлив продолжать свою работу в "Челси" и не планирует уходить раньше времени.



"Со старта этого сезона ходит много слухов и спекуляций насчет меня. Сейчас я лишь могу сказать вам, что у меня все еще остается 18 месяцев по контракту с "Челси". Мое намерение, мое желание состоят в том, чтобы уважать контракт".



"Мы заключили трехлетний контракт. Думаю, наше общее желание — продолжать сотрудничество".



"В этом сезоне ситуация никогда не менялась, несмотря на большое давление. Я не понимаю, почему это постоянно происходит. Возможно, потому что это "Челси". Это единственное объяснение, которое у меня есть".



"Однако давление — это нормально. Когда ситуация слишком спокойная, это может расслабить тебя и притупить твою злость, твой огонь. Мне нравится жить с этим давлением", — цитирует Конте BBC.