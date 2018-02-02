Пардью хочет заключить новый контракт с Эвансом

Удержав Джонни Эванса от перехода в "Арсенал", теперь рулевой "Вест Бромвича" Алан Пардью надеется продлить контракт с защитником.

Только накануне Пардью рассказал, что в заключительный день трансферного окна его клуб отказался от продажи Эванса в "Арсенал". Теперь Алан надеется подписать с Джонни новый контракт, который бы удовлетворил все требования игрока по зарплате.



"Думаю, нам нужно понять, сможем ли мы сесть за стол переговоров. Если этого не произойдет, летом нам снова придется отбиваться от топ-клубов. В течение пары недель я поговорю об этом с советом директоров".



"Думаю, сам Джонни будет открыт к обсуждению только в одном случае: если мы предложим ему условия, соизмеримые с условиями топ-клуба. Можем ли мы на это пойти, я пока не знаю", - сообщил Пардью Sky Sports.