Каррагер посоветовал Ван Дейку сбросить вес

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер указал новичку "красных" Виргилу Ван Дейку на лишний вес и посоветовал голландцу поработать над физической формой.

На этой неделе Ван Дейк впервые наблюдал за игрой "Ливерпуля" со скамейки запасных. Главный тренер Юрген Клопп объяснил это решение тем, что голландец еще привыкает к его игровым требованиям.



По мнению Каррагера, у такого поступка немца есть еще одна причина. Джейми видит изъяны в физической форме Ван Дейка и советует Виргилу сбросить пару лишних килограммов.



"Думаю, он будет отличным дополнением к команде, в этом я даже не сомневаюсь. Мне кажется, ему лишь нужно набрать хорошую физическую форму и сбросить вес. Он выглядит слишком грузным. Возможно, все потому, что у него не было нормальной предсезонки", - сообщил Каррагер Sky Sports.