Рияд Махрез продолжает игнорировать тренировки "Лестера"
Вингер "Лестера" Рияд Махрез вновь пропустил тренировку команды и теперь, по всей видимости, не сыграет против "Суонси" в субботу.
Напомним, перед закрытием зимнего трансферного окна "лисы" заблокировали уход своей звезды в "Манчестер Сити", затребовав 95 миллионов фунтов за Рияда.
26-летний алжирец остался глубоко разочарован сорвавшимся переходом к лидерам Премьер-Лиги, хотя явно продемонстрировал клубу свои предпочтения, подав прошение о трансфере.
Как сообщает BBC, в пятницу Махрез четвертый день кряду не явился на тренировку "Лестера" — предположительно, по собственной инициативе. Пропустив матч против "Эвертона" посреди недели, теперь Рияд не сыграет и против "Суонси" в субботу.
02.02.2018 16:00
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Последние комментарии:
расстроился, за*бался уже себя продавать.
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Клопп вовремя понял что это за дебил и послал на хер
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Сценаристы готовы перьями.. мувик на нефтяные бвбки снять..трагедия ..движение вниз.... тобиш в сити.. все
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плохая практика . подписал контракт работай , не уверен подписывай каждый год новый контракт , а то умные выбьют хороший контракт а там если что можно и лавку полировать
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Такое поведение вряд ли приблизит его к переходу в топ клуб.. скорее всего даже наоборот... Кому нужен бунтарь не уважающий свои обязательства?
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эти хуесосы продают только членсисосам.
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мдааа, чо-т этот вася разошелся не на шутку
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Ублюдки. Сити предлагал им сумму в районе 60 миллионов. При том, что Марез столько явно не стоит. Неужели так сложно пойти на встречу человеку, который столько сделал для клуба? Бля они же не 20-ку предложили за него, ёбаный в рот.
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А толку? ТО закрыто. Наоборот, надо из кожи вон лезть на поле, что бы летом за ним вернулись)
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его понять конечно можно и я понимаю.
но если продолжить выебываться отправят его в резерв до конца контракта, после окончания которого нахуй никому не нужен будет
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