Рияд Махрез продолжает игнорировать тренировки "Лестера"

Рияд Махрез Вингер "Лестера" Рияд Махрез вновь пропустил тренировку команды и теперь, по всей видимости, не сыграет против "Суонси" в субботу.

Напомним, перед закрытием зимнего трансферного окна "лисы" заблокировали уход своей звезды в "Манчестер Сити", затребовав 95 миллионов фунтов за Рияда.

26-летний алжирец остался глубоко разочарован сорвавшимся переходом к лидерам Премьер-Лиги, хотя явно продемонстрировал клубу свои предпочтения, подав прошение о трансфере.

Как сообщает BBC, в пятницу Махрез четвертый день кряду не явился на тренировку "Лестера" — предположительно, по собственной инициативе. Пропустив матч против "Эвертона" посреди недели, теперь Рияд не сыграет и против "Суонси" в субботу.



Метки Лестер, Махрез

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2018 16:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 02.02.2018 18:53 # manutd-20champ
    расстроился, за*бался уже себя продавать.

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  2. martingor 02.02.2018 18:18 # martingor
    Клопп вовремя понял что это за дебил и послал на хер

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  3. breadpeat 02.02.2018 18:11 # breadpeat
    Сценаристы готовы перьями.. мувик на нефтяные бвбки снять..трагедия ..движение вниз.... тобиш в сити.. все

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  4. osnovnoy2005 02.02.2018 17:36 # osnovnoy2005
    плохая практика . подписал контракт работай , не уверен подписывай каждый год новый контракт , а то умные выбьют хороший контракт а там если что можно и лавку полировать

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  5. kedr 02.02.2018 17:03 # kedr
    Такое поведение вряд ли приблизит его к переходу в топ клуб.. скорее всего даже наоборот... Кому нужен бунтарь не уважающий свои обязательства?

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  6. chr1s8rown 02.02.2018 16:49 # chr1s8rown
    эти хуесосы продают только членсисосам.

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  7. hammersmith 02.02.2018 16:45 # hammersmith
    мдааа, чо-т этот вася разошелся не на шутку

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  8. ccchelsea 02.02.2018 16:30 # ccchelsea
    Ублюдки. Сити предлагал им сумму в районе 60 миллионов. При том, что Марез столько явно не стоит. Неужели так сложно пойти на встречу человеку, который столько сделал для клуба? Бля они же не 20-ку предложили за него, ёбаный в рот.

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  9. arctur-mengsk 02.02.2018 16:20 # arctur-mengsk
    А толку? ТО закрыто. Наоборот, надо из кожи вон лезть на поле, что бы летом за ним вернулись)

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  10. didier-11 02.02.2018 16:18 # didier-11
    его понять конечно можно и я понимаю.
    но если продолжить выебываться отправят его в резерв до конца контракта, после окончания которого нахуй никому не нужен будет

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