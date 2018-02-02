Рияд Махрез продолжает игнорировать тренировки "Лестера"

Вингер "Лестера" Рияд Махрез вновь пропустил тренировку команды и теперь, по всей видимости, не сыграет против "Суонси" в субботу.

Напомним, перед закрытием зимнего трансферного окна "лисы" заблокировали уход своей звезды в "Манчестер Сити", затребовав 95 миллионов фунтов за Рияда.



26-летний алжирец остался глубоко разочарован сорвавшимся переходом к лидерам Премьер-Лиги, хотя явно продемонстрировал клубу свои предпочтения, подав прошение о трансфере.



Как сообщает BBC, в пятницу Махрез четвертый день кряду не явился на тренировку "Лестера" — предположительно, по собственной инициативе. Пропустив матч против "Эвертона" посреди недели, теперь Рияд не сыграет и против "Суонси" в субботу.