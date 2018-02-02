"Рома" отказалась от Блинда по финансовым причинам

Спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи рассказал, что его клуб отказался от покупки защитника Дейли Блинда, поскольку игрок "Манчестер Юнайтед" оказался римлянам не по карману.

За несколько дней до закрытия зимнего трансферного окна клуб с "Олд Траффорд" предложил своим коллегам по Серии А приобрести 27-летнего Блинда, который не проходит в состав "дьяволов".



В ответ "Рома" посчитала, что трансфер голландского защитника будет просто невыгодным. По словам Мончи, финансовая составляющая сделки сыграла первоочередную роль в этом отказе.



"Три-четыре дня назад нам предложили приобрести Блинда, но мы решили, что этот футболист не подходит нам, в том числе с экономической точки зрения", - цитирует Мончи Goal.