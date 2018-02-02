Клопп: "Замена Коутиньо в январе стоила бы совершенно безумных денег"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, что не купил игрока на замену полузащитнику Филиппе Коутиньо в январе, поскольку это стоило бы "совершенно безумных денег".

В прошлом месяце "красные" согласились отпустить Коутиньо в "Барселону" по сделке стоимостью 142 миллиона фунтов. Чуть более половины этих средств было инвестировано в защитника Виргила Ван Дейка, но остальные деньги Клопп решил пока не тратить.

Поисками игрока на роль атакующего полузащитника "Ливерпуль" займется уже по окончании сезона. По словам Клоппа, покупка такого футболиста в январе была бы неоправданно дорогой.

"К сожалению, это только со стороны выглядит так легко. Спустя неделю ты понимаешь, что тебе не хватает игрока, и говоришь: "Хорошо, нам нужен другой игрок".

"Да, мы могли что-нибудь предпринять. Но мы должны были поступить правильно. А правильного игрока заполучить было невозможно. Это на 100 процентов правильно — только совершенно безумные деньги могли бы что-нибудь изменить. Я даже не уверен, что это сработало бы. Летом будет иначе".

"Так обстоят дела. Предпринять хоть что-нибудь и найти любое решение, которое не имеет смысла? Конечно, люди говорят "купи того", когда кто-то травмирован, когда ты в ком-то нуждаешься, но впоследствии это лишь может сделать тебя слабее".

"В этой ситуации действительно важно сохранять спокойствие. Это сложнее делать, когда ты проиграл два матча, но паниковать все равно нельзя", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.



Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2018 11:00

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Последние комментарии:




  1. shakur 02.02.2018 11:55 # shakur
    Будет забавно, если не попадут в четверку

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  2. hammersmith 02.02.2018 11:35 # hammersmith
    цлопп+руководство продолжают ссать колбасяунам в уши

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  3. marik527 02.02.2018 11:22 # marik527
    2нада покупать пзщ Джан скорей всего свалит

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  4. mamkoved-pro 02.02.2018 11:19 # mamkoved-pro
    все верно, летом хуйета + условный в глаз.

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  5. spartan 02.02.2018 11:06 # spartan
    все верно. летом Кейта + условный Лемарс

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