Клопп: "Замена Коутиньо в январе стоила бы совершенно безумных денег"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, что не купил игрока на замену полузащитнику Филиппе Коутиньо в январе, поскольку это стоило бы "совершенно безумных денег".

В прошлом месяце "красные" согласились отпустить Коутиньо в "Барселону" по сделке стоимостью 142 миллиона фунтов. Чуть более половины этих средств было инвестировано в защитника Виргила Ван Дейка, но остальные деньги Клопп решил пока не тратить.



Поисками игрока на роль атакующего полузащитника "Ливерпуль" займется уже по окончании сезона. По словам Клоппа, покупка такого футболиста в январе была бы неоправданно дорогой.



"К сожалению, это только со стороны выглядит так легко. Спустя неделю ты понимаешь, что тебе не хватает игрока, и говоришь: "Хорошо, нам нужен другой игрок".



"Да, мы могли что-нибудь предпринять. Но мы должны были поступить правильно. А правильного игрока заполучить было невозможно. Это на 100 процентов правильно — только совершенно безумные деньги могли бы что-нибудь изменить. Я даже не уверен, что это сработало бы. Летом будет иначе".



"Так обстоят дела. Предпринять хоть что-нибудь и найти любое решение, которое не имеет смысла? Конечно, люди говорят "купи того", когда кто-то травмирован, когда ты в ком-то нуждаешься, но впоследствии это лишь может сделать тебя слабее".



"В этой ситуации действительно важно сохранять спокойствие. Это сложнее делать, когда ты проиграл два матча, но паниковать все равно нельзя", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.