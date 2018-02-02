Каррагер предсказывает уход Лакасетта из "Арсенала"
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер предположил, что покупка "Арсеналом" нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга может поставить крест на карьере в клубе его конкурента по позиции Александра Лакасетта.
Напомним, приобретение Лакасетта прошлым летом у "Лиона" обошлось "канонирам" в рекордные на тот момент 53 миллиона фунтов. За это время Александр забил только девять голов с учетом всех соревнований — даже меньше, чем, например, Мичи Батшуайи, не справившийся с ролью резервного нападающего "Челси".
В 10 последних матчах Премьер-Лиги Лакасетт и вовсе отличился лишь раз, и главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер, наверняка, это учел, когда в январе обновлял рекорд своего клуба, выкладывая 56 млн. фунтов за Обамеянга. Каррагер не верит, что два этих однотипных нападающих смогут ужиться вместе.
"Я не представляю себе, что пришедший Обамеянг сможет сформировать дуэт с Александром Лакасеттом. Я совершенно этого не представляю. Они оба выглядят нападающими, которые действуют в чужой штрафной".
"Кажется, Обамеянг забил только один гол за дортмундскую "Боруссию" из-за пределов штрафной площади. Это не проблема, но это лишь показывает, что он точно такой же центральный нападающий, заточенный на игру в штрафной, как и Лакасетт".
"Поэтому я допускаю, что Лакасетт уйдет летом", — сообщил Каррагер в эфире.
02.02.2018 10:00
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Последние комментарии:
По правде говоря, его вообще не нужно было покупать, тем более за такую сумму. Изначально было понятно, что наш стиль игры совершенно не походит ему. К тому же, он ничем не сильнее(как форвард) имеющегося у нас Жиру, который совершенно не справедливо и окончательно был задвинут на 2-й план, без всякой честной конкуренции.
Атлетико планировал приобрести его, так что может удасться пихнуть им его за полтинник. Но это, естественно, только если он будет не доволен положением вещей или не прибавит в эффективности на поле.
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Покерята вообще имбицилы. Купили именно топ-наконечника, который сильнее чем лолказет как наконечник в 3 раза, но давайте его юзать на фланге, лишь бы лолказета не сливать. Мы купили болид, но давайте не в гонках участвовать, а картошку на нем возить, а че можно же.
Замена Санчеса по позиции армянин, а не Обама. Обама - маркетинговый ход для сохранения Озила и веры в 4-ое место у фанов.
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Ауба левого вингера может играть, как он это далал, когда еще Левандовски был в Дортмунде
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Лолкосэт - это ваще посмешище, если он так в Арсенале забивает, то в любой другой команде его вообще можно не выпускать, итог будет один и тот же. Нет, ну серьезно, лучше бы они уже Тэо ставили на позицию ЦФ, он бы и то больше забил.
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епать гонит, Обама хорошо на фланге рубает и вместо санчеса и встанет а Лякосет на острие, либо 3-5-2, в двоечка будут рвать манчестерских беспонтовых защитников)
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Всё по делу.
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дайте людям в фифе поиграть с двумя бегунками в нападении. Пусть еще годик поиграет
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слава богу что это горе эксперт, слова которого обычно наоборот сбываются
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и это днище поссыт на вулвич)
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