Каррагер предсказывает уход Лакасетта из "Арсенала"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер предположил, что покупка "Арсеналом" нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга может поставить крест на карьере в клубе его конкурента по позиции Александра Лакасетта.

Напомним, приобретение Лакасетта прошлым летом у "Лиона" обошлось "канонирам" в рекордные на тот момент 53 миллиона фунтов. За это время Александр забил только девять голов с учетом всех соревнований — даже меньше, чем, например, Мичи Батшуайи, не справившийся с ролью резервного нападающего "Челси".



В 10 последних матчах Премьер-Лиги Лакасетт и вовсе отличился лишь раз, и главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер, наверняка, это учел, когда в январе обновлял рекорд своего клуба, выкладывая 56 млн. фунтов за Обамеянга. Каррагер не верит, что два этих однотипных нападающих смогут ужиться вместе.



"Я не представляю себе, что пришедший Обамеянг сможет сформировать дуэт с Александром Лакасеттом. Я совершенно этого не представляю. Они оба выглядят нападающими, которые действуют в чужой штрафной".



"Кажется, Обамеянг забил только один гол за дортмундскую "Боруссию" из-за пределов штрафной площади. Это не проблема, но это лишь показывает, что он точно такой же центральный нападающий, заточенный на игру в штрафной, как и Лакасетт".



"Поэтому я допускаю, что Лакасетт уйдет летом", — сообщил Каррагер в эфире.