Каррагер предсказывает уход Лакасетта из "Арсенала"

Александр Лакасетт Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер предположил, что покупка "Арсеналом" нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга может поставить крест на карьере в клубе его конкурента по позиции Александра Лакасетта.

Напомним, приобретение Лакасетта прошлым летом у "Лиона" обошлось "канонирам" в рекордные на тот момент 53 миллиона фунтов. За это время Александр забил только девять голов с учетом всех соревнований — даже меньше, чем, например, Мичи Батшуайи, не справившийся с ролью резервного нападающего "Челси".

В 10 последних матчах Премьер-Лиги Лакасетт и вовсе отличился лишь раз, и главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер, наверняка, это учел, когда в январе обновлял рекорд своего клуба, выкладывая 56 млн. фунтов за Обамеянга. Каррагер не верит, что два этих однотипных нападающих смогут ужиться вместе.

"Я не представляю себе, что пришедший Обамеянг сможет сформировать дуэт с Александром Лакасеттом. Я совершенно этого не представляю. Они оба выглядят нападающими, которые действуют в чужой штрафной".

"Кажется, Обамеянг забил только один гол за дортмундскую "Боруссию" из-за пределов штрафной площади. Это не проблема, но это лишь показывает, что он точно такой же центральный нападающий, заточенный на игру в штрафной, как и Лакасетт".

"Поэтому я допускаю, что Лакасетт уйдет летом", — сообщил Каррагер в эфире.



Метки Арсенал, Каррагер, Лакасетт, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2018 10:00

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Последние комментарии:




  1. r-n 02.02.2018 11:55 # r-n
    По правде говоря, его вообще не нужно было покупать, тем более за такую сумму. Изначально было понятно, что наш стиль игры совершенно не походит ему. К тому же, он ничем не сильнее(как форвард) имеющегося у нас Жиру, который совершенно не справедливо и окончательно был задвинут на 2-й план, без всякой честной конкуренции.
    Атлетико планировал приобрести его, так что может удасться пихнуть им его за полтинник. Но это, естественно, только если он будет не доволен положением вещей или не прибавит в эффективности на поле.

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  2. blue-lion 02.02.2018 11:27 # blue-lion
    Покерята вообще имбицилы. Купили именно топ-наконечника, который сильнее чем лолказет как наконечник в 3 раза, но давайте его юзать на фланге, лишь бы лолказета не сливать. Мы купили болид, но давайте не в гонках участвовать, а картошку на нем возить, а че можно же.
    Замена Санчеса по позиции армянин, а не Обама. Обама - маркетинговый ход для сохранения Озила и веры в 4-ое место у фанов.

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  3. kily 02.02.2018 11:05 # kily
    Ауба левого вингера может играть, как он это далал, когда еще Левандовски был в Дортмунде

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  4. vyrentz 02.02.2018 11:04 # vyrentz
    Лолкосэт - это ваще посмешище, если он так в Арсенале забивает, то в любой другой команде его вообще можно не выпускать, итог будет один и тот же. Нет, ну серьезно, лучше бы они уже Тэо ставили на позицию ЦФ, он бы и то больше забил.

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  5. kalei 02.02.2018 10:50 # kalei
    епать гонит, Обама хорошо на фланге рубает и вместо санчеса и встанет а Лякосет на острие, либо 3-5-2, в двоечка будут рвать манчестерских беспонтовых защитников)

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  6. electric 02.02.2018 10:23 # electric
    Всё по делу.

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  7. recyjoed 02.02.2018 10:10 # recyjoed
    дайте людям в фифе поиграть с двумя бегунками в нападении. Пусть еще годик поиграет

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  8. wengerrrro 02.02.2018 10:02 # wengerrrro
    слава богу что это горе эксперт, слова которого обычно наоборот сбываются

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  9. fc-zenit 02.02.2018 10:01 # fc-zenit
    и это днище поссыт на вулвич)

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